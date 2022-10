BeReal: ¿ser real es efectivo para el marketing de las empresas?

Para Enan López de Freitas, CMO de The White Rabbit, “mostrarte real y espontáneo puede convertirse en una gran estrategia para las empresas, siempre que se utilice bien”.

Los últimos meses han sido claves para conocer la gestión BeReal, esta nueva red social que, además de ser exclusiva para dispositivos móviles, abre la puerta a compartir contenido con quien cada usuario quiera, sin filtros ni edición.

Según el último informe Digital 2022 elaborado por We Are Social y Hootsuite, BeReal cuenta en la actualidad con más de 10 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y, pese a nacer en 2020, ha sido durante este año que la aplicación se ha convertido, junto a TikTok, en la más descargada del mercado, superando 200.000 descargas mensuales.

Su forma de publicación es muy peculiar: sólo da dos minutos para crear las fotos, sin tiempo para prepararse o aplicar filtros, lo que hace que ‘realtime’ sea verdadero.

Para Enan López de Freitas, CMO de The White Rabbit, el proceso es bastante sencillo: “todos los días, y a una hora aleatoria, la aplicación nos avisa de que ya podemos subir una foto. Entonces se activa la cámara trasera y la frontal, y contamos con dos minutos para publicar lo que estamos haciendo en ese momento”.

La marca característica es que los usuarios solo pueden ver el contenido de sus amigos una vez hayan subido su foto del día. Si no se hace en el momento, puede hacerse más tarde; pero no se podrá ver el contenido de otros hasta que la foto no se encuentre online.

¿Cómo podemos sumar BeReal a nuestra estrategia de marketing?

Para el resto de los competidores no ha sido de mucho agrado el repentino éxito de BeReal. De hecho, TikTok ha lanzado su propia versión -TikTok Now-, donde cada día nos pedirá que capturemos lo que estemos haciendo en ese momento a través de un video de 10 segundos.

“En cuanto a las estrategias de marketing, algunas marcas ya están probando enfoques en la plataforma para entender su entorno y posibilidades y, por supuesto, aprovechar esta nueva tendencia”, informa Agustina Chiaravalli, Social Media Manager de The White Rabbit. Y agrega, “¡De hecho en The White Rabbit lo estamos probando con contenido real de nuestro equipo!”

Según los expertos, uno de los usos potenciales para las marcas es compartir códigos de descuento exclusivos dentro de la APP, a través de imágenes. “Usar la plataforma para compartir cupones, información o lanzamientos exclusivos es una forma inteligente de interactuar con nuestra audiencia sin depender de mucha planificación”, cuenta López de Freitas, y agrega: “esto es porque no podemos saber cuándo exactamente la plataforma enviará las notificaciones diarias para publicar”.

“Personalmente creo que es esencial para que las marcas logren encontrar su lado ‘más real’ y mostrarse tal cual son, por ejemplo, detrás de las cámaras del proceso de elaboración de una prenda que es tendencia”, explica Chiaravalli. “Para ello, hay que preparar a los equipos para que puedan trabajar con más amplia flexibilidad y una toma de decisiones muy rápida”, concluye.