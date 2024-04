Hoy Es Marketing celebra su 20 aniversario por todo lo alto en IFEMA

‘Hoy Es Marketing’ (HEM), el encuentro de referencia para profesionales del Marketing, el Business y la Tecnología, celebra el próximo 18 de abril su vigésima edición. El encuentro regresa a su foro habitual: el centro de Convenciones Norte de IFEMA, y el plazo de inscripción aún permanece abierto hasta completar el aforo.

Bajo el título ‘New questions, new solutions, new people: standing out in the new age of marketing & technology’, el encuentro contará con la intervención de más de 15 ponentes, que hablarán de cuestiones relacionadas con el Marketing y la Tecnología, relativas a Marketing Vision, Revenue Operations, Customer Obsession, Branding vs Performance, First & Zero Party Data, Data + AI, Content Marketing & Social Commerce, New Mass & Disruptive Media, Social Hacking y Growth Marketing & Growth Hacking.

Elena Salamanca, periodista de Antena 3, actuará como maestra de ceremonias. La apertura de la jornada correrá a cargo de Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University tras cuya bienvenida dará paso a interesantes intervenciones en torno a las claves del Marketing de hoy, entre las que podemos enumerar a Enrique Benayas, CIO de ESIC University, que hablará del estudio ESIC Marketing Foresigth; Ximena Daud, Chief Revenue Officer at DoGood People, que hablará sobre Revenue Operations; Eduardo Dívar, Director General de KIA España, cuya intervención se centrará en Customer Obssesion.

Lola Fernández, directora de Marketing del centro comercial La Vaguada, y Jesús Hernández, subdirector del mismo centro, expondrán cómo La Vaguada trabaja por conectar marcas y consumidores.

Alfonso Fernández, CMO & Head of Ecommerce-Direct to Consumer (D2C) in Samsung Electronics, será el encargado de cerrar este bloque y dará una ponencia sobre propósito social, centrada en la IA inclusiva con impacto local.

La segunda parte de Hoy Es Marketing será iniciada con un panel de expertos sobre tendencias, oportunidades y retos del Marketing que moderará Chema Visconti, Director of Masters in Digital Marketing & Digital Business ESIC University – ESIC Business, y en el que intervendrán Pablo Monge, Managing Director in Globant Create; Óscar Soriano, Founder and CEO Play the Game; Esther Morell, Directora de Marketing y Comunicación de Ilunion; José Estrada, Global Omnichannel Manager de Hijos de Rivera; y Pablo López-Barajas, director de Soluciones Especiales y Eventos de Atresmedia Publicidad.

Ilia Topuria, vigente campeón de peso pluma de la UFC, y Valentín Hernández, PR & Brand Manager de Ilia Topuria, analizarán las claves del éxito de la marca Ilia Topuria.

Las intervenciones de la tarde comenzarán con una intervención en torno al Martech: tecnología aplicada al marketing, moderada por Carlos Vizoso, CTO y director de Innovación Digital de ESIC University y donde intervendrán, del lado de Salesforce, María Ángeles Santos, Regional Vicepresident Sales y Julio Villalobos, Senior Director, EMEA Digital Transformation Education Industry y, por otro lado, Alberto Granados, Country General Manager – President Microsoft Spain.

Las siguientes ponencias abordarán los temas de The Power of Personal Branding y Liderazgo y Marketing, explicadas por dos expertos de alto nivel: Rose Cartolari, experta internacional en Estrategia y Liderazgo Inclusivo y Bernardo Hernández, Investor and Advisor, respectivamente. Por último, se tratarán las conclusiones del encuentro en realidad aumentada, de la mano de Silvia Leal (PhD), experta internacional en Tendencias y Tecnología.

Con todo ello, Hoy Es Marketing 2024 supone una oportunidad perfecta para profundizar en el presente y el futuro del Marketing, el Business y la Tecnología, además de potenciar el networking con todos los participantes de la comunidad HEM.