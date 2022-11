Cómo la recesión está cambiando el marketing de las empresas

La agencia de comunicación y marketing global TEAM LEWIS, ha lanzado su 5º auditoría anual Global Marketing Engagement Index. El informe analiza las 300 principales empresas de la lista Forbes Global 2000 para conocer la eficacia con la que las marcas conectan con sus audiencias. Para desarrollar el estudio la agencia utiliza su metodología Marketing Engagement Tracker (MET).Desde su lanzamiento en 2017, el MET de TEAM LEWIS ha revelado que existe una tendencia clara en las empresas en su inversión en nuevas herramientas, contenidos e infraestructuras digitales, que mejoran sus resultados de marketing.

Estas son algunas de las tendencias registradas en el MET 2022

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) / Social, Ambiental y Gobierno (ESG)

La sección de RSC del MET revisa diferentes indicadores, entre ellos si las empresas mencionan su programa en la web, el uso de energías renovables y los esfuerzos por incentivar la diversidad e inclusión. Sorprendentemente, a pesar de la importancia del tema, la puntuación continúa bajando del 65% en 2021 al 56% este año.

Contenidos y relaciones con los medios de comunicación

En esta sección se analizan los contenidos publicados en la web relacionados con la relación con los medios; notas de prensa, entrevistas, artículos de opinión, etc. La puntuación general sigue bajando año tras año, del 56 % en 2021 al 35% en 2022.

Marketing Digital

Se analizan los factores que determinan el éxito de una compañía al relacionarse con audiencias online. La puntuación general de este año ha bajado del 56% del 2021 al 47% en 2022.Para elaborar estos resultados se tienen en cuenta diferentes parámetros, como los porcentajes de tasa de rebote de la web, la autoridad del dominio, el crecimiento de las principales palabras clave en los motores de búsqueda (SEO) y las campañas de pago en buscadores (SEM).

Algunos datos extraídos del estudio:

Las cinco empresas con mejor puntuación global este año han sido: Microsoft, AbbVie, General Motors, Dell Technologies y TD Bank Group.

Las cinco mejores empresas en Europa: Schneider Electric, L'Oréal, Unilever, Siemens y Novartis. En el puesto número diez aparece la Española BBVA.

Las cinco empresas con mejor puntuación en marketing digital: American Express, PNC Financial Services, Aflac, Lowe’s y Bank of America.

Las cinco empresas con mejor posicionamiento social: ANZ, PepsiCo, AXA Group, Unilever y Siemens.

Las cinco empresas con mejores resultados en RSC y ESG: L'Oréal, Elevance Health, E.ON, LyondellBasell Industries y Hyundai Motor.

En cuanto a sectores, las empresas farmacéuticas lideran el ranking seguido por alimentación y bebidas, consultoría y tecnología.

La presencia social ha aumentado del 55% en 2021 al 62% este año.

La experiencia de usuario ha crecido drásticamente del 35% en 2021 al 61% este año.

La puntuación de la calidad web ha subido del 26% en 2021 al 48% en 2022.

La seguridad web se mantiene en un 80%. Un dato alto, pero refleja que aún hay webs que necesitan mejorar en este aspecto.

"Estas tendencias parecen paradójicas", afirma Matt Robbins, VP de Insights and Research en TEAM LEWIS. "Vemos un aumento de la inversión en la experiencia de usuario, pero un descenso en el SEO y el SEM. No tiene sentido tener una gran experiencia de usuario si nadie puede encontrar tu web. La inversión en posicionamiento online debería aumentar, no disminuir."