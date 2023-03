TikTok aumenta las posibilidades creativas para las marcas con Effect House Branded Effects

En TikTok, los efectos inspiran la creatividad, impulsan la narración y alegran a una comunidad global. Las marcas han aprovechado este impacto para llegar a nuevas audiencias y contar historias más inmersivas, con Branded Effects como el juego Bomb Pop 'A Flavor For Every You' y el Pepsi #NewPepsiHitMeLike Challenge.

Para potenciar aún más la narración innovadora y ampliar las posibilidades creativas de las marcas en la plataforma, TikTok presenta Effect House Branded Effects, una nueva solución que permite a las marcas trabajar directamente con los creadores de efectos de TikTok para producir Branded Effects personalizados.

Campañas más potentes con Branded Effects

Los Branded Effects son efectos personalizados patrocinados por marcas. Pueden ser totalmente personalizados con elementos de marca e incluir funciones como call-to-action y segmentación de audiencia personalizada para adaptarse a las necesidades específicas de la campaña de una marca. Para poner en marcha Effect House Branded Effects, las marcas pueden empezar a trabajar con los mejores creadores de efectos que ya están creando efectos de gran popularidad en la plataforma de creación de efectos de TikTok, Effect House.

Al trabajar con creadores de efectos para crear Branded Effects para TikTok, las marcas pueden aprovechar la creatividad y las ideas de los creadores de efectos que ya están generando un gran impacto con sus efectos, lo que permite a las marcas generar los mismos tipos de conexión, compromiso y conversión, a la vez que tienen más control sobre las características clave del performance. En comparación con los efectos de la comunidad, los Branded Effects permiten a las marcas potenciar su contenido para llegar a un público más amplio con soluciones de tráfico de marca de pago, controlar qué vídeos con pin de marca aparecen en la página de detalles del efecto y colocar sus efectos en ubicaciones premium en la pestaña de tendencias del panel de efectos.

Impulsando la creatividad de las marcas en TikTok

Desde el lanzamiento de la versión beta de Effect House el año pasado, la comunidad global de creadores de efectos ha dado vida a su creatividad de muchas maneras. Los efectos creados para TikTok impulsan la cultura, marcan tendencias, potencian la narración e inspiran la expresión creativa.

"Hemos visto cómo las marcas utilizan los efectos en TikTok de todo tipo de formas creativas para llegar a nuevas audiencias, compartir historias y construir comunidad", ha señalado Greg Feingold, Community Lead de Effect House. "Al trabajar con los mejores creadores de Effect House para crear efectos, las marcas pueden aprovechar aún más la creatividad y la autenticidad de la comunidad de TikTok."

Microsoft 365 y su agencia Superdigital recurrieron recientemente a la creatividad de Effect House para crear el efecto WordArt You en colaboración con los creadores de Effect House Eddy Adams (@eddyin3d) y Jan Trejo (@janmahavan), dando lugar a una conversación global sobre la nostalgia del Word Art y generando más de 126.000 vídeos vistos por millones de personas en TikTok.

TikTok permite a las marcas convertirse en narradores innovadores y potenciar su compromiso con los clientes. Según estudios recientes, el 79% de los usuarios están de acuerdo en que TikTok es un lugar para que las marcas demuestren su personalidad y se expresen, [1] al 61% de los usuarios les gustan más las marcas cuando crean o participan en una tendencia en TikTok, [2] y el 73% de los usuarios sienten una conexión más profunda con las marcas con las que interactúan en TikTok, en comparación con otras plataformas [1]. Marcas como Universal Pictures, Samsung y Netflix han utilizado Branded Effects para interactuar más con la comunidad de TikTok e impulsar el recuerdo positivo de los anuncios.

En TikTok, están continuamente construyendo herramientas innovadoras para que las marcas conecten auténticamente e interactúen con la comunidad de TikTok. Los Branded Effects se pueden combinar con Branded Mission, In-feed ads, Top View ads o cualquiera de los formatos publicitarios estándar, ya que TikTok sigue creando herramientas innovadoras para que las marcas conecten de forma auténtica con la comunidad de TikTok. Para empezar con un Branded Effect, las marcas deben hablar con sus equipos en TikTok para reservar una campaña. Para crear un Branded Effect, deben rellenar este formulario de interés.