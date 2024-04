Búsqueda de pago impulsada por IA generativa: Así es como Google podría  cambiar su modelo de negocio

Google está evaluando la posibilidad de introducir cambios significativos en su modelo de negocio, considerando la implementación de funciones de búsqueda potenciadas por la Inteligencia Artificial generativa en sus servicios de suscripción premium. Estas funciones forman parte de lo que se conoce como la Experiencia de Búsqueda Generativa (SGE por sus siglas en inglés).

La SGE, una función experimental presentada por la compañía en el evento Google I/O 2023, busca ofrecer a los usuarios una experiencia de búsqueda más enriquecedora. Esta función muestra descripciones generales y múltiples enlaces en la parte superior de los resultados de búsqueda, con el objetivo de brindar diversas perspectivas sobre las consultas en un formato conversacional. Inicialmente lanzada como una opción en ciertas regiones, la SGE hizo su debut en Estados Unidos en inglés y se expandió gradualmente a otros países como Sudáfrica, Brasil y Corea del Sur. Además, se ha ampliado el soporte de idiomas para incluir el español y el portugués, entre otros.

Según informes recientes del periódico Financial Times, Google está considerando la posibilidad de ofrecer estas avanzadas funciones de búsqueda basadas en IA generativa dentro de sus servicios de suscripción premium. Tres fuentes familiarizadas con estos planes han compartido esta información con el medio. Los informantes explican que los resultados de búsqueda que incluyen información impulsada por IA son más costosos para Google que su modelo tradicional de búsqueda. Esto se debe a que la IA generativa consume una cantidad significativa de recursos informáticos. Hasta el momento, la SGE ha sido probada únicamente por algunas personas suscritas a Google One.

Google tiene la intención de integrar algunas características basadas en esta tecnología en sus servicios de suscripción premium, como Google One Premium y Workspace, donde ya ofrece el asistente Gemini integrado en plataformas como Gmail y Docs.

Aunque los desarrolladores de Google ya han comenzado a trabajar en la tecnología necesaria para implementar este servicio de pago, los directivos de la empresa aún no han tomado una decisión definitiva sobre su implementación, según han indicado las fuentes. La forma en que Google integraría la SGE en sus servicios de pago, que ofrecen diferentes niveles de precios, y el momento exacto del lanzamiento de esta oferta de búsqueda impulsada por IA generativa aún no se han revelado. Sin embargo, existe la posibilidad de que Google también pruebe algunas funciones de la experiencia generativa de búsqueda en su motor de búsqueda principal de forma gratuita.

Expertos analistas han advertido que el modelo de negocio actual de Google, basado principalmente en los ingresos por publicidad, podría verse afectado si su motor de búsqueda proporcionara respuestas más completas generadas por IA. Esto podría reducir la necesidad de que los usuarios accedan a los sitios web de los anunciantes.

Por su parte, Google ha aclarado que no está "trabajando ni considerando" una experiencia de búsqueda sin anuncios. Sin embargo, la empresa continuará "desarrollando nuevas capacidades y servicios premium" para mejorar sus ofertas de suscripción. Es importante destacar que este cambio propuesto no afectaría al motor de búsqueda tradicional de Google, que seguirá siendo ofrecido de forma gratuita. No obstante, representaría la primera vez que la empresa sitúa uno de sus productos principales detrás de un modelo de pago, marcando un cambio significativo en su estrategia comercial.