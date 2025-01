Hot Wheels y Ferrari vuelven a entrelazar sus destinos para lanzar una nueva colección completa de coches de fundición y coleccionables

La colección completa incluirá modelos Ferrari para todos los niveles de aficionados a los coches, desde los ultra-premium hasta la colección principal e incluso los coches de radio control (RC).

Mattel ha anunciado hoy en la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg una nueva colaboración de Hot Wheels® con Ferrari, el legendario fabricante de coches de lujo, para desarrollar una gama completa de productos Hot Wheels. Siendo la primera vez en más de 10 años que los productos Hot Wheels estarán adornados con el icónico Cavallino Rampante, la colección ofrecerá una amplia gama de modelos clásicos icónicos de Ferrari hasta los más nuevos y tecnológicamente avanzados, junto con célebres coches de carreras y de carretera de Ferrari. La primera entrega de productos de la colaboración tendrá lugar esta primavera, con la primera pieza disponible para reserva en Mattel Creations. A lo largo de 2025 y más adelante se irán anunciando más productos.

Desde la creación de Hot Wheels en 1968, las dos marcas icónicas han colaborado en numerosas ocasiones con 26 modelos anteriores. Varias de estas piezas de Ferrari se han convertido en piezas muy codiciadas por los coleccionistas. La nueva línea de productos ampliará la colección anterior e incluirá modelos de edición limitada disponibles a través de Mattel Creations, modelos RC y modelos a escala 1:64 disponibles.

Ferrari Testarossa Blanco Hot Wheels 1986

«Para el equipo de Hot Wheels ha sido un proyecto apasionante ofrecer visiones auténticas de estos icónicos modelos de Ferrari para que los disfrute la próxima generación de amantes de los coches y, al mismo tiempo, crear algo muy especial para que lo aprecien los coleccionistas», dijo Roberto Stanichi, executive vice president of Hot Wheels and Head of Vehicles & Building Sets at Mattel». Estamos deseando ver la reacción del mundo ante nuestra visión de algunas de las obras de arte rodantes más bellas de la historia del automóvil, creadas por nuestro equipo de expertos en diseño que pueden hacerlo mejor que nadie.»

Ferrari no es sólo uno de los fabricantes de automóviles más prestigiosos y lujosos, sino también la marca de carreras más exitosa del mundo, con más de 5.000 victorias en múltiples categorías, incluyendo 16 Campeonatos de Constructores y 15 Campeonatos de Pilotos en Fórmula 1. Los logros de la empresa en el mundo de la competición han consolidado su reputación como prestigioso fabricante de automóviles deportivos.