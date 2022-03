Los anuncios publicitarios llegan a Disney+ y abren la puerta hacia un nuevo futuro para el streaming

En el mundo del streaming, al menos en Europa, las cosas se han dividido en dos compartimentos claros estancos. Por un lado, están las plataformas con las series que todo el mundo quiere ver y que dominan las conversaciones. Son los portales como Netflix, que dominan el VoD y que funcionan como un modelo completamente premium. El usuario paga una cuota de acceso al servicio y este le ofrece todo lo que quiere ver sin pausas publicitarias de por medio.

Por otro lado, están las plataformas que ofrecen contenidos y que lo hacen con publicidad, pero su calado es más reducido y las series del momento no recalan allí. Pluto TV es el mejor ejemplo para comprender cómo es el AVoD en España. Y, aunque plataformas como Movistar sí sirven algún que otro anuncio a quien ve sus contenidos bajo demanda, la frontera parece bastante clara.

Sin embargo, esto podría estar llamado a cambiar y no solo por todos los analistas que han dicho en alguna ocasión que a Netflix no le quedará más remedio que poner anuncios (Netflix ha insistido en todos esos momentos en que no). El mercado está cada vez más saturado, la fatiga de suscripción es más elevada y los anunciantes quieren entrar, sea como sea, en el que mercado que se está llevando la atención que hasta ahora tenía la tele (con sus anuncios).

Las plataformas de streaming quieren fidelizar a sus usuarios y, sobre todo, saben que no pueden seguir subiendo precios mucho más. HBO ya cruzó la frontera de los anuncios hace meses y ahora lo va a hacer Disney+.

Los planes de Disney

La compañía acaba de anunciar que lanzará una versión con anuncios. Disney+ "ampliará sus ofertas", avisan en una nota de prensa, añadiendo una versión de suscripción con anuncios, que se sumará a las que ya existen para ver el contenido ahora mismo sin publicidad. Disney probará a finales de 2022 esta versión con publicidad en EEUU, pero no la dejará allí.

A diferencia de lo que ocurre con otras experiencias de streaming con carga publicitaria, Disney tiene planes para llevarla al resto del mundo y un calendario. Su previsión está en expandirla al mercado internacional en 2023. Dado que Disney+ opera en España, no parece descabellado imaginar que llegará también aquí.

"Expandir el acceso a Disney+ a una audiencia más amplia a un precio más bajo es una victoria para todos, consumidores, anunciantes y nuestros storytellers", asegura en el comunicado Kareem Daniel, Chairman en Disney Media and Entertainment Distribution. La compañía espera que de este modo más espectadores accedan a sus contenidos. "Los anunciantes serán capaces de llegar a una audiencia más amplia", aseguran.

Disney ya ofrece publicidad en Estados Unidos en ESPN+ y Hulu y ese será el modelo que empleará en Disney+ en términos de experiencias publicitarias. Ofrecerá anuncios "relevantes contextualmente" a los anunciantes.

El precio que tendrá la versión con anuncios y la fecha de lanzamiento todavía se desconocen, pero el movimiento tendrá un impacto notable en la industria. Quizás sea el elemento que dinamice de una vez por todas el AVoD y que haga que ese mercado explote y se vuelva más relevante. Quizás, esta sea la respuesta a las plegarias de los anunciantes.