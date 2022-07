FIAP 2022: NFTs y el futuro del Branded Content  

La edición 2022 del Festival Iberoamericano de la Creatividad que se realizará de manera virtual el próximo 06 de octubre, evoluciona a la par de la industria y por eso enriquece sus categorías. Para este año, los espacios dedicados a Covid-19 amplían su espectro a todos los campos de la salud y nace la categoría de New Business y Creatividad en NFTs, entre otras.

Al respecto, Daniel Marcet, CEO del festival opina que “Los NFT hicieron su aparición como una nueva manera de hacer BrandedContent hacia fines del 2020, y han provocado un gran revuelo en el mundo del marketing digital, como lo están haciendo también en el mundo del arte. La palabra NFT es un acrónimo para Tokens No Fungibles, por sus siglas en inglés, siendo “No fungible” un térmico económico que se usa para describir cosas que no son intercambiables por algo igual, porque tienen cualidades que las hacen únicas.

Es decir, los NFT son certificados de autenticidad en la cadena de bloques, de objetos digitales como obras de arte en sus diferentes formatos, como imágenes, animaciones, audio, música o video, por ejemplo. Esto permite que el arte digital, al desear como una pieza única, pueda poseerse y comercializarse libremente.

Son los usuarios los que les dan valor en el mercado a través de la demanda cuando, por lo general, son subastados y comercializados mediante criptomonedas.

Se podría decir que los NFT han hecho que acceder al mundo del arte sea cada vez más fácil. Incluso, que han democratizado la industria ya que los artistas pueden digitalizar sus obras y ofrecerlas en las diferentes plataformas. Obras que ya se están comercializando por cifras astronómicas. Los NFT conectan a esos artistas y creativos de todo el mundo, con el comercio y las marcas. Ya que estas herramientas han abierto para las marcas, nuevas maneras de interacción con sus consumidores, crear experiencias únicas, conocimiento e interés en sus productos, e, incluso, de generar ingresos a través del aumento de las conversiones.

Entre otras, grandes marcas como Mc Donald’s, Coca Cola, Mattel, Pizza Hut, y Gucci, ya han utilizado NFTs en sus estrategias de marketing, con resultados muy positivos. Posicionándose como pioneros en el uso de Tokens No Fungibles como estrategia de Branded Content, brindándole un importante valor agregado a su público objetivo. Por ejemplo, McDonald’s lanzó una colección de 138 NFTs como parte de la celebración del 31 aniversario de la marca en China, donde los fanáticos de estos tokens pudieron acceder a las piezas de colección a través de un sorteo que la empresa realizó entre empleados y consumidores. Coca-Cola, lanzó coleccionables que apelan a la nostalgia, y Mattel ofreció colecciones limitadas de NFTs, para recuperar la popularidad de sus Hot-Wheels. A su vez, la cadena Pizza Hut, lanzó sus primeras porciones de pizza digitalizadas, es decir las primeras PNFs, Pizzas No Fungibles llamadas 1 Byte, con un éxito abrumador. Tanto es así, que la primera porción de pizza fue compraa a 0,0001 ETH (menos de 20 centavos de dólar), y luego fue vendida por 5 ETH (US$ 9,000)!

Por su parte, Gucci presentó la ‘Virtual 25’, sus primeras zapatillas de realidad aumentada. Su precio de EU 10, ha permitido a la marca captar a un público consumidor nuevo que, de otra manera, no hubiese podido acceder a sus zapatillas físicas. Las ventajas de utilizar hoy esta nueva herramienta de Branded Content, es que los NFTs son tendencia, millones de consumidores están dispuestos a pagar por ser parte de grandes experiencias exclusivas, y se pueden explorar nuevos modelos de generación de ingresos y de lealtad de los usuarios lanzando coleccionables digitales. Tan fuerte ha sido la irrupción de estos tokens en el marketing, que el Fiap, Festival Iberoamericano de la Creatividad, ha incorporado nuevas categorías que premiarána los mejores NFTs, y a la creatividad aplicada a los contenidos de marca que los utilicen e, incluso, reconocerá a los mejores realizadores en el Grand Slam, El Ranking de Iberoamérica, que clasifica a la mejor creatividad en Formatos, Innovación/Tecnolo a, Anuncios y Producción.

Sin dudas, las posibilidades tecnológicas que ofrecen y los novedosos formatos que permiten crear, los NFT están revolucionando el presente del Branded Content, y representan una nueva forma de contar historias, de comunicarse y de fidelizar e interactuar con los usuarios o clientes de las marcas ”.