Best!N Marketing Summit Auto 2024. Avance del programa

El 10 de octubre se celebrará la jornada de conferencias y mesas redondas especializadas en automoción y movilidad. Algunos ponentes proceden de las marcas Volvo Car, Renault, Nissan, Omoda Jaecoo, Porsche, Grupo Gamboa, Honda, Kia, Zity, Continental Tires o BlaBlaCar.

El Hotel RIU Plaza de España (Madrid) será testigo el próximo 10 de octubre de la tercera edición de la jornada de conferencias y mesas redondas Best!N Marketing Summit Auto. Una cita con profesionales del marketing de las principales marcas de automoción, transporte, movilidad y servicios auxiliares, quienes compartirán ideas, tendencias, casos de éxito y debatirán sobre temas de actualidad.

La jornada es la antesala a la celebración de la gala de entrega de premios de Best!N Auto que también tendrá lugar en el mismo espacio. La ceremonia y el marketing summit están organizados por Best Awards, con la colaboración de las revistas IPMARK y D/A Retail.

AVANCE DEL PROGRAMA

De motor al voltio: Cómo la revolución eléctrica y las nuevas formas de compra redibujan el futuro del automóvil

Nuevas normativas como las ZBE, marcas emergentes, y modelos flexibles de acceso a vehículos. No cabe duda de que la industria del automóvil se encuentra en plena transformación. Pero, ¿cómo está impactando este nuevo paradigma al consumidor? A través de insights clave, exploraremos con este estudio cómo las marcas pueden adaptarse a los desafíos actuales y a aprovechar las oportunidades que nos deja la electrificación.

Teresa Martos , Directora General en APPINIO

, Directora General en APPINIO Fernando Forte, Senior Marketing Manager en APPINIO

Los datos, la IA y el marketing en automoción

¿Cómo podemos aprovechar, de verdad, en Marketing todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología? A lo largo de todo el viaje que las compañías de automoción realizamos junto al consumidor, los datos nos permiten planificar un viaje mucho más cómodo para el consumidor, … y más eficiente para las empresas.

Juan Carlos Muñoz, Head of marketing en VOLVO CAR

Mesa redonda: Inteligencia Artificial

Hablaremos del presente y futuro en torno a la inteligencia artificial (IA), así como de la posibilidad de contar casos de éxito o ejemplos de usos de la IA relacionados con la optimización, eficiencia de procesos o segmentación de cliente.

Moderada por: Borja Valdivielso, Head of Digital en EXTE

Roberto García Gil, Head of Product Marketing PC en NISSAN IBERIA

Florent Bannwarth, Director de Operaciones en BLA BLA CAR

Juan Carlos Muñoz, Head of marketing en VOLVO CAR

Voyah: where mobility meets evolution

VOYAH y su aterrizaje en el Mercado Español: Estrategia de Microsegmentación, Publicidad Innovadora y Mensajes Personalizados para una Marca Premium

Yago Fernández-Cid, Sales Manager en VIDOOMY

Julieta Martínez, Responsable de Cuentas en CAETSU TWO

Oscar Garcia-Consuegra, Head of Media, Audience & Data en CAETSU TWO

Alejandra García Daniel, Head of Marketing & Communication en GRUPO SALVADOR CAETANO

Mesa redonda: Retos en la comunicación de branding y la identidad de marca en el sector automotriz.

El sector de la automoción se ha enfrentado a muchos cambios y desafíos en los últimos años. La comunicación en el sector automoción también ha cambiado mucho. Nuevas marcas han irrumpido en el mercado, con una rápida consecución de conocimiento y consideración de compra por parte de los consumidores. La industria ha trasladado un alto peso de su inversión a los medios digitales, poniendo foco en la consecución de objetivos inmediatos. En este panorama, la marca como factor de decisión de compra ha perdido peso. Sin embargo, el sector también se enfrenta al desafío de recuperar el valor de la marca, en una industria que camina hacia la estandarización. ¿Cómo equilibrar la balanza para generar la necesaria notoriedad de marca sin dejar de lado objetivos de ventas a corto plazo?

Moderada por: Maica Castillo, Industry Director en TEADS

Jose Manuel Sevilleja Romero, Head of Marketing en GRUPO GAMBOA

Beatriz Navarro Jimenez-Asenjo, CMO en RENAULT

José Muries, Cluster Director en NISSAN UNITED

Berta Boyano, Global Digital Manager en PEUGEOT

Mesa redonda: La generación de recuerdo y notoriedad

La dificultad de llegar a la audiencia en la actualidad, en un entorno cada vez más fragmentado. También se suma el tema de la atención: el consumidor no ha cambiado, sino el nivel de mensajes que le llegan continuamente. “He visto cinco anuncios de coches y no sé qué marcas he visto”, destacaron. El contenido de valor cobra más importancia, más allá del propio anuncio.

Moderada por: Lara Martinez Banegas, National Sales Director Meetings & Events en BCD MEETINGS & EVENTS

Pilar García, CMO & PR Manager en ZITY

Florian Fellner, Communication Manager en KIA

Natalia Sagales Ciurana, Directora de Marketing en HONDA

La relevancia de las marcas y la importancia de la experiencia de usuario en el mercado de automoción

Navegaremos a través de los insights más relevantes que obtenemos de nuestros estudios Meaningful Brands (relevancia de las marcas) y XIndex (experiencia de usuario) para la categoría auto y vs otras categorías.

Dionisia Mata, Insights Director en HAVAS MEDIA NETWORK

Javier Díaz, Chief Data Officer en ARNOLD FULLSIX

Mesa redonda: Cómo la Movilidad Captura la Atención del Consumidor

En un mundo conectado y vertiginoso, captar la atención de los consumidores va más allá de simples anuncios ingeniosos: se trata de crear experiencias en esos micro momentos de la vida diaria

Rodrigo González Lama, Head of Uber Advertising Spain en UBER ADVERTISING

Saúl Alonso, CMO en BIPI

Javier Caballero, Head of Marketing en CONTINENTAL TIRES

Santiago Seller, Mobility Specialist en HYUNDAI

VIVe de Hyundai, primer car Sharing rural

Hyundai en su compromiso con la sociedad, lleva tecnología y movilidad 0 emisiones a la España rural.

Almudena Jimenez, Gerente Marketing de Red en HYUNDAI

Business Case Porsche

Ivan Burgos, Social Media & Digital Communications en PORSCHE

Business Case OMODA

Marianna Cherubini, Directora de Marketing en OMODA JAECOO

