Compartirlo es extraordinario: Así es el nuevo y esperado anuncio publicitario de la Lotería de Navidad de 2024

El anuncio de la Lotería de Navidad 2024, lanzado en noviembre, ha conseguido, una vez más, captar la atención de toda España con su emotiva narrativa centrada en la solidaridad y el valor de compartir. Sin embargo, este año, además de su conmovedora historia, destaca por su impresionante producción audiovisual, que recorre tanto zonas urbanas como rurales, reflejando la diversidad geográfica y humana de España.

La trama del anuncio se centra en Julián, un hombre de vida solitaria que, en un gesto sincero y lleno de vulnerabilidad, expresa ante las cámaras que no tiene con quién compartir su décimo de la Lotería de Navidad. Este simple comentario desata una ola de apoyo en las redes sociales, donde se viraliza el hashtag #YoTambiénComparto, y miles de personas se ofrecen a compartir el premio con él, si resulta ganador. Esta respuesta masiva pone de relieve el espíritu de comunidad y empatía que caracteriza la campaña de este año.

Lo que empieza como una historia de soledad, se convierte en una lección de solidaridad colectiva. Cuando Julián descubre, tras el sorteo, que no ha ganado, recibe un mensaje de los ganadores: “Esto también es para ti”. Este gesto simboliza no solo la generosidad de los premiados, sino también el mensaje de que lo más importante no es el dinero, sino el acto de compartir y el apoyo mutuo. Bajo el lema “Compartirlo es extraordinario”, el anuncio transmite una profunda reflexión sobre la importancia de la unión y la empatía, especialmente en tiempos de dificultades.

El anuncio se convierte, por tanto, en mucho más que un spot publicitario. Es una llamada a la reflexión sobre cómo la sociedad española se organiza para ayudar a los demás. En un momento en que el país atraviesa una sensación generalizada de desolación y crisis, Loterías y Apuestas del Estado ha decidido apostar por un mensaje de esperanza, con una campaña que destaca el valor de la solidaridad como antídoto a la soledad y el aislamiento.

La ciudad de Vigo: un homenaje a la Navidad española

Una de las características más destacadas de este anuncio es el cuidado y la relevancia de las localizaciones elegidas. La producción se grabó en diversas ciudades, entre ellas Madrid y Vigo, y también en áreas rurales cercanas, con un claro propósito: capturar un “reflejo de la sociedad española”. Vigo, conocida por su espectacular alumbrado navideño y por ser un referente de las celebraciones de la Navidad en España, se convierte en el escenario principal del anuncio, fortaleciendo su imagen como la "ciudad de la Navidad por excelencia".

Entre las localizaciones más icónicas se encuentran las vistas panorámicas de Guixar, la calle Velázquez Moreno, que desciende hacia la Alameda, y la calle Progreso, observada desde López de Neira, todas ellas de gran significancia tanto para los habitantes locales como para quienes visitan la ciudad. Estas imágenes refuerzan la sensación de que el anuncio forma parte del paisaje urbano de Vigo, un lugar que es reconocido por su cálido ambiente navideño.

Sin embargo, la producción no se limitó solo a la ciudad de Vigo. También se grabaron escenas en la calle Eduardo Iglesias, un lugar clave de la ciudad que alberga la administración de lotería ‘A Casa da Sorte’ (situada en el número 10) y la librería Librouro, ambas de gran simbolismo para los habitantes de Vigo y especialmente para aquellos que, año tras año, esperan con ilusión el Sorteo de Navidad. Estas localizaciones, junto con las imágenes de las calles citadas, aportan un toque auténtico y cercano al relato.

La ruralidad y el desamparo: un guiño a la España vaciada

El anuncio también se adentra en el ámbito rural, reflejando la realidad de muchas zonas de la España vaciada, un tema cada vez más presente en el discurso social y político del país. Las escenas rurales se filmaron en Nigrán, un pequeño pueblo cercano a Vigo, y en ellas se muestra la vida sencilla de un entorno rural. En estas secuencias se encuentra el famoso “Bar Robles”, que, aunque no existe en la realidad, fue recreado en un antiguo estanco ubicado en el cruce de la rúa Santiago de Parada. Este detalle, que conecta con la vida cotidiana de muchos pueblos de España, subraya la diferencia entre la soledad de las zonas rurales y la generosidad de la sociedad urbana, que, a través de un mensaje viral, se muestra dispuesta a tender una mano.

La campaña y su mensaje de solidaridad

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, presentó el anuncio en un contexto especialmente relevante, ya que la campaña llega en un momento de incertidumbre tras los recientes desastres naturales y la crisis económica que afecta a muchas familias. Durante la rueda de prensa, Huerta explicó que, a pesar de las dificultades, el objetivo del anuncio era poner de manifiesto que la solidaridad es un valor fundamental para superar los tiempos difíciles. “La Lotería de Navidad se siente como propia. Somos símbolo de ilusión y resiliencia”, afirmó el presidente, destacando que la campaña busca reforzar ese sentimiento de comunidad y apoyo mutuo.

En sus palabras, Huerta también hizo referencia a la necesidad de dar visibilidad a los afectados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) y subrayó que la campaña de este año era un reflejo de la capacidad de los españoles para unirse y ayudar a aquellos que lo necesitan, independientemente de las circunstancias. A través de Julián, el anuncio muestra cómo un país entero se organiza para brindar apoyo y esperanza a una persona que, en su aparente soledad, representa a muchas otras.

El impacto y la distribución del anuncio

Este anuncio, que marca el inicio de la temporada navideña en España, se estrena primero en televisión, a través de las principales cadenas nacionales, para luego estar disponible en las cuentas oficiales de Loterías y Apuestas del Estado en redes sociales y en plataformas de vídeo en línea. Esta distribución garantiza que el mensaje llegue a una audiencia masiva, reforzando la idea de que la campaña no solo pertenece a los que ganan, sino a todos los que sienten la ilusión del sorteo.

El anuncio de la Lotería de Navidad 2024 no solo se centra en la emoción del sorteo, sino que utiliza una narrativa profunda y visualmente poderosa para transmitir un mensaje de esperanza, solidaridad y apoyo mutuo. A través de Julián, su historia y las localizaciones elegidas, se celebra la diversidad de la sociedad española y la capacidad de unirse en tiempos de necesidad. Este tipo de campañas, que apelan a los valores más universales de la humanidad, son las que hacen que el anuncio de la Lotería de Navidad siga siendo uno de los momentos más esperados del año.