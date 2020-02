PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Todos los dispositivos conectados se convierten en una potencial fuente de datos, ya que están siempre enganchados a la red y ya que pueden aportar información en todo momento. Para las empresas, se han posicionado como una nueva vía para conocer a sus consumidores y para acceder a información sobre ellos, cómo son y qué quieren. Para la industria, además, se han posicionado como nuevos potenciales escenarios para la publicidad. Pueden ser espacios para servir nuevos formatos de anuncios y nuevos formatos que se basen en datos y en, por tanto, esa información disponible sobre los consumidores.

El potencial de nuevos espacios para la publicidad es muy elevado y llega ya a muchos terrenos. Uno de ellos son las televisiones inteligentes, que abre además la puerta a un formato publicitario nuevo en el espacio en el que el formato tradicional ha entrado en decadencia.

La televisión tradicional está perdiendo audiencia y sus anuncios lo hacen con ella. Eso no quiere decir exactamente que los consumidores no estén viendo la tele. Sí ven contenidos en su televisor (y en otras pantallas) pero no son exactamente los contenidos que emiten los canales de la tele. Ven contenidos bajo demanda y usan las nuevas herramientas disponibles para acceder a diferentes servicios desde su tele.

Pero las smart TVs son espacios conectados, y por tanto con potencial para recabar datos, y que pueden convertirse en nuevos escenarios para nuevos formatos de publicidad.

El formato HbbTV-TA

Eso es lo que buscan con HbbTV-TA, el formato tecnológico que usarán para servir publicidad en las televisiones conectadas (y aquí una televisión que usa la TDT ya lo es).

El formato publicitario se integra en el estándar HbbTV, que es el que emplean las televisiones digitales para que sus usuarios puedan ver contenidos emitidos días atrás. Es el formato detrás de los servicios de rebobina y a la carta de las televisiones, que permiten acceder a una nube de contenidos pasados y volver a ese punto que nos perdimos en ese momento. Ahora, lo que permite también es introducir publicidad, anuncios que son frescos (se ajustan al momento en el que se ven) y que son, como recuerdan en ADSL Zone, interactivos.

Los anuncios tienen además un potencial muy elevado en términos de personalización, aunque no se están aprovechando todavía al máximo. La tecnología permite segmentar qué ve y quién, partiendo de sus intereses y del comportamiento previo en consumo de contenidos.

Pero además el estándar no solo permite segmentar de manera más eficiente la publicidad en el acceso a contenidos bajo demanda, sino que abre la puerta a hacerlo también durante las emisiones lineales de televisión. De este modo, cuando se está viendo la tele y se va a una pausa publicitaria, los anuncios podrían cambiar ajustándose a los datos que se tienen sobre el espectador que está al otro lado. Esto es, los anuncios se servirían para que funcionasen con el espectador exacto que está viendo ese contenido.

La alternativa, en TDT

Lo interesante de esto, además, es que el estándar permite lanzar esta publicidad a una amplia capa de la población. Solo necesitas acceder a la tele usando la TDT para que el estándar funcione. Como recuerdan en Xataka, el HbbTV - el estándar en contenidos - es más bien una alternativa a las smart TV.

El formato, que es el que desarrolló la industria televisiva en Europa, es empleado ya por las televisiones en abierto europeas. En 2018, los tres gigantes de la tele en abierto en España se aliaron en una única plataforma, LOVEStv, que permite acceder a sus contenidos. El espectador lo hace vía TDT y con ese formato (lo que permite por ejemplo volver a empezar un programa empezado o acceder a más contenido), pero que abre también la puerta a todos estos cambios y ajustes en publicidad.