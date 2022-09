¿Están los megainfluencers en crisis? Las cuentas más populares están perdiendo millones de seguidores

¿Tienen los grandes perfiles de Instagram, esos con millones y millones de seguidores, un problema? Más allá de preguntarse cuándo se toca techo y seguir creciendo empieza a ser casi imposible, cabe preguntarse si están o no ya saturando a sus seguidores.

Un estudio de HypeAuditor acaba de concluir que las grandes estrellas de Instagram han acumulado durante el mes de septiembre pérdidas de "una gran cantidad de seguidores" en esa red social. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo perdió 1,6 millones de seguidores y Kylie Jenner 1,9. Son las dos cuentas con más seguidores del mundo, aunque no los que más han perdido durante el período analizado. Esos serían los 2,4 millones que han perdido tanto Khloe como Kim Kardashian.

Lo cierto es, sin embargo, que no están solos. Según las cuentas de HypeAuditor, en los 7 días previos al cierre del estudio el 13,5% de todas las cuentas de influencers en Instagram han perdido seguidores. Las que más han perdido han sido las que tienen más fans. Entre quienes están por encima del millón de seguidores, un 30,7% han perdido followers. ha sido el 31,3% en las de entre 100.000 y un millón, un 25,5% en las de entre 20 y 100.000, un 20,3% en las de entre 5 y 20.000 y un 8% entre las de 1 y 5.000.

Lo que esto significa

¿Qué debemos entender por todo esto? Instagram no está pasando ahora mismo su mejor momento. La red social sigue siendo una de las grandes de las redes sociales y el gran activo de Meta. Frente a la crisis clara de peso en el mercado que atraviesa Facebook, Instagram se mantiene como una red potente.

Pero eso tiene un lado más sombrío, que es el que lleva a que esta no sea su mejor etapa. Primero, copiar los vídeos de TikTok no está funcionando. Segundo, la red social atraviesa una crisis de alcance, lo que lleva a plantearse si nos estamos cansando de Instagram.

En el análisis de HypeAuditor no son apocalípticos e incluso aseguran que esta pérdida "no debería ser motivo de preocupación para los influencers o las marcas". "La pérdida masiva de seguidores de estrellas como Cristiano Ronaldo o Kim Kardashian no significa que millones de fans estén renunciando a sus ídolos", asegura Alexander Frolov, cofundador y director ejecutivo de HypeAuditor, en una comunicación a medios.

"En cambio, sospechamos que es la propia Instagram que hace esto. Esta limpieza de cuentas inactivas o fraudulentas no es ninguna novedad. Otras plataformas como Twitter o YouTube también lo hacen de vez en cuando para reducir la cantidad de actividad no auténtica", añade el directivo. Según estimaciones de la compra, solo "alrededor del 60% de todas las cuentas de Instagram son personas reales". Lo que queda serían bots, cuentas inactivas o "seguidores masivos", apunta.

Críticas a las estrellas

Sin embargo, y por mucho que ese borrado de cuentas tenga su explicación (y mientras unos desaparecen es cierto que los influencers también ganan seguidores nuevos), las cosas no son exactamente Jauja para estas cuentas populares. La cuestión no es ni siquiera nueva, porque el boom de los microinfluencers tiene ya unos cuantos años y la base de su éxito está muy conectada con un hartazgo sobre los macroinfluencers y su papel.

Los marketeros son críticos con su relación con las audiencias y sienten, además, que sus mensajes se quedan un tanto diluidos. No son voces expertas y la presencia de marcas se sienten como mucho menos personal y experta.

A eso hay que sumar que las críticas entre los consumidores sobre este tipo de cuentas también han ido escalando en los últimos años. Se les sigue viendo como fascinantes y se les sigue siguiendo, pero quizás sea más habitual ya un poco de hate watching. Un estudio apuntaba ya hace un año que los consumidores habían perdido un poco la fe en los influencers. Un 64% de los encuestados apuntaba que no se creía sus recomendaciones y una mayoría que los encontraba vanos. El problema estaba en que empatizar con ellos se había vuelto complicado.