Los directivos superan a sus compañías en términos de confianza en LinkedIn

La consultora Kreab, ha revelado en su último informe “Influencia Digital: empresas y directivos” que los perfiles de los directivos en LinkedIn siguen generando mayor confianza que las páginas corporativas. En el análisis se comprueba que los altos ejecutivos tienen menos seguidores y menos actividad en sus perfiles de LinkedIn y, sin embargo, tienen una mayor capacidad de generar compromiso (engagement), un 3,9%, lo que significa 3,35 puntos porcentuales más en comparación con las empresas. Para la consultora, la explicación radica en que el contenido creado por personas, con las que se puede empatizar de forma directa, tiene una mejor acogida, aunque existe margen para mejorar.

El estudio evalúa la efectividad que tiene la comunicación de las firmas y la compara con la de sus directivos en LinkedIn en 2024. En esta segunda edición, se han analizado 143 perfiles en total, 77 de ellos corresponden a páginas de empresas y 66 son los propios de sus directivos en 8 sectores de actividad en LinkedIn (Salud, Distribución, Energía, Transporte, Automoción, Seguros, Banca y Telecomunicaciones). El criterio de búsqueda de las compañías ha sido por mayor volumen de facturación en España, mientras que el de los perfiles de dirección, se trata de presidentes, vicepresidentes, Chief Executive Officer (CEO) y directores generales.

En esta publicación, los resultados demuestran que 15 de las corporaciones analizadas tienen página de LinkedIn internacional, 62 en España, y el total de seguidores de las páginas es de 49,7 millones. Además, la media de publicaciones al mes en este 2024 es de 19.

Por sectores, en referencia a las empresas de la muestra, Distribución es el que tiene mayor media de seguidores en LinkedIn (1,4 millones), Seguros el que registra una tasa de engagement más alta (3,14% de media) y el Energético el más activo al contar con una frecuencia de publicaciones en LinkedIn de 31 posts de media mensual. En cuanto a los perfiles directivos, Distribución es la industria que tiene mayor media de seguidores en LinkedIn (64K), Seguros el que cuenta con mayor engagement (6,18% de media), y Automoción el que publica con más frecuencia en LinkedIn (11 post de media mensual).

Al ser la segunda vez que Kreab analiza y publica “Influencia Digital: empresas y directivos”, el equipo ha realizado una comparativa entre los datos de las dos ediciones destacando los siguientes rasgos distintivos, con variaciones, principalmente en la parte referida a los directivos:

Perfiles de directivos 2024 vs. 2023

Mayor porcentaje con presencia en LinkedIn (81% en 2024 vs. 73% en 2023).Aumento de frecuencia media de publicación (6 post al mes en 2024 vs. 2 posts en 2023).Sube más del doble la media de seguidores (17.265 seguidores este año vs. 6.408 seguidores 2023).

Perfiles de empresa 2024 vs. 2023

4 veces superior el engagement de las páginas de empresa respecto a 2023 (0,55% en 2024 vs. 0,13% en 2023).

Los perfiles directivos tienen margen de mejora

En su análisis de las temáticas abordadas por empresas y directivos en LinkedIn, Kreab ha identificado la necesidad de una mayor alineación entre los perfiles de los altos cargos y las estrategias de comunicación de sus compañías. El equipo de Comunicación Digital que realizó la investigación recomienda que los altos cargos busquen sinergias con sus empresas y ofrezcan reflexiones más profundas en sus publicaciones. Esto ayudará a generar un mayor valor con sus contenidos en la red. Además, es notable que solo 5 de los 66 perfiles directivos examinados han sido reconocidos como Top Voices en LinkedIn, una distinción que se otorga a los líderes de opinión más influyentes en esta red social. Asimismo, solo 6 directivos utilizan Pulse, la herramienta para publicar artículos y compartir contenido de formato largo.

Según Cecilio Prado, Director de Comunicación Digital, “existe una oportunidad significativa para que los perfiles de los directivos se destaquen en la principal red social profesional. Al optimizar sus perfiles, pueden amplificar su alcance y visibilidad. Esto no solo contribuirá a fortalecer su marca personal y aumentar la confianza y el seguimiento de su audiencia, sino que también consolidará su liderazgo. Las repercusiones positivas de esta estrategia se reflejarán en la reputación y el éxito de la marca que representan”.

Para dar una visión más ampliada de la evolución de los perfiles de LinkedIn y su reflejo en las estrategias digitales, Kreab ha contado en la presentación hoy de este estudio con Ana Gutiérrez Sánchez, subdirectora corporativa de Canales Digitales en MAPFRE; Virginia Collera, responsable del equipo editorial de LinkedIn España; y Mireia Escarré, consultora y formadora en estrategia de marca personal y desarrollo de negocios. En una mesa redonda moderada por Cecilio Prado, director de Kreab Digital, han compartido experiencias, recomendaciones y casos de éxito de interés para los presentes en la sede de Kreab en Madrid. Entre otras consideraciones, se ha destacado la importancia de mantener los perfiles actualizados y optimizados, fórmulas para mejorar el engagement, y el impulso que tanto corporaciones como directivos han dado a sus perfiles en LinkedIn en este último año.