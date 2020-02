PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

YouTube se ha convertido en una pieza crucial del consumo de contenidos en la última década, especialmente para ciertos grupos demográficos, lo que lo ha convertido también en uno de los puntos de interés de los anunciantes. Las marcas y las empresas están muy presentes en YouTube, donde protagonizan todo tipo de campañas (y donde ya han tenido que enfrentarse a algún que otro problema de exposición de su imagen). Los analistas han tenido claro, por tanto, que YouTube se había convertido en un escenario al alza en la inversión publicitaria y en una mina de oro para Google. Hasta ahora, sin embargo, solo podían hacer estimaciones de cuánto dinero aporta a las cuentas de resultados de la compañía.

Las cosas acaban de cambiar. Alphabet, el nombre corporativo de Google, acaba de presentar sus últimos resultados financieros y, en ellos, ha separado por primera vez los datos de algunas de sus divisiones. Entre ellas, está YouTube. Como explican en The Wall Street Journal, es la primera vez que Alphabet desvela cuánto dinero hace YouTube de una manera exacta y lo ha hecho, añaden, en un intento por hacer que la empresa sea más transparente.

Aunque, como apuntan en un análisis en MarketWatch, la razón podría no ser tanto una cuestión de buena voluntad, como legal. Los últimos cambios normativos sobre empresas cotizadas en EEUU obligan a las compañías a compartir los datos con inversores tal y como los ven los CEOs. Es decir, si al consejero delegado se le desglosan los datos por ciertas divisiones, lo mismo debe hacerse en la presentación de resultados.

8 dólares de ingresos por usuario

Según los datos que ha facilitado Google, YouTube ha tenido unos ingresos durante el año fiscal de 2019 de 15.000 millones de dólares. De esa cifra, 4.700 millones de dólares fueron solo en el cuarto trimestre del año. Como señalan en AdWeek, la cantidad también muestra un crecimiento a lo largo de los últimos años. En 2017 hizo 8.000 millones de dólares y en 2018 11.000 millones.

Aun así, la cifra tiene una parte negativa. Como recuerdan en el Journal, la cantidad está en la parte baja de la escala de lo que los analistas esperaban y llevan años pronosticando y hace que en realidad YouTube solo esté monetizando una media de 8 dólares por usuario. En la conferencia con inversores, Sundai Pichai, el CEO de la empresa, señaló, eso sí, que consideran que tienen todavía margen de crecimiento en los ingresos de YouTube.

En comparación, la división de cloud hizo 10.000 millones de dólares en el año fiscal.

Cierto desencanto

Los datos de YouTube son un interesante titular, pero no es el único que ha dejado la presentación de resultados de Google. De hecho, en general, la recepción de los datos en el mercado no ha sido muy positiva. Google no ha cumplido con las expectativas de beneficios operativos que tenían los analistas.

Cerró con unos beneficios de 9.300 millones de dólares, lo que está por debajo de los 9.900 millones que esperaba el mercado y que hace que, como recuerdan desde el Journal, Alphabet acumule 9 de 10 trimestres en los que no cumple con las expectativas del mercado.

Los ingresos fueron de 46.100 millones de dólares, también por debajo de lo que esperaban los inversores (46.900 millones).