Experientia Group cierra un año brillante con un total de 35 reconocimientos recibidos en los principales festivales del sector

Experientia Group, compañía líder de marketing experiencial que conecta personas y marcas a través de experiencias y contenidos accionables, por medio de sus dos agencias MKTG Spain y RPM Sports, concluye un año excelente con un total de 35 trofeos obtenidos, tanto a nivel nacional como internacional en los principales festivales del sector.

Los importantes reconocimientos recibidos a lo largo de 2023, Gran Premio del Jurado, Gran Prix, 17 oros, 5 platas y 11 bronces, ponen de manifiesto la gran creatividad por la que destacan los proyectos de la compañía, la innovación constante en formatos y enfoques, así como el valor añadido que los caracterizan.

Recientemente, ha sido distinguida como la segunda mejor compañía experiencial a nivel mundial en los Premios BEA World, los reconocimientos internacionales más prestigiosos del sector, en los que ha sido la única compañía española en lograr 5 galardones de forma consecutiva (3 oros, 1 plata y 1 bronce). Un logro que estuvo precedido por el cosechado en los Premios eventoplus donde fue, por segundo año consecutivo, la más galardonada gracias a los 9 metales obtenidos (Gran Premio del Jurado, 4 oros, 1 plata y 3 bronces), superando los 7 del año anterior.

Además, el pasado jueves ha revalidado el tercer puesto como compañía más galardonada de los Premios FIP, los más relevantes del sector iberoamericano y que distinguen a las mejores campañas de marketing y organización de eventos de todo el continente americano, España y Portugal. En esta 24º edición, Experientia Group ha sido reconocida con 19 metales: 1 Gran Prix, 10 oros, 3 platas y 5 bronces, mejorando los resultados de 2022, donde sumó 13 estatuillas.

Además de estos reconocimientos, a lo largo de 2023 ha obtenido un bronce en la categoría ‘Best Brand Experience and Activation’ en los premios Best!N Food por Espacio Vino, de la Organización Interprofesional del Vino de España, realizado junto con Binocular Room. Así como también otro tercer puesto en la categoría ‘Mejor Innovación Digital’ en los Premios de Creatividad Exterior de JC Decaux por ‘Fanta Fénix’, acción llevada a cabo junto con EssenceMediacom y Maramura Experiences.

Fantasmagoric Night II, llevado a cabo junto a EssenceMediacom, ha sido el proyecto más premiado, superando los obtenidos por la edición anterior y obteniendo un total de 12 reconocimientos: 1 Gran Prix, 8 oros, 1 plata y 2 bronces. YouTube Works Awards 2022, realizado con Sr. Goldwind, obtuvo el Gran Premio del Jurado en los Premios eventoplus, siendo el proyecto más reconocido de la gala con otras dos estatuillas. Por otra parte, Audi Summit for Progress 2022, junto a Sr. Goldwind, y Legends: The Home of Football han destacado también en diferentes festivales internacionales.

Jesús García, CEO de Experientia Group, afirma que “los retos forman parte de nuestro día a día y también en los certámenes del sector tratamos de superarnos cada año. Algo que una vez más hemos conseguido mejorando nuestra posición en los principales festivales y sumando más estatuillas, una gran satisfacción y una forma inmejorable de concluir este 2023. Estos resultados confirman el gran trabajo que estamos haciendo como compañía, prueba de la constante innovación y la aportación de valor diferencial que imprimimos a cada uno de los proyectos que nos confían”

Por su parte, Jose Ignacio Hernández, Managing Director de Experientia Group, ha apuntado que “nos llena de orgullo y nos motiva enormemente haber sido ampliamente galardonados este 2023, que ha sido un año de éxitos para la compañía gracias a nuestra incansable apuesta por la innovación y nuestra superación constante. También para nuestro sector, que sigue creciendo, haciéndose fuerte y posicionándose como un actor esencial para las marcas, ha sido un año reseñable. Queremos seguir compitiendo a nivel internacional, y, por ende, fortaleciendo la industria”.

Reconocimientos obtenidos en los Premios FIP

El pasado jueves 14 de diciembre se fallaron en Buenos Aires los Premios FIP que reconocen al sector iberoamericano, consiguiendo Experientia Group 19 galardones y revalidando la tercera posición en el ranking global de esta edición.

Fantasmagoric Night II, acción llevada a cabo junto con EssenceMediacom, ha logrado un Gran Prix en la categoría ‘Eventos desarrollados a través de plataformas de streaming, cuatro oros en las categorías ‘Contenidos en plataformas creadas para redes sociales o aplicaciones’, ‘Acciones de bebidas alcohólicas y no alcohólicas’, ‘Acciones dirigidas a los jóvenes’ y ‘Diseño ambiental’ y dos bronces en ‘Experiencia de marca’ y ‘Marketing en YouTube, Instagram o similares’; Madrid in Game ha sido galardonado con un oro y una plata al ‘Mejor evento municipal o de acciones de Gobierno’ y ‘Mejor idea desarrollada en temas de cultura, ocio y recreación’, respectivamente.

Por su parte, Legends The Home of Football ha obtenido dos oros en las categorías ‘Mejor evento cultural’ y ‘Mejor diseño y decoración en evento’; Titan World Series ha sido premiado con un oro y un bronce en ‘Eventos de mayor convocatoria en juegos extremos’ y ‘Éxito internacional’; Zurich Maratón de Barcelona se ha llevado la plata en la categoría ‘Auspicios, acciones y eventos de marcas’; Magic Academy Pascual ha cosechado un oro en la categoría ‘Eventos corporativos para productos de consumo masivo y servicios’; DYC Raíces un bronce como ‘Mejor viaje de incentivo’; Ciberland ha ganado el bronce como ‘Mejor evento educativo’; más dos proyectos realizados junto a Sr. Goldwind: Cepsa Gow, que ha logrado la plata en la categoría ‘Acciones de street marketing y ambient marketing’ y Audi Summit For Progress ha obtenido el oro en ‘Impacto positivo social – marcas’.

Este año, los Premios FIP han contado con casi 1.000 candidaturas, participando más de 130 agencias de 12 países en 120 categorías diferentes, entre ellas 40 que atañen directamente al sector experiencial. España ha sido el país más premiado, con un total de 141 galardones y 23 agencias premiadas. Estos datos reflejan, una vez más, el destacado nivel y la alta capacidad que ostenta nuestro país en la industria experiencial.