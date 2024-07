Google Alphabet abandona la cruzada por adquirir HubSpot en medio de desafíos regulatorios y financieros

Alphabet, la matriz de Google, ha renunciado a sus planes de adquirir HubSpot, la empresa de software de marketing valorada en 30.000 millones de dólares. Este acuerdo, que habría sido la mayor adquisición en la historia de Google, formaba parte de una estrategia para competir con Microsoft en el mercado de aplicaciones en la nube. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a la etapa de diligencia debida, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto a Bloomberg.

La posible adquisición de HubSpot por parte de Google había generado un considerable revuelo en el mercado desde abril, cuando surgieron los primeros informes al respecto, elevando las acciones de HubSpot hasta un 11%. No obstante, a pesar del interés inicial, las negociaciones no prosperaron y, tras la confirmación de que no se alcanzaría un acuerdo, las acciones de HubSpot cayeron un 12,12% en Wall Street, mientras que las de Alphabet subieron un 1,16%.

HubSpot, con sede en Cambridge, Massachusetts, se especializa en software que ayuda a pequeñas y medianas empresas a automatizar el marketing y atraer clientes potenciales. La adquisición habría fortalecido la posición de Google en el mercado de software empresarial y en la infraestructura en la nube, áreas clave para la expansión de Alphabet fuera de sus negocios tradicionales.

La renuncia de Alphabet a la compra de HubSpot se produce en un contexto de creciente escrutinio regulatorio en Estados Unidos y el extranjero. Los reguladores han rechazado recientemente varias propuestas de adquisición por parte de grandes empresas tecnológicas. En particular, el Departamento de Justicia de EE. UU. y un grupo de fiscales generales estatales han acusado a Google de violar las leyes antimonopolio mediante acuerdos exclusivos con fabricantes de teléfonos y empresas de navegadores para establecer su motor de búsqueda como predeterminado.

A pesar de estos desafíos, las finanzas de HubSpot han mostrado un notable desempeño. En el primer trimestre del año, la empresa reportó una ganancia de 6 millones de dólares y un incremento de ventas superior al 20% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el clima de negocios se ha tornado desafiante, con más pruebas de concepto antes de que los clientes tomen decisiones de compra, según la CEO de HubSpot, Yamini Rangan, exejecutiva de Dropbox y Workday. Aunque Alphabet y HubSpot no llegaron a un acuerdo, las conversaciones iniciales reflejan el interés continuo de Google en expandir su presencia en el mercado de aplicaciones empresariales. A medida que las regulaciones antimonopolio se vuelven más estrictas, las estrategias de adquisición de las grandes tecnológicas deberán adaptarse a un entorno legal cada vez más complejo y competitivo.