El Marketing sigue suponiendo un gran desafío y muchos retos para las pequeñas empresas y PYMES

Las pequeñas empresas y PYMES enfrentan obstáculos en su estrategia de marketing a pesar de afrontar un panorama económico en mejoría y un aumento en el gasto de consumo, según el informe más reciente de Constant Contact titulado "Small Business Now: The Current State of SMB Marketing". Sin embargo, a pesar de un aumento notable en las ventas minoristas, las pequeñas empresas luchan por alcanzar una comercialización efectiva de sus productos y servicios.

El informe destaca una preocupante tendencia y es que muchos propietarios de pequeñas empresas se sienten abrumados por las tareas relacionadas con el marketing, con un 73% de ellos inseguros sobre si su estrategia actual está contribuyendo a sus objetivos comerciales. Esta incertidumbre surge de la falta de claridad sobre los métodos más efectivos para comunicarse con los clientes y la escasez de tiempo para ejecutar campañas. Estos desafíos generan un "ciclo de procrastinación" que limita el potencial de las pequeñas empresas.

El informe identifica varios factores detrás de la ansiedad en torno a las estrategias de marketing de las pequeñas empresas. Principalmente la preocupación económica, ya que el 81% de estas empresas temen que los cambios drásticos en la economía actual puedan impactar negativamente en sus negocios. Además, los propietarios de pequeñas empresas señalan la falta de tiempo como un obstáculo significativo para planificar sus estrategias de marketing, a menudo relegadas debido a otras responsabilidades empresariales. Cuando encuentran tiempo, el marketing se percibe como una tarea que consume demasiado tiempo, lo que perpetúa la procrastinación.

Aunque el 34% de los responsables de estas empresas reconocen que mejorar su estrategia de marketing puede ofrecer nuevas y mejores oportunidades, el 56% dedica una hora o menos al día a actividades relacionadas.

Las tareas que más tiempo consumen incluyen la creación de contenido, la planificación de estrategias de marketing y la determinación del rendimiento de las campañas. Entre las responsabilidades de marketing más ignoradas se encuentran la publicación en redes sociales y la planificación estratégica ya que los cambios en la penetración y engagement de estas plataformas parece ahora prácticamente una tarea en vano.

Los propietarios y personal de estas pequeñas empresas pasan la mayor parte de su tiempo interactuando con clientes en línea y en persona, cumpliendo pedidos y gestionando operaciones.

Esta es la tarea que el 60% de los propietarios de pequeñas empresas identifican como su principal desafío en términos de marketing. Sumado a ello, una de las principales barreras para los propietarios de estos negocios es la falta de conocimientos en marketing. Aunque son expertos en sus campos, muchos pequeños empresarios y emprendedores carecen de comprensión sobre lo que constituye una campaña de marketing efectiva. Además, la dificultad para determinar qué estrategias funcionan y la escasez de recursos, ya sea en términos de tiempo, presupuesto o habilidades, se perfilan como desafíos igualmente significativos.

A pesar de estos desafíos, las pequeñas empresas muestran un compromiso renovado con sus estrategias de marketing. El informe revela que un 39% de las empresas planean aumentar sus presupuestos de marketing en el año en curso, mientras que un 46% espera gastar al menos un 10% más que el año pasado. Esta inversión adicional se enfocará en mejorar la combinación de canales de marketing, trabajar de manera más eficiente y desarrollar estrategias sólidas. Asimismo, expandir la base de clientes se posiciona como una prioridad clave para el 54% de las pequeñas empresas en 2024. La elección de los canales de marketing adecuados, la eficiencia en las operaciones y la creación de planes estratégicos también se perfilan como áreas de mejora prioritarias.