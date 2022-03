Las series en las que sirven más publicidad, aunque creas que no la hay

Si hay algo que hacemos en estos últimos años y más que nunca es el ver series. La industria habla de la "peak TV", porque se están produciendo y estrenando más series que nunca, y además el mercado se ha convertido en mucho más global. No se trata solo de que se vean más series, sino que se hace en todas partes y las series que triunfan lo hacen de forma global. Vemos las mismas series en todos lados y consumimos los mismos tipos de contenidos.

Y, a los estrenos que se convierten en el tema del momento, hay que sumarle el hecho de que algunas series se han asentado como recurrentes visionados. Los espectadores vuelven una y otra vez a esos contenidos y poco importa que se hayan estrenado hace 30 años, que seguirán siendo las series del momento ahora mismo.

Todos estos contenidos se ven, de forma habitual, en las plataformas de streaming, lo que es un problema para las compañías porque en ellas no hay anuncios tradicionales. ¿Significa esto que estas series están exentas de marcas y que no incluyen publicidad? En realidad, no. Las marcas y sus productos están muy presentes y, lo que resulta más interesante, esa presencia puede ser muy rentable porque puede tener un efecto que dure largo tiempo.

De hecho, entre las series con más presencia de productos y marcas, las que ganan son series con una trayectoria de años y que, en realidad, ya hace tiempo que pusieron el punto final. La lista está dominada por series estadounidenses, que son las que han marcado el camino en estas últimas décadas (aunque en los últimos años se ha visto un cambio en la tendencia).

De media, en cada contenido, los consumidores reciben el impacto de 12,61 productos, que se le presentan en pantalla sin que sean realmente muy conscientes de lo que está pasando.

The Office, la ganadora

En todas estas series las marcas y sus productos están presentes gracias al product placement, que los posiciona ante los espectadores de una manera poco intrusiva y que, si está bien hecho, resulta orgánica con el propio contenido. El ranking, elaborado por Sortlist, concluye que The Office, en su popular versión estadounidense, es la serie con más product placement. Hay 1448 apariciones de marcas.

Por detrás de The Office, se sitúan Seinfeld (867 productos) y Sexo en Nueva York (806) como las series que lideran en el ranking de las que incluyen más acciones de marca. El top ten se completa con Friends, Ballers, Billions, Superstore, Cobra Kai, Silicon Valley y Stranger Things.

Rank TV Show Product Placements 1 The Office (US) 1448 2 Seinfeld 867 3 Sex and the City 806 4 Friends 773 5 Ballers 651 6 Billions 614 7 Superstore 594 8 Cobra Kai 412 9 Silicon Valley 401 10 Stranger Things 330

Las marcas más presentes

Y ¿qué marcas son las que más veces se cuelan en las pantallas de los espectadores? Según el estudio, la marca más presente en las series es Nike. La marca protagoniza más de 3000 intrusiones. Le siguen, como marcas con más apariciones, el MacBook y el iPhone, ambos productos de Apple.

El liderazgo de Nike se explica todavía mejor cuando se analiza qué categorías son las que dominan en las acciones de product placement. En general, la categoría más presente es la de ropa y moda. Las marcas de este sector son las que protagonizan más acciones de product placement. Tras ellas, se posicionan las de bebidas no alcohólicas y las de bebidas alcohólicas.