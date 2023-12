Llega Threads a España, pero ¿podrá sustituir a Twitter?

Threads es la nueva red social de mensajes cortos perteneciente a Instagram, centrada en la comunicación y en la conexión entre amigos. Es decir, una mezcla entre Twitter y Mastodon, que promete ofrecer las ventajas de ambos. Esta plataforma social fue lanzada en julio del 2023, y consiguió obtener más de 30 millones de usuarios en tan solo 16 horas, pero inicialmente en la Unión Europea no se podía descargar por temas de Ley de Protección de Datos. El pasado jueves, 14 de diciembre, por fin, ha llegado a España con una gran repercusión.

¿Por qué nace Threads?

Threads está diseñada para facilitar la comunicación directa y constante con un grupo de personas que el usuario decide seguir, desmarcándose así de la tendencia del contenido “Para ti” iniciada por

TikTok, y que posteriormente tanto Twitter como Instagram intentaron replicar sin éxito. Threads se enfoca en los hilos e interacciones entre la comunidad, con texto de máximo de caracteres.

Threads nace para devolver a los usuarios el espacio que tanto estaban anhelando y luchando por recuperar: uno que no tenga como objetivo la viralización masiva que busca TikTok, sino el ser un espacio pensado en el usuario para que disfrute del contenido generado por sus círculos, grandes o pequeños, pero curados y gestionados por ellos mismos. Porque para TikTok, está TikTok, y el pretender que una plataforma se adapte a este algoritmo de masificación solo ha generado rechazo y abandono, tanto en Instagram como en Twitter.

De hecho, cuando se realizó el estudio de SAMY Alliance “Twitter: Relevance and Trust” para evaluar el impacto que ha tenido Elon Musk en el sentimiento de los tuiteros, se avistó la posibilidad de que nuevas plataformas le quitaran el reinado a la red social, y ese momento ha llegado solo un par de meses después, justo como respuesta al rechazo que tanto se ha viralizado de manera orgánica por parte de los usuarios, como el caso del TikTok publicado por el pianista e influencer Mario Marzo, junto a su compañero podcaster Dane Rivarola, donde reclama que Twitter era su red social favorita hasta que llegó Elon.

Desde que el actual CEO, Elon Musk, llegó a la presidencia en 2022, Twitter se ha visto gravemente afectada; para abril de 2023, había perdido 34 millones de tuiteros (pasando de 388,53 millones de usuarios activos en todo el mundo a 353,90 millones, y se espera que el número siga bajando). Según los datos, el hashtag #RIPTwitter fue usado más de 30.000 veces en 2022, haciendo eco del sentimiento negativo de los usuarios a su ex-app favorita.

En ese momento se hizo la pregunta “¿El gigante Twitter puede caer?”; puesto que era un debate abierto a nivel global en el que aplicaciones como Reddit y Mastodon ganaron mucha popularidad en ciertos países, sin embargo Threads, con el aval de Instagram (Meta) se ha presentado en el mercado como la transición más conveniente para los usuarios que quieran "volar" hacia otro espacio donde poder conversar tranquilamente con sus amigos, leer a quienes deciden leer, y donde no se sientan vulnerables ante las decisiones ejecutivas, como lo fue la restricción de número de Tweets, que tuvo que ser retirada por la reacción de los tuiteros.

Entonces, ¿Threads ha ganado a Twitter?

La respuesta es: todavía no porque no estaba presente en todos los países y seguían trabajando en las políticas de privacidad, pero a partir de ahora que ha entrado en Europa…todo es posible.

Y es que un gran número de usuarios pedían ya una alternativa a Twitter, ya que mostraban un gran descontento con la forma en que la red social de Musk manejaba los datos personales y cómo los comparte con terceros. Estas preocupaciones relacionadas con la privacidad son parte de las razones por las que algunos usuarios están buscando alternativas que ofrezcan un mayor grado de protección de datos y control sobre la información personal, por lo que, hasta que Threads no solvente esta situación, es poco probable que vaya a reinar; para ello necesita a Europa.

El tema de la privacidad es un asunto en el que las principales plataformas de redes sociales deben trabajar duro; de hecho, en el estudio de tendencias de consumo, se destaca que los usuarios que se sienten reticentes a las nuevas tecnologías lo hacen basados en la preocupación por la ciberseguridad y la protección de datos personales, con ciertos puntos destacados:

Recopilación de datos personales

Estas plataformas recopilan una gran cantidad de información sobre los usuarios, incluyendo sus perfiles, publicaciones, comentarios, ubicación, actividades de navegación y más. Esta recopilación de datos tiene el propósito de crear perfiles de usuario detallados, lo cual permite a las plataformas dirigir contenido específico a cada individuo. Si bien esto puede resultar en una experiencia más personalizada para los usuarios, también plantea preocupaciones significativas sobre la privacidad y el uso indebido de la información personal recopilada.

Datos de usuarios compartidos con terceros

A menudo, las políticas de privacidad de las redes sociales permiten que estos datos se compartan con fines publicitarios y de marketing. Esto puede llevar a una mayor exposición de la información personal de los usuarios a empresas y organizaciones externas, lo que genera preocupaciones sobre el control y la seguridad de esos datos.

Filtraciones, fraude y robo de identidad

Además, ha habido casos en los que las plataformas de redes sociales han sido objeto de filtraciones de datos y violaciones de seguridad. Estos incidentes exponen la información de los usuarios y pueden tener graves consecuencias, como el robo de identidad, el ciberacoso y el fraude. Estas brechas de seguridad contribuyen aún más a la desconfianza de los usuarios en la capacidad de las plataformas para proteger su privacidad.

¿Cuál es la percepción de Threads de los usuarios?

El estudio de “2024 Marketing Trends” realizado por Samy Alliance capta un momento en el cambiante panorama del marketing, revelando cambios dinámicos que las empresas deben seguir constantemente. La creciente atención a los canales digitales y el marketing de influencia, indican una trayectoria que requiere una adaptación continua de la estrategia y aquí, se ha realizado una encuesta a 65 directivos de empresas de España en la que una de las preguntas fue: ¿Cuáles son los canales más relevantes para tu plan de marketing 2024? Y a día de hoy, se aprecia que Threads no es un canal relevante, pero sí lo es Instagram en 1º lugar, seguido de Google y TikTok en 3º posición.

¿Cómo funciona Threads y cuáles son sus principales características?

Una de las grandes ventajas que tiene Threads es la Base de Datos, ya que cuenta con los 1.300 millones de usuarios de Instagram, lo que significa que los usuarios podrán acceder a toda la lista de contactos que ya tengan en su perfil de Instagram, independientemente de que hayan activado una cuenta de Threads. De hecho, al iniciar sesión, puedes elegir seguir a todas las personas que sigues por Instagram, lo que ha facilitado que los usuarios tengan un gran número de seguidores y seguidos al instante, y rápidamente el algoritmo aprende a priorizar a los seguidos y más interactuados, por encima del “podría interesarte”.

“Threads tiene grandes funcionalidades que consiguen captar la atención inmediata del usuario y podrá ser un gran aliado para próximas campañas de marketing. Su interfaz es minimalista y se enfoca en las actualizaciones rápidas y eficientes. La aplicación es intuitiva para que los usuarios puedan compartir rápidamente fotos y videos con sus seguidores. También hay opciones de enviar audios, encuestas y seguir hashtags. Una app que muestra grandes similitudes con el viejo conocido Twitter” señala Manuel Sánchez Head of Social Media de Samy Alliance, compañía global de servicios integrales de marketing y comunicación.

Una de las características destacadas de Threads son los "hilos" (o llamados Threads como el propio nombre de la red social), que gracias al contenido algoritmo, irán apareciendo en tu muro contenidos de cuentas que pueden interesarte. Aquí es donde podemos crear nuestros propios hilos con un máximo de 500 caracteres por cada hilo. No hay opciones de formatos ni se puede editar, pero sí podemos añadir contenido multimedia, seleccionar quién puede ver la publicación y esconder el número de me gustas. Por su parte, los usuarios pueden responder, compartir, citar, dar me gusta, silenciar, o denunciar el contenido.

Es cierto, que, por ahora, no hay publicidad, aunque viendo como cuál es la evolución natural de las plataformas, esta característica seguramente aparecerá en poco tiempo, ya que es la forma más rápida de monetizar. Eso sí, los influencers y caras conocidas ya están comenzando a realizar sorteos para ganar visibilidad en esta red social.

Por ahora, como es una primera versión, no hay mensajes directos, no se puede utilizar versión web y no se puede filtrar por publicaciones.

Más allá de su funcionalidad como app, los usuarios cada vez están más concienciados con salvaguardar su privacidad y no quieren ofrecer datos de su vida personal a terceros, con lo que, tanto Threads como todas las plataformas sociales, nuevas o viejas, deberán centrar sus esfuerzos en seguir evolucionando con sus políticas de privacidad hasta que el usuario se sienta seguro. Tendremos que vigilar de cerca cómo evoluciona la plataforma, si se producen cambios significativos y si finalmente, habrá llegado para desbancar a Twitter.