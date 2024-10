El 58% de los partners de TI españoles creen que entre el 25% y el 50% de sus ingresos provendrán de la IA en los próximos cinco años

Los consultados en España señalan la infraestructura, la ciberseguridad y la experiencia del cliente como los principales impulsores de adopción de IA.

Los partners tecnológicos esperan que las soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) multipliquen exponencialmente la demanda de las empresas en los próximos años. Así se desprende del estudio Bridging the Customer AI Readiness Gap, the opportunities ahead for partners de Cisco, basado en encuestas a 1.500 partners de TI en 29 países (incluido España).

Según el informe, más de una cuarta parte (el 27%) de los socios de canal encuestados a escala global creen que entre el 75% y el 100% de sus ingresos se generarán a partir de tecnologías relacionadas con la IA en los próximos cuatro a cinco años. En España, el 58% de los partners españoles consultados creen que entre el 25% y el 50% de sus ingresos provendrán de tecnologías relacionadas con la IA durante ese período.

El estudio destaca que el 31% de los partners de canal TI españoles creen que la demanda de inversiones en tecnología relacionada con la IA crecerá más del 50% en los próximos cuatro a cinco años, siendo la infraestructura (33%), la ciberseguridad (14%) y la experiencia del cliente (11%) los tres principales impulsores de la adopción de las soluciones basadas en IA.

A medida que aumenta la demanda de IA, los partners también prevén una evolución progresiva de sus ingresos. Mientras el 47% de los consultados en España prevén que la IA contribuirá al 25%-50% de sus ingresos dentro de un año, la aportación será mayor a largo plazo.

“La IA tiene un enorme potencial para mejorar los operaciones de negocio de las empresas, pero requiere fortalecer las capacidades de implementación práctica de nuestros socios”, destaca Alex Pujols, Vicepresidente Global de Ingeniería para Partners en Cisco. “El estudio refleja estas oportunidades para los partners de TI que lideran la implementación de la IA. Al centrarse en la preparación para la IA, Cisco y su valioso ecosistema de partners están bien posicionados para generar resultados transformadores y que los clientes aprovechen las ventajas de la era de la IA”.

Las conclusiones del estudio coinciden con los datos del Cisco IA Readiness Index, que incide en la escasa preparación de las empresas para la adopción de la IA, con carencias en términos de infraestructura, gestión de datos, gobernanza y talento. Dado que sólo el 8% de las empresas españolas están completamente preparadas para incorporar y aprovechar las tecnologías basadas en IA (14% a nivel global), el estudio refuerza el papel crucial que desempeñan los partners para ayudar a los clientes a mejorar la adopción de la IA.

Confianza y formación

Los resultados indican que los partners de canal TI tienen una gran confianza en sus conocimientos y comprensión de diversos aspectos relacionados con las tecnologías de IA, tras evaluar diversas soluciones y capacidades específicas para la implementación de IA en los cuatro pilares de infraestructura, datos, gobernanza y talento.

Estas capacidades incluyen la construcción de una infraestructura escalable y adaptable preparada para la IA; garantizar suficientes recursos de GPU para proyectos en curso; evaluación y mantenimiento de la latencia y el rendimiento de los centros de datos; y comprender los conjuntos de datos, la soberanía de los datos y las leyes de privacidad en diferentes regiones y países.

Los partners de TI españoles también son conscientes de los desafíos que deben abordar para maximizar las oportunidades de futuro, incluyendo la falta de conocimiento de sistemas y procesos (31%), la inexperiencia en la implementación de nuevas tecnologías (17%) y la carencia de tecnologías disponibles (19%). Para superar estos retos, los partners están invirtiendo en la capacitación de sus empleados en competencias relacionadas con la IA: casi el 70% de los consultados en España realizan formaciones internas (25%) o solicitan a proveedores externos que proporcionen capacitación especializada (44%).