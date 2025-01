Influencers literarios: ¿La nueva fuerza detrás de los éxitos editoriales y libros más vendidos?

La industria editorial está atravesando una transformación impulsada por los influencers de redes sociales en plataformas como "BookTok" y "Bookstagram". Estos creadores de contenido están generando un gran impacto en las ventas de libros, con récords de acuerdos editoriales y un aumento en las librerías independientes. La popularidad de la literatura está en auge, y las celebridades, además de ser referentes de moda y belleza, también se han convertido en influenciadoras de libros, organizando eventos y promoviendo la lectura.

TikTok, en particular, ha sido clave en la ascensión de libros a las listas de más vendidos a través de contenido viral. En este contexto, los editores, libreros y agentes suelen especular sobre qué libros dominarán el mercado, pero este artículo ha decidido darle la palabra a los lectores, preguntando a 21 influencers literarios, con seguidores de distintos tamaños y perfiles, sobre las tendencias que dominarán el futuro de la literatura.

Revisando algunas cifras y datos, encontramos que en 2023, BookScan reportó que los libros etiquetados con el hashtag "#BookTok" vendieron más de 72 millones de copias en Estados Unidos. Además, el hashtag #BookTok acumuló más de 200 mil millones de vistas en TikTok durante ese año. Barnes & Noble señaló que los títulos populares en esta plataforma vieron incrementos en sus ventas de entre un 500% y un 1000% tras volverse virales. Por su parte, Penguin Random House indicó que alrededor del 40% de sus ventas en línea durante 2023 estuvieron influenciadas por recomendaciones en redes sociales. En España, según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), aproximadamente el 30% de los jóvenes entre 16 y 24 años descubrieron nuevos libros a través de las redes sociales en 2023.

Como informó recientemente The New York Times , “en los últimos años, TikTok ha transformado drásticamente casi todos los aspectos del negocio editorial”. Esto se debe, en particular, a los usuarios cuyo contenido viral puede hacer que un libro suba varios peldaños en la lista de los más vendidos. Sin embargo, el fenómeno de los influencers literarios en plataformas como BookTok o Bookstagram no está exento de cuestionamientos sobre la autenticidad y las dinámicas comerciales que lo alimentan.

La sombra de la sospecha

A pesar de todo, y de manera similar a lo que ocurría en la industria musical, donde muchos éxitos eran impulsados por acuerdos comerciales y pagos a emisoras de radio, en el ámbito literario también se pueden encontrar estrategias de marketing detrás del auge de ciertos libros. Algunos de los libros que alcanzan gran popularidad en las redes sociales pueden estar respaldados por campañas promocionales de editoriales, autores o incluso marcas. Las editoriales a menudo recurren a influencers literarios para impulsar un libro a través de reseñas pagadas, publicaciones patrocinadas o eventos exclusivos. Al igual que en la música, un libro que recibe una promoción intensiva por parte de un influencer popular puede ver un aumento dramático en sus ventas, aunque la recepción genuina del público puede variar.

Sin embargo, a diferencia de los medios tradicionales como la radio, las plataformas actuales permiten una mayor interacción directa entre los creadores de contenido y su audiencia. Los lectores pueden opinar, compartir críticas y formar comunidades que, si bien pueden ser influenciadas por campañas promocionales, también pueden generar una especie de validación social más orgánica. No es raro que un libro gane popularidad a través del boca a boca, con los lectores influyendo en la elección de qué libros se convierten en éxitos, aunque a veces los intereses comerciales siguen estando presentes.

Aunque el impacto de los influencers literarios en el éxito de un libro puede ser genuino, también hay dinámicas comerciales en juego que recuerdan a lo que sucedió en la industria musical. La diferencia está en que ahora los lectores tienen una mayor voz en la validación de los libros populares, lo que hace que el fenómeno sea más complejo y menos predecible.