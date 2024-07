Puma se asocia con Eurosport y patrocina la retransmisión de Paris 2024

Este verano, Eurosport apoyará la campaña mundial de la marca PUMA: "FOREVER. FASTER. See The Game Like We Do", destinada a reforzar la posición de la marca en el ámbito del rendimiento deportivo. Esta asociación incluye una campaña paneuropea en los canales lineales de Eurosport, Eurosport 1 y Eurosport 2 durante su cobertura de Paris 2024. La asociación con Eurosport se mantendrá viva durante la tercera fase de esta campaña de PUMA, centrada en el fútbol, el atletismo y el baloncesto, que se emitirá en los canales y plataformas digitales de Eurosport durante los Juegos. La colaboración ha sido liderada por PUMA Global Media Team junto con Havas International Spain para reforzar el posicionamiento de la marca en el sector deportivo.

"Dado que se trata de nuestra mayor inversión en medios de marketing en una década, era crucial para nosotros encontrar los socios, canales y plataformas adecuados que pudieran ayudarnos a elevar la marca PUMA y mejorar su alcance. Estamos convencidos de que esta colaboración desempeñará un papel fundamental en la distribución de nuestra campaña de marca y creará un vínculo más fuerte con el consumidor", declaró Fabio Kadow, director Global Media de PUMA.

Irma Lavall Torrents, Global Client Lead de Havas Media International España, explicó: "Eurosport es uno de los mejores socios con los que podíamos contar dentro de la estrategia de medios de PUMA. Dada su relevancia en el mundo del deporte y el impulso único que viviremos durante los Juegos Olímpicos, es la sinergia perfecta para amplificar este nuevo capítulo de PUMA".

Mike Rich, Group SVP Ad-Sales and Brand Partnerships, UK & Ireland and International, at Warner Bros. Discovery, said: “Que una marca de la talla de PUMA quiera asociarse a nuestra cobertura de Paris 2024 es un gran testimonio de nuestra reputación como líderes en nuestro campo. Estamos encantados de dar la bienvenida a PUMA a bordo como patrocinador oficial y esperamos ayudar a elevar su nueva campaña, amplificándola a nuevas audiencias en toda Europa.”

Warner Bros. Discovery es la casa de los Juegos Olímpicos en Europa y sus plataformas de streaming - Max y discovery+* - serán el único lugar donde ver cada momento de los Juegos Olímpicos - las casi 3.800 horas de acción en directo - este verano. Además, los canales de Eurosport ofrecerán una cobertura en directo de principio a fin para los aficionados al deporte durante los 19 días de competición.