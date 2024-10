La pasada semana, la Costa Azul fue nuevamente el escenario para la excelencia en comunicación audiovisual, ya que se premiaron los mejores medios corporativos y documentales del año en la 15ª edición de los Cannes Corporate Media & TV Awards. En la noche del 26 de septiembre, se anunciaron los ganadores durante una glamorosa ceremonia de premiación. De casi 800 inscripciones provenientes de 46 países, 212 producciones llegaron a la lista de finalistas, y finalmente 154 fueron galardonadas con los codiciados trofeos Delfín. El jurado internacional, compuesto por casi 100 expertos, elogió la calidad excepcional de las propuestas.

El momento más destacado de la noche fueron los dos premios Grand Prix, que reconocen las producciones más sobresalientes en las categorías de "Medios Corporativos" y "Documentales" del año 2024. Este año, el ganador del Grand Prix en la categoría de Medios Corporativos proviene del Reino Unido. La película galardonada, "Waiting List", producida por la compañía inglesa Nowadays para la organización sin fines de lucro Gendered Intelligence, lleva al público en un viaje profundamente emocional. El film ofrece una visión íntima de la alegría afirmativa de ser transgénero, al mismo tiempo que muestra de manera contundente la cruel indiferencia del sistema de salud.

El Grand Prix en la categoría de documentales fue otorgado al documental de vida silvestre "Lions of the Skeleton Coast", producido por la compañía holandesa Into Nature Productions. La película narra la conmovedora historia de un investigador y tres cachorros de león del desierto durante un periodo de ocho años en el desierto de Namib. Documenta sus tragedias y triunfos de manera personal e impactante, acompañada de una impresionante cinematografía y una banda sonora épica.

Este año hubo una novedad: por primera vez, junto con los premios "Empresa del Año" y "Productora del Año", también se otorgó el trofeo Delfín Azul a la "Agencia del Año". "El rol de las agencias en los medios corporativos es cada vez más importante. Su capacidad para desarrollar producciones creativas y efectivas es crucial para el éxito e innovación en nuestra industria, junto con el trabajo de las productoras creativas. En los Cannes Corporate Media & TV Awards, honramos a estos actores destacados no solo por su excelente trabajo, sino también por su significativa contribución al avance y fortalecimiento del sector de medios corporativos", comentó Alexander V. Kammel, Director del Festival Cannes Corporate Media & TV Awards.

Vodafone Alemania fue premiada como "Empresa del Año" y se llevó a casa 4 trofeos Delfín de Plata y 1 Delfín de Oro. El título de "Agencia del Año" fue para Cyrano Kommunikation GmbH, también de Alemania, que ganó 3 trofeos Delfín de Oro. La productora británica RD Content obtuvo el codiciado título de "Productora del Año" y fue la gran destacada de la noche, con 3 Certificados de Finalista, 7 trofeos Delfín de Plata, 2 trofeos Delfín de Oro y 1 trofeo Delfín Negro por "Mejor Uso de Drones".

España se destacó con tres ganadores en esta edición. La producción "La esencia que permanece", de Innova Films para el Patronato Municipal de Turismo de Conil, recibió un Delfín de Oro en la categoría Videos de Turismo - Ciudades. El documental "BULLYING: No es cosa de niños", de RTVE, obtuvo el Delfín de Plata en la categoría Cuestiones humanas y sociales. "Tañen Furo", producido por Freeman Creación Audiovisual para Aragón TV, fue galardonado con un Delfín de Plata en la categoría Etnología y Sociología.

Además, las producciones "The Next 50", de Visual Loop para la IE University, y "70% Agua, 100% Rías Baixas", de Esmerarte Industrias Creativas para Turismo Rías Baixas - Diputación de Pontevedra, recibieron Certificados de Finalistas.