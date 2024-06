Makakooo no es solo una marca de moda; es un movimiento

En un mundo donde el deporte y la sociedad a menudo se ven empañados por actos discriminatorios, surge una marca con una misión transformadora: Makakooo. Originada en la resignificación del insulto racista "macaco", esta marca internacional de moda no solo busca hacer eco en el ámbito de la moda sino también en el corazón de la sociedad, promoviendo un mensaje antirracista poderoso.

Detrás del nombre

Makakooo nace en un contexto donde el fútbol, pese a ser un deporte global que celebra la diversidad, no ha sido ajeno a comportamientos y comentarios racistas. Es en este escenario donde Makakooo encuentra su voz y su propósito, transformando un término despectivo en un símbolo de unidad y resistencia contra la discriminación racial. La marca propone una reflexión profunda: todos somos parte de un único equipo, la raza humana.

Moda con causa

Ofreciendo una línea de ropa casual y accesorios de alta calidad, incluyendo camisetas y sudaderas con capucha, Makakooo se posiciona en el mercado con un claro enfoque inclusivo, dirigido a todas las edades y sin distinción de género. Pero lo que realmente distingue a Makakooo es su compromiso social: el 15% de las ganancias se destina a organizaciones no gubernamentales como la Fundación Tiempo de Juego Colombia, Action for Compassion Ghana y APNS Do Brasil, que trabajan arduamente para combatir el racismo a nivel global.

La elección de Catú, ex-futbolista brasileño y doble campeón del mundo, como embajador de la marca, añade un valor significativo a la campaña. Reconocido no solo por su destreza en el campo sino también por su integridad fuera de él, Catú ha sido fundamental para llevar el mensaje de Makakooo a una audiencia global. En un emotivo video, Catú hace un llamado a la acción, instando a la sociedad a unirse a este movimiento vital:

“Creo que es mi tarea y mi deber alzar la voz, porque mi color y mi origen sólo deben ser motivo de orgullo. Hablo en nombre de millones de personas que, por ser víctimas del racismo, hoy no pueden hacerlo. Basta ya a este racismo que se vive no sólo en el fútbol, sino en innumerables espacios y deportes. Esto tiene que parar.”

Con el lanzamiento de Makakooo, la marca no solo introduce productos, sino que también invita a la comunidad global a unirse bajo el lema #WeAreAllMakakooo. Este llamado no sólo resuena en el campo de la moda, sino que busca generar un impacto duradero en las actitudes y en la conciencia social, promoviendo la igualdad y el respeto mutuo.

Makakooo no es solo una marca de moda; es un movimiento, una voz en la lucha contra la discriminación racial. A través de la creatividad, la pasión y la colaboración, Makakooo demuestra que la moda puede ser un poderoso vehículo para el cambio social, recordándonos que, al final del día, todos somos Makakooo: iguales, unidos y fuertes en nuestra diversidad.