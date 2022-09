¿Demasiada publicida online? YouTube está probando con bloques de 5 anuncios en pre-roll que no se pueden saltar 

¿Cuántos anuncios son suficientes como para quemar a las audiencias? Es una pregunta complicada, pero lo que está claro es que sí hay un umbral en el que, por mucho que ofrezcas contenido y por muy gratis que sea, las audiencias lo rechazan.

La televisión lo descubrió en estos últimos años. Las audiencias estaban muy quemadas con sus pausas publicitarias, hartas de que los contenidos se eternizasen por culpa de larguísimos momentos de anuncios. En cuanto aparecieron alternativas para ver contenidos sin anuncios, por mucho que hubiese que pagar por ellos, los espectadores se fueron en masa. En internet pasó algo parecido: el exceso de anuncios en las webs de hace unos años hizo, primero, que el cerebro de los espectadores obviase los banners y, segundo, que creciesen herramientas como los adblockers.

En los últimos años, las diferentes plataformas han comprendido que los anuncios son muy importantes – es de donde vienen sus ingresos – pero también que los usuarios tienen un punto de no retorno en el que ya no aceptan más. Sin embargo, algunas prácticas se mantienen, por mucho que la práctica diga que no son las más adecuadas.

Es lo que ocurre con los anuncios en pre-roll de los vídeos online. Algunos medios digitales siguen sirviéndolos, sin botón de salto y con cantidades excesivas de campañas – o demasiado largas – antes de permitir acceder al vídeo en cuestión. En ocasiones, ni siquiera es un vídeo propio o es hasta un vídeo más corto que el tiempo de anuncios, lo que resulta muy frustrante. Pero los problemas con un exceso de anuncios no solo se quedan en los medios. Llegan incluso a YouTube.

En redes sociales han empezado a aparecer quejas de usuarios a los que YouTube sirvió bloques de 5 anuncios no saltables antes de dejarles ver un contenido. “Entonces YouTube, dos anuncios no eran suficientes y ¿ahora quieres poner 5 anuncios que no le interesan a nadie y que no puedo saltar?”, critica uno de esos usuarios indignados en Twitter.

Un nuevo formato publicitario

YouTube ha respondido a las quejas insistiendo en que los usuarios siempre pueden dar feedback de esas experiencias. Sin embargo, lo interesante en términos publicitarios no es eso sino lo que añade sobre las razones por las que esto puede estar pasando.

YouTube apunta que puede ser que se reciba un bloque tan elevado de anuncios "con un cierto tipo de formato de anuncios llamado Bumper Ads". La red de vídeos explica que esos anuncios son cortos, "solo hasta 6 segundos". Es decir, YouTube está experimentando – como recuerdan en El Android Libre solo unos cuantos usuarios han mostrado que les ha pasado, no es algo todavía general – con una nueva manera de servir publicidad en la que los espectadores no podarán saltar una colección amplia de anuncios. Eso sí, si los 5 anuncios son todos de 6 segundos de duración, el tiempo final será de 30 segundos, lo que es un anuncio medio normal.

De todos modos, y aunque el tiempo resultante sea como un anuncio habitual, la percepción seguramente no la sea, porque emocionalmente se siente que se están viendo más anuncios y, además, los internautas están cada vez más hartos de la publicidad que no se puede saltar y de la sobrecarga publicitaria.