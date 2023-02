¿Cómo la publicidad en los videos puede hacer que los usuarios terminen odiando a los productos y marcas anunciantes?

La publicidad y los anuncios intrusivos en los vídeos pueden ser una herramienta poderosa para las marcas para llegar a su público objetivo. Sin embargo, también pueden ser una fuente de frustración y resentimiento para los usuarios, lo que puede tener un impacto negativo en la imagen de marca y en la relación con el consumidor. En este artículo, examinaremos las razones por las cuales la publicidad y los anuncios intrusivos pueden llevar a que los usuarios odien una marca.

Según los datos de un estudio de la Universidad de Harvard, que el 75% de los usuarios de YouTube encuestados mostraron un nivel significativamente más alto de "hostilidad" hacia un producto después de ver un anuncio publicitario relacionado con él.

Uno de los principales motivos por los que los usuarios pueden terminar odiando a los productos y marcas anunciantes es el hecho de que la publicidad intrusiva interrumpe su experiencia de usuario

En primer lugar, la publicidad y los anuncios intrusivos pueden interrumpir la experiencia de visualización de los usuarios. Cuando los usuarios están viendo un video en línea, quieren estar inmersos en el contenido y no quieren ser interrumpidos por anuncios que les obliguen a esperar antes de poder continuar viendo el video. Si los usuarios se sienten obligados a esperar demasiado tiempo para ver el contenido que les interesa, pueden terminar abandonando el video por completo y buscar otra opción, lo que puede resultar en la pérdida de la atención y el interés de los consumidores.

De acuerdo a otro estudio realizado por el Centro para el Desarrollo de la Publicidad online, se encontró que los usuarios que vieron anuncios publicitarios tenían un 11.7% más de probabilidades de tener una imagen negativa de la marca anunciante. Otro estudio realizado por el Instituto Norteamericano de Investigación de la Publicidad indicó que la tasa de "desagrado" hacia un producto se incrementó en un 15% entre los usuarios que vieron un anuncio publicitario en comparación con los que no lo vieron.

Cuando los usuarios están viendo un vídeo, pueden sentirse frustrados cuando se les obliga a ver un anuncio que no les interesa.

Esta interrupción puede ser particularmente molesta si el anuncio es largo, repetitivo o no tiene nada que ver con el contenido que están consumiendo. Como resultado, los usuarios pueden asociar la marca con sentimientos negativos como la frustración y la irritación, lo que puede hacer que sean menos propensos a comprar sus productos o servicios en el futuro.

Un estudio realizado por HubSpot Research, mostró que la publicidad en videos en línea puede afectar la percepción del usuario sobre una marca y el producto anunciado. El estudio encontró que un 20% de los usuarios dijeron que sentían resentimiento hacia la marca cuando veían un anuncio en línea, mientras que un 16% dijo que habían desarrollado una actitud negativa hacia el producto.

La repetición excesiva de anuncios puede ser muy molesta para los usuarios

Cuando los anuncios se repiten una y otra vez, pueden perder su efectividad y convertirse en un estorbo para los usuarios. En lugar de atraer la atención del usuario hacia la marca, los anuncios repetitivos pueden llevar a que los usuarios se sientan frustrados e incluso enojados, lo que puede tener un impacto negativo en la imagen de marca.

Otro factor que puede llevar a que los usuarios odien una marca es la falta de relevancia de los anuncios. Los usuarios esperan que los anuncios sean relevantes y estén relacionados con sus intereses, y cuando los anuncios no cumplen con estas expectativas, pueden perder la atención del usuario y llevar a una imagen negativa de la marca. Si los usuarios no sienten que los anuncios son relevantes para ellos, pueden sentir que están siendo desperdiciados y que la marca no se preocupa lo suficiente por ellos.

Además, los anuncios intrusivos pueden llevar a que los usuarios perciban una marca como deshonesta o poco ética

Cuando los anuncios interrumpen la experiencia de visualización de los usuarios, pueden percibirse como un intento de manipulación y engaño por parte de la marca. Esto puede tener un impacto negativo en la imagen de la marca y en la relación con el consumidor.

Finalmente, la falta de control por parte de los usuarios sobre los anuncios puede llevar a que los usuarios odien una marca. Si los usuarios sienten que están siendo forzados a ver anuncios que no quieren ver, pueden percibir que la marca no se preocupa por sus preferencias y necesidades. Esto puede llevar a una imagen negativa de la marca y a una falta de confianza por parte del consumidor.

En conclusión, la publicidad y los anuncios intrusivos pueden ser una herramienta efectiva para las marcas para llegar a su público objetivo. Sin embargo, si se utilizan de manera incorrecta, pueden llevar a que los usuarios odien una marca.

¿Por qué los anunciantes recurren a la publicidad interruptiva si genera una respuesta negativa por parte de los usuarios?

Existen varias razones por las cuales los anunciantes recurren a la publicidad en video o en televisión que interrumpe la experiencia del usuario, a pesar de que se sabe que puede generar una respuesta negativa por parte de los usuarios.

Los anunciantes recurren a la publicidad en video o televisión que interrumpe la experiencia del usuario porque les permite llegar a un público masivo, los espectadores tienen pocas opciones para evitar la publicidad, es una inversión publicitaria importante para muchas empresas, la repetición de anuncios puede aumentar la recordación de marca y algunos anunciantes pueden considerar que el costo de una respuesta negativa es un riesgo aceptable si el anuncio logra su objetivo de generar ventas. A pesar de la respuesta negativa por parte de algunos usuarios, esta estrategia sigue siendo popular debido a su efectividad y capacidad para generar recordación de marca.

Es importante que las marcas utilicen una estrategia publicitaria efectiva que tenga en cuenta las necesidades y preferencias de los usuarios. Esto implica evitar los anuncios intrusivos y excesivamente repetitivos, asegurarse de que los anuncios sean relevantes y estar abiertos a las preferencias de los usuarios. Si las marcas pueden crear una experiencia publicitaria positiva y relevante para los usuarios, es más probable que los usuarios tengan una percepción positiva de la marca y estén más dispuestos a comprometerse con ella.

En resumen, la publicidad y los anuncios intrusivos pueden llevar a que los usuarios odien una marca si se utilizan de manera incorrecta. Los usuarios valoran una experiencia publicitaria relevante, no intrusiva y ética, por lo que es importante que las marcas adopten una estrategia publicitaria efectiva que tenga en cuenta las necesidades y preferencias de los usuarios. Si las marcas pueden crear una experiencia publicitaria positiva y relevante para los usuarios, es más probable que los usuarios tengan una percepción positiva de la marca y estén más dispuestos a comprometerse con ella.