Las ventajas que tienen de partida las pymes en la campaña de Navidad y no deberían olvidar

¿Cuánto van a gastar los españoles en estas Navidades? Las proyecciones de gasto se han ido sucediendo a lo largo de las últimas semanas. Y, aunque según datos de McKinsey, el 67% de los españoles prevé ajustar sus gastos durante esta campaña, la Navidad seguirá siendo un período de elevado consumo. Una encuesta de Opiniones Verificadas ha apuntado que los españoles se gastarán entre 30 y 50 euros por cada regalo que compren y otra de Elogia estima que, de media, los españoles dedicarán a las adquisiciones navideñas unos 229 euros, una cifra no muy alejada de los 240 euros que gastaron el año pasado por estas fechas.

Por tanto, para las marcas y para las empresas, esta recta final del año —en la que ya solo quedan por gastar los últimos cartuchos— resultará crucial para hacer un balance positivo de cierre. Es algo que importa para las grandes, las medianas y las pequeñas empresas.

Sin embargo, para las pymes, las fiestas son un momento quizás más crucial, teniendo en cuenta que sus números suelen ser mucho menos resilientes a las debacles de consumo de lo que lo son las grandes compañías. 2022 fue, no hay que olvidar, un año complicado en términos de consumo.

Sacar el mejor partido a la campaña de Navidad es, por eso, crucial. Pero, más allá de centrarse en lo que importa en esta campaña concreta, las pymes no deberían olvidar aquellas cuestiones que las caracterizan y que funcionan, ya de partida, como ventajas clave.

Cercanía

Antes que nada, las pymes no deben olvidar aquellos grandes alicientes que ya impactan de forma positiva en su posición en el mercado durante el resto del año. Durante la campaña de Navidad no desaparecen: se pueden convertir en un activo más y en uno con un valor todavía más elevado. Uno de los grandes valores de las pymes es la cercanía. El consumidor ve a estas compañías como algo “de proximidad”. Están ahí y resultan próximas. Durante un momento tan complejo como la campaña de Navidad —en el que los consumidores quieren, antes que nada, que todo salga bien— esto puede ser un as en la manga.

Te conocen

Una de las grandes lecciones de las tiendas de barrio es la de que siempre conocen a sus clientes. Para la mercería de la esquina o la frutería que está al lado, no eres simplemente un consumidor. Eres el consumidor X y saben qué te gusta, qué prefiere tu familia y qué deberías llevarte ya porque lo vas a acabar necesitando.

En la campaña de Navidad, todo el mundo quiere acertar con sus compras, lo que explica que el gran mantra del comercio online sea el de acercarse a esos consumidores con un elevado grado de personalización. Pero eso ya lo hacen en las pymes: la tienda del barrio y el pequeño comercio no necesitan que vengan los expertos a recordárselo, ya traen esa experiencia de consumo de serie.

Rapidez

¿Quién no se ha encontrado en estas fechas con la necesidad de comprar algo de última hora o de hacerse con el regalo que pide el sobrino y que las grandes tiendas ya han agotado? La necesidad de rapidez puede ahogar en muchas ocasiones a las pequeñas empresas, pero se puede convertir en un activo si se tienen en cuenta los dos factores anteriores. Cuando necesitas ese producto y lo necesitas para ya, antes de esperar a que el repartidor de la tienda online de turno lo sirva, acabas bajando a la tienda de la esquina.

Consumo local

Además, durante la campaña de Navidad hay también un cierto sentido de concienciación entre una parte importante de los compradores. Han entendido que comprar productos a pymes y consumir sus servicios es importante, especialmente en momentos en los que por una razón o por otra hay una cierta crisis. El consumo local es un activo al alza en las compras navideñas.

De hecho, un estudio reciente acaba de poner en estadísticas esta percepción. Según datos de YouGov para Meta, más de la mitad de los españoles prefiere comprar en comercio local sus compras navideñas frente a hacerlo en grandes marcas. Por ello, aunque el proceso de búsqueda de productos empieza en internet (el 55% de los consumidores reconoce haber buscado online ideas para sus regalos), la probabilidad de que acabe en comercio de proximidad es elevada.