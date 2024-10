Las marcas que implementan estrategias de Publicidad inclusiva tienen más probabilidades de ser elegidas como principal opción por los consumidores

La publicidad inclusiva ha emergido como un pilar fundamental en las estrategias de marketing contemporáneas, revelando un impacto significativo en las decisiones de los consumidores y en el rendimiento comercial de las marcas. Un estudio reciente de la Unstereotype Alliance, en colaboración con investigadores de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford, ha demostrado que las marcas que implementan estrategias de publicidad inclusiva tienen un 62% más de probabilidades de ser elegidas como la primera opción por los consumidores. Esta investigación, que abarcó 392 marcas en 58 países, resalta no solo el valor a corto plazo de estas prácticas, que se traduce en un aumento del 5% en ventas, sino también su impacto a largo plazo, evidenciado por un incremento del 16% en las ventas futuras.

La conexión entre inclusividad y éxito comercial es clara y se manifiesta en la fidelidad del cliente.

Las marcas que adoptan una visión inclusiva experimentan un aumento del 15% en la lealtad del consumidor, lo que sugiere que los clientes no solo valoran la diversidad en la publicidad, sino que también se sienten más conectados y comprometidos con las marcas que reflejan una amplia gama de identidades y experiencias. Este fenómeno es especialmente notable en la industria de la belleza, donde marcas como M·A·C, Dove y Fenty han demostrado tasas de crecimiento significativamente más altas que sus competidores menos inclusivos. Según un estudio realizado por Circana y SeeMe Index, las marcas de belleza inclusivas crecen 1,5 veces más rápido que aquellas que no lo son, subrayando que la inclusividad no es solo una tendencia, sino una estrategia efectiva de negocio.

El enfoque en la inclusión en la publicidad no se limita a la belleza.

La investigación sugiere que las marcas que integran la inclusividad en todos sus puntos de contacto con el consumidor tienden a tener un desempeño superior en múltiples métricas de mercado. Esto incluye no solo el aumento en las ventas, sino también una mejora en la percepción de marca y una mayor competitividad en el mercado. Este hallazgo desafía la noción de que la publicidad inclusiva puede tener efectos negativos en el rendimiento empresarial, una creencia que ha sido utilizada para justificar la resistencia a adoptar prácticas más inclusivas.

La Unstereotype Alliance enfatiza que la publicidad que representa de manera auténtica y positiva a diversas identidades no solo mejora la percepción de la marca, sino que también se traduce en resultados financieros más sólidos. En este sentido, las marcas están llamadas a adoptar una postura proactiva hacia la inclusión, no solo durante eventos conmemorativos, sino como un compromiso continuo. La coherencia y la autenticidad son esenciales; los consumidores son cada vez más capaces de discernir entre aquellas marcas que realmente se comprometen con la inclusión y aquellas que simplemente realizan esfuerzos superficiales.

El impacto de la publicidad inclusiva va más allá de los números; es un reflejo de un cambio cultural más amplio en el que los consumidores buscan autenticidad y reconocimiento.

Las marcas que logran conectar con sus audiencias a través de una representación genuina no solo fomentan la lealtad, sino que también establecen un vínculo emocional que puede ser crucial en un mercado saturado. Este es un claro llamado a las empresas para que reconsideren sus estrategias de marketing y adopten un enfoque más inclusivo que no solo beneficie sus resultados económicos, sino que también contribuya a un cambio social positivo.

Así, el valor de la inclusión en la publicidad se manifiesta como un imperativo estratégico en el actual panorama empresarial, donde los consumidores buscan cada vez más marcas que reflejen sus propios valores y realidades. En este contexto, las marcas que priorizan la inclusividad están bien posicionadas no solo para captar la atención del consumidor, sino también para construir un legado duradero que resuene en múltiples generaciones.