Últimas plazas presenciales para el PuroMarketing Day Marketing-Tech Edition 2023: Donde la Innovación y la tecnología se encuentran con el Marketing Digital

PuroMarketing, el diario digital líder en marketing digital, se complace en anunciar la celebración de su próximo evento PuroMarketing Day Marketing-Tech Edition 2023. Esta jornada de vanguardia reunirá a diferentes profesionales del marketing y la tecnología digital en un día lleno de discusiones sobre las últimas tendencias y las mejores prácticas en la industria.

El PuroMarketing Day Marketing-Tech Edition 2023 que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre abrirá sus puertas a las 11:00 horas, dando inicio a una jornada que promete brindar una valiosa visión del mundo del marketing digital.

Los temas centrales del evento se abordarán a través de una serie de mesas redondas y charlas magistrales. Entre los temas destacados se incluyen:

Data is King, Content is Queen : Se explorará cómo la combinación de datos y contenido se traduce en experiencias de marketing más efectivas, ofreciendo una visión de cómo las estrategias de marketing exitosas se apoyan en información sólida y contenido atractivo.

: Se explorará cómo la combinación de datos y contenido se traduce en experiencias de marketing más efectivas, ofreciendo una visión de cómo las estrategias de marketing exitosas se apoyan en información sólida y contenido atractivo. Compra Programática: Avances en el Sector : Los asistentes podrán sumergirse en los últimos avances en la compra programática y comprender cómo esta tecnología está transformando la forma en que los anunciantes compran y venden publicidad.

: Los asistentes podrán sumergirse en los últimos avances en la compra programática y comprender cómo esta tecnología está transformando la forma en que los anunciantes compran y venden publicidad. El Martech que Viene : Se analizarán las tendencias emergentes en el ámbito del marketing tecnológico, destacando cómo las nuevas tecnologías están moldeando el panorama del marketing digital.

: Se analizarán las tendencias emergentes en el ámbito del marketing tecnológico, destacando cómo las nuevas tecnologías están moldeando el panorama del marketing digital. Publicidad en un mundo cookieless: Con el fin de abordar los desafíos y oportunidades que plantea un mundo sin cookies, los expertos discutirán cómo los anunciantes pueden adaptarse y seguir siendo efectivos en este nuevo entorno.

El evento contará con la participación de destacados profesionales y expertos en sus respectivos campos, entre los cuales se encuentran Paco Rivillas, Director de Business Solutions and Insights de Google ES/PT; Victoria Ibáñez, Team Lead y Strategic Account Manager de Amazon Ads; Diego Revilla, Digital Experience Specialist en KFC Iberia, Yum! Brands; Abraham Martin, Global Corporate Marketing Director y CMO & ECommerce en Civitatis; Marta Panera, Head of Marketing & Communications en FOREO; Cristina Villarroya, Digital & Media Strategy Director de BBVA; Sara Vega Gil, Marketing and Communications Director de FNAC España; Ricardo Ruiz de Adana Huedo, Director de Marketing en Caetano Retail España; y Ernesto Franquet Aradillas, Growth Senior Consultancy en Incubeta. Estos líderes influyentes en la industria del marketing digital aportarán sus valiosos conocimientos y experiencias a este evento de vanguardia.

Una de las ventajas del PuroMarketing Day Marketing-Tech Edition 2023 es que ofrece una oportunidad inigualable para que los profesionales del marketing digital adquieran conocimientos de vanguardia y establezcan conexiones con colegas de todo el mundo. Sin embargo, es importante destacar que las inscripciones para asistencia presencial son limitadas y quedan pocas plazas disponibles. Por lo tanto, se recomienda a los interesados que se registren lo antes posible para asegurar su participación.

Para obtener información adicional sobre el evento, detalles de registro y el programa completo, visite la página de nuestro evento.