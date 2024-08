El Selling Long, así es la estrategia de vigencia de las marcas icónicas

En el mundo empresarial actual, caracterizado por tendencias efímeras, actualizaciones anuales y modas que cambian rápidamente, la inmediatez y la fugacidad parecen dominar el mercado. No obstante, las marcas icónicas y vigentes comparten una característica esencial: el Selling Long. Esta estrategia, que prioriza la venta sostenida de productos a lo largo de los años, se presenta como una opción económicamente viable para empresas tradicionales o estables.

El "Selling Long" es un término que se refiere a una estrategia de marketing y ventas en la que las marcas o empresas se centran en promover la durabilidad, el valor a largo plazo y la calidad de sus productos o servicios. A diferencia de las campañas que destacan ofertas temporales o descuentos inmediatos, el enfoque "Selling Long" busca construir una relación duradera con los clientes, enfatizando cómo el producto o servicio puede aportar valor durante un extenso período de tiempo.

Para marcas icónicas y de estilo de vida como CASIO, Adidas, Nike, Toyota o Levi's, las estrategias de Selling Long resultan altamente efectivas. En lugar de buscar picos de ventas inmediatos, estas empresas se centran en mantener la relevancia y la demanda de sus productos durante periodos prolongados. Este enfoque permite construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes, fomentando su lealtad y repetición de compra.

En la industria de la moda, empresas como Nike han demostrado el éxito del long selling. Estos gigantes no solo lanzan productos innovadores, sino que también mejoran y respaldan sus productos a lo largo del tiempo, como los icónicos Jordan o los AIR MAX. De este modo, aseguran que los clientes sigan interesados, satisfechos y conectados con la marca.

En el ámbito de los relojes, CASIO ha mantenido su relevancia en el mercado durante 50 años gracias a su enfoque en la durabilidad, funcionalidad y diseño atemporal. Modelos como el A168WA-1, MQ-24-7B2L, F-91W-1 y AQ-230A-7AMQY no solo atraen constantemente a nuevos compradores, sino que también retienen a los clientes existentes, quienes valoran la calidad y fiabilidad que la marca ofrece diariamente. Thiago Nadoti, Assistant Manager de Marketing de CASIO LATAM, señala que “poner en marcha estrategias de Selling Long implica aprovechar lo mejor de las marcas y sus elementos icónicos para crear relaciones duraderas con los clientes, reducir esfuerzos económicos y fomentar la sostenibilidad económica, evitando picos de consumo”.

Las marcas que se destacan en el enfoque de "Selling Long" lo hacen mediante una serie de estrategias integrales que reflejan su compromiso con la calidad y el valor duradero. En primer lugar, estas marcas aseguran una calidad superior al utilizar materiales de alta gama y aplicar procesos de fabricación rigurosos. Esta atención al detalle no solo garantiza que sus productos sean duraderos, sino que también contribuye a una experiencia de uso satisfactoria y prolongada para el consumidor. Además, estas marcas optan por un diseño atemporal en lugar de seguir modas pasajeras. Al elegir estilos clásicos que resisten el paso del tiempo, sus productos no solo permanecen relevantes, sino que también mantienen su atractivo estético a lo largo de los años. Esto no solo prolonga la vida útil del producto, sino que también refuerza la percepción de valor a largo plazo.

El servicio postventa de estas marcas suele ser uno de los pilares fundamentales de su estrategia. Ofrecen garantías extendidas y programas de reparación que aseguran a los clientes que sus inversiones están protegidas. Este enfoque proactivo en el soporte al cliente ayuda a consolidar la confianza en la marca y a construir relaciones duraderas con los consumidores. De igual forma, la comunicación transparente también juega un papel crucial. Estas marcas se esfuerzan por explicar claramente los beneficios a largo plazo de sus productos, proporcionando información detallada que ayuda a los clientes a entender cómo sus decisiones de compra pueden resultar en un valor duradero. Esta transparencia fomenta una relación de confianza y lealtad con los clientes.

Muchas de estas marcas adoptan prácticas sostenibles como parte de su filosofía. Al comprometerse con la sostenibilidad, no solo responden a la creciente demanda de los consumidores por productos responsables con el medio ambiente, sino que también fortalecen su imagen de marca como consciente y ética. Esto resuena profundamente con los valores de los consumidores modernos y contribuye a una percepción positiva y duradera de la marca.

Elementos clave de una estrategia de “Selling Long”

Comunicación clara y transparente: Explicar los beneficios a largo plazo de los productos y servicios de manera clara y concisa.

Explicar los beneficios a largo plazo de los productos y servicios de manera clara y concisa. Énfasis en la calidad: Destacar los materiales de alta calidad, la mano de obra experta y las pruebas rigurosas que garantizan la durabilidad.

Destacar los materiales de alta calidad, la mano de obra experta y las pruebas rigurosas que garantizan la durabilidad. Garantía y servicio postventa: Ofrecer garantías extendidas, programas de reparación y un excelente servicio al cliente para respaldar la promesa de durabilidad.

Ofrecer garantías extendidas, programas de reparación y un excelente servicio al cliente para respaldar la promesa de durabilidad. Historias de éxito: Compartir testimonios de clientes satisfechos que han utilizado los productos durante muchos años.

Compartir testimonios de clientes satisfechos que han utilizado los productos durante muchos años. Marketing de contenido: Crear contenido de valor, como guías, tutoriales y consejos de mantenimiento, para educar a los clientes y fomentar su lealtad.

Sin embargo, este modelo enfrenta varios desafíos. Requiere una inversión inicial significativa en la creación de productos de alta calidad y en el desarrollo de estrategias de marketing que resalten las ventajas a largo plazo y generen un vínculo cultural con los públicos. Además, mantener la relevancia en un mercado saturado es un desafío constante, lo que obliga a las empresas a innovar y adaptarse continuamente sin perder la esencia de sus productos.