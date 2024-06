'The AI desert' de Making Science reunió a los principales líderes para analizar el presente y el futuro del Marketing AI

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un requisito indispensable para la madurez digital de las empresas. Con el objetivo de analizar las claves para adaptarse a este nuevo panorama, Making Science, compañía de aceleración digital, ha celebrado "The AI Desert: Face Digital Uncertainty with Technology". El evento ha analizado junto a marcas de referencia la hoja de ruta para liderar el camino hacia el Marketing AI, uno de los activos más importantes para mantener la competitividad de las organizaciones en la actualidad.

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse, según datos publicados por la Comisión Europea, España invertirá 1.200 millones de euros en Inteligencia Artificial con los Fondos Next Generation. Una revolución para la que las organizaciones deben estar preparadas y bien acompañadas: “Adoptar la IA ya no es una opción, sino un must en cualquier negocio. En Making Science llevamos más de 7 años desarrollando modelos punteros de Inteligencia Artificial y de data a gran escala. A lo largo de estos años nos hemos convertido en expertos en IA, abordando desafíos empresariales con nuestras capacidades en diseño de soluciones basadas en datos e IA” destacó José Antonio Martínez Aguilar, Fundador y CEO de Making Science.

El encuentro ha contado con la participación de compañías como DAZN, Google, Meta o Spotify, entre otras. Todas ellas han analizado el impacto de la IA, el aterrizaje de esta tecnología en el día a día de sus negocios y la rápida evolución de las soluciones que esta le brinda para poder satisfacer las necesidades de sus consumidores, en continuo cambio.

Precisamente, estos cambiantes hábitos de consumo marcados por una inmediatez cada vez más demandada por las nuevas audiencias. La IA también emerge como un gran aliado para que las marcas puedan adaptarse a este cambio de necesidades del consumidor: “La IA nos va a permitir segmentar las audiencias y personalizar los mensajes como así nos lo está demandando el consumidor ahora. Sin duda, las empresas deben incluir esta tecnología en sus estrategias dentro de una planificación integrada. Así seguiremos dando pasos en el camino hacia una orquestación perfecta de campañas y un ROI que deslumbra” añadió Patricia Yuste, Marketing Services Director de Making Science.

En este entorno en constante evolución, una de las principales novedades del sector ha sido la desaparición de las cookies, algo que ha llevado a un punto de inflexión donde las métricas van a ser diferentes. Por ello, en enero de 2024, la consultora tecnológica lanzó Gauss Cookie Deprecation Impact Tool, la única solución del mercado que mide el impacto de la pérdida de cookies. “Si no activamos los datos, no explotaremos todo su potencial. Por ello, Gauss Cookie Deprecation Impact Tool es la primera herramienta que permitirá a las empresas medir, en tiempo real con datos porcentuales, qué impacto tendrá la eliminación de cookies en sus tasas de conversión” resaltó Paula Gómez, Global Data & Adtech Director de Making Science.

En este sentido, la compañía lleva mucho tiempo en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Así nace su AI Solutions Lab, también plataformas propias de IA generativa disruptivas como Trust Generative AI. “En el marketing no hay una receta única, pero dos ingredientes que no pueden faltar son los datos y la creatividad. Los equipos tienen que invertir sus esfuerzos en alimentar los modelos con datos y creatividad. La diferencia reside en estos dos elementos básicos”, añadió Constanza Ghelfi, Founder & COO de ad-machina, una solución de Making Science