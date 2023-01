Así es como Disney+ recurre a la verdadera nostalgia con los nuevos anuncios publicitarios para su campaña “Feels Like Home”

Disney+ está cambiando su enfoque hacia un marketing para todos los públicos. Es por ello por lo que la compañía ha lanzado, como estrategia dentro de su campaña “Feels Like Home”, campaña lanzada en 2020 durante la pandemia de COVID-19 para ayudar a las personas a sentir un poco de consuelo y normalidad en medio de tiempos inciertos, una serie de tres nuevos anuncios que, aunque se visionen separados están interconectados y forman parte de un todo, de una historia de amor nacida en una sala de cine en el mítico estreno de Star Wars.

La nostalgia es una emoción compleja que se relaciona con recuerdos y experiencias pasadas. A menudo se asocia con un sentimiento de añoranza o melancolía, pero también puede evocar sensaciones positivas como seguridad y confort. En la publicidad, los anunciantes utilizan la nostalgia como una herramienta poderosa para conectar con el público y evocar emociones positivas asociadas con un producto o marca.

Sin duda alguna, la nostalgia bien utilizada puede ser realmente efectiva en la publicidad. En primer lugar, puede ayudar a establecer una conexión emocional con el público. Los recuerdos felices y positivos pueden evocar sentimientos de confianza y seguridad en un producto o marca, lo que puede ayudar a aumentar la lealtad del cliente. Y esto es principalmente lo que Disney ha querido transmitir en sus nuevos anuncios publicitarios. Historias de la vida y del paso del tiempo de personas que han crecido rodeado de elementos del mundo Disney. Con esto, la compañía busca crear una experiencia más completa para su audiencia, permitiéndoles sumergirse en un mundo más amplio y detallado.

Esta producción ha contado con la colaboración de Shirley Kurata, recientemente nominada para un premio de la Academia por sus logros en diseño de vestuario en la película Everything Everywhere All at Once. Kurata se desempeñó como diseñadora de vestuario y estilista para el rodaje, siendo su trabajo esencial para crear una estética visual coherente.

“Hyperspace”, “Pride Rock” y “Buzz Flight” son los títulos elegidos por Disney+ para dar nombre a estos anuncios y son, por supuesto, una forma de marketing que busca crear una conexión emocional con el público. Con el objetivo final de mostrar cómo los productos y servicios de Disney pueden ayudar a las personas a sentirse como en casa, ya sea a través de películas, programas de televisión, parques temáticos, cruceros etc.

El marketing de las emociones

El marketing de las emociones se enfoca en conectar con los consumidores a través de sus sentimientos y emociones, no sólo presentando información sobre un producto o servicio. La idea es que, al conectarse con las emociones de un consumidor, se puede aumentar la probabilidad de que esa persona realice una compra.

Analizando una por una todas estas características podemos afirmar que la compañía Disney+ es, sin lugar a duda, la experta en el ámbito del marketing emocional y su campaña "Feels Like Home" es muestra irrefutable de ello.