El email marketing es una de las piezas clave de la estrategia de marketing digital, una que lleva ya unos cuantos años protagonizando los movimientos de las marcas y una que, a pesar de todo, se resiste a desaparecer. Que un formato sea ya un clásico no implica que no sea permeable a los cambios y que no protagonice evoluciones. Todo lo contrario. El email marketing también cambia con los tiempos y también tiene que ajustarse a ellos para seguir siendo relevante.

Y ¿cómo debe ajustarse a los nuevos tiempos el email marketing? Esa es la pregunta que se han hecho en EmailMonks, que ha marcado las tendencias que cambiarán el diseño y la estructura de los envíos de email marketing durante el año que viene. En general, sus cambios se podrían resumir en nuevos diseños, nuevos usos de las tipografías y los elementos disponibles y un ajuste a los cambios en los hábitos de los consumidores.

Habrá que empezar a diseñar para el modo oscuro

Cada vez son más los consumidores que activan en sus móviles el llamado modo oscuro, porque creen que resulta más beneficioso en términos de salud y en cuestiones de uso de la batería de sus dispositivos. Esto que podría parecer una simple curiosidad tiene efectos directos en la estrategia de las marcas y de las empresas en marketing digital.

Al fin y al cabo, ellos estaban diseñando para un escenario concreto y para un cierto contexto, que los consumidores han cambiado pasándose al modo oscuro. Por ello, las campañas de email marketing tendrán que empezar a preparar sus diseños para que funcionen también en este formato.

Uso de 3D

Como explican en la infografía, los elementos visuales serán todavía más importantes en el futuro próximo para captar la atención de los consumidores y mantenerla. En ese escenario, las imágenes en 3D se convertirán en un elemento más para conectar con la audiencia, para lograr buenos datos de engagement y para destacar por encima de los competidores.

La nueva generación de las imágenes animadas

Los gifs se han convertido en una pieza básica de la estrategia de marketing digital y en algo que las compañías emplean de forma mucho más recurrente y habitual. Sin embargo, el futuro inmediato pasa por ir un paso más allá.

Los gifs serán sustituidos por las imágenes APNG, que tienen una resolución mayor y que, como explican en el análisis, ofrecen resultados visuales más sofisticados y de más calidad. Además, permite jugar con más elementos (por ejemplo, una presencia en pantalla más amplia).

Más contenidos interactivos y más gamificación

Los elementos interactivos no siempre hacen necesario que quien recibe el mensaje haga algo, pero sí hace que el contenido parezca más atractivo y llamativo (y según los datos que señalan en la infografía reduce el ratio de bajas). La gamificación sí obliga al consumidor a responder de algún modo y a actuar, pero logra un buen resultado porque funciona como un extra para el consumidor. De hecho, suele asociarse con campañas como las de descuentos y regalos, lo que motiva más al consumidor a participar.

Dar una vuelta al diseño en columnas y a la tipografía

O lo que es lo mismo: las newsletters van a dejar de ser todas iguales unas a otras y con el mismo estilo de diseño. Los marketeros tendrán que pensar más allá del diseño convencional, señalan en el análisis, usando formatos más innovadores o jugando con cómo posicionan el contenido.

La ruptura con el diseño tradicional no solo se verá en cómo se reparte el contenido en columnas o en cómo se posicionan las cosas, sino que además también implicará jugar con las tipografías y trabajar con ellas de un modo diferenciado. Dado que la mayoría de los sistemas de correo responden a las tipografías y permiten visualizarlas, los marketeros pueden jugar con ellas sin problemas.

El diseño minimalista llega al email marketing

Los cambios en diseño no se quedan ahí. En general, el diseño minimalista, que ya ha conquistado los logos y otros elementos de imagen de marca, también empezará a marcar cómo se hacen las cosas en email marketing. Los envíos con ilustraciones, mucho espacio en blanco y efectos monocromo serán cada vez más habituales, señalan. Los emails serán cada vez más limpios para evitar ser simplemente basura digital que satura al consumidor.

El contenido se vuelve dinámico

O lo que es lo mismo: los contenidos intentarán ajustarse al tiempo real, echando mano de formatos dinámicos, para que el contenido sea siempre fresco.