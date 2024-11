El Ojo de Iberoamérica reconoció a los mejores trabajos creativos y mejores ideas de cada país en la primera jornada del festival

El Ojo de Iberoamérica ha reconocido a los mejores trabajos creativos a nivel local con el premio a la Mejor Idea País/Región. Durante la primera jornada del festival, se premiaron las Mejores Ideas de cada país, destacando las particularidades y desafíos de cada mercado. En la nota todos los ganadores.

Este reconocimiento, que busca estimular y valorar la creatividad local, pone de manifiesto la diversidad y riqueza de la industria publicitaria en Iberoamérica. Al reconocer las diferentes realidades, economías y momentos de desarrollo de cada país, El Ojo de Iberoamérica fomenta una competencia sana y un intercambio de ideas que enriquece a toda la región.

Se distinguió con el premio a la Mejor Idea País/Región a los trabajos inscriptos directamente en este premio y además, los que hayan alcanzado un desempeño relevante a nivel regional y también a nivel global, indepedientemente del premio en el que fueron inscriptos; que tengan un mismo país de emisión. Es decir que participan las ideas inscriptas en este premio y se sumaron eventualmente las piezas que, compitiendo en los premios a nivel iberoamericano/global, obtuvieron Metales, Short List o Long List, dependiendo en cada uno de los países.

GANADORES EL OJO LOCAL MEJOR IDEA PAÍS / REGIÓN

ARGENTINA

Argentina se destacó en el ámbito de la publicidad con los galardones obtenidos por diversas agencias en la reciente premiación de anuncios creativos. El premio principal fue para la pieza “Hotel La Argentina”, realizada por Mercado McCann para TyC Sports, en colaboración con la productora Virgen Films y dirigida por Martín de Escalada. La creatividad y originalidad de este anuncio lo colocaron como el ganador absoluto, proyectando el talento local en la industria.

El primer lugar entre los finalistas fue otorgado a la agencia Zurda Agency por su campaña para Tulipán titulada “Teniendo sexo podemos reactivar la economía”, producida y postproducida por Retina. Este anuncio destacó por su toque humorístico y la relevancia de su mensaje económico, combinando creatividad y propósito social.

El segundo puesto fue para la agencia VML Argentina, en colaboración con la productora Landia, por la campaña “Promesas absurdas” creada para la Asociación Síndrome de Down Argentina (ASDRA). Dirigido por Diego Dutil y Tomas Quartino, y con música de Violeta Music, el anuncio abordó de manera ingeniosa el tema de la inclusión y la igualdad.

En el tercer lugar, Isla destacó con su producción para H2oh! de PepsiCo Argentina, llamada “Gesticuladores”, una pieza producida por argentinacine y dirigida por Daniel Rosenfeld y Augusto Gimenez Zapiola. La campaña se destacó por su enfoque en la comunicación no verbal, explorando una temática cercana y auténtica.

Finalmente, el cuarto lugar fue para “Gatorade match saver”, una creación de la agencia Springtime para Gatorade, también de PepsiCo Argentina. Dirigido por Fede García Rico, con producción de Mamá Húngara y la colaboración de Papamusic y Porta Estudio en el sonido, la pieza fue una de las más elaboradas, contando con una postproducción a cargo de M&M y la participación de la compañía No Smoking.

BOLIVIA

Bolivia brilló en la última entrega de premios de publicidad con campañas innovadoras y creativas que lograron captar la atención del jurado y del público. El premio principal fue otorgado a la campaña “El primer trasplante de logo”, desarrollada por la agencia Rock and Roll para la Fundación Dunn Cares. Producida por Rebel Studios y dirigida por Daniel Terrazas, esta pieza destacó por su originalidad y su mensaje impactante, con un soporte de audio de Suena Polenta y una cuidada postproducción también de Rebel Studios.

El primer finalista fue “Vecino copión”, una campaña ideada por Nexus BBDO para Café Copacabana, de Industria Copacabana. La producción estuvo a cargo de Monomedia, con el respaldo en audio de AudioAttack, y presentó una mirada humorística sobre la competencia entre marcas vecinas.

El segundo lugar fue para Ogilvy Bolivia con su propuesta “VW X4” para Volkswagen, un trabajo de alto impacto visual que demostró el enfoque creativo de la agencia para promocionar la línea de automóviles de Hansa.

La tercera posición fue ocupada por la campaña “Lo más fresco de la ciudad” de la agencia 1947, que promocionó Paletas Yucatán. La producción de esta pieza fue realizada por Photodelica y dirigida por Paku Subirana, con un audio a cargo de Suena Polenta y colaboración de empresas como DanFPV y Pau Vidal, resultando en una colorida propuesta que destacó por su frescura visual.

Finalmente, en el cuarto lugar se ubicó “Guardaparques”, otra creación de la agencia 1947 para Alas Chiquitanas. Este proyecto contó con la participación de El Unter y LoboStudio LR, destacándose por su enfoque en la conservación ambiental y su mensaje de apoyo a los guardaparques en Bolivia.

BRASIL

Brasil tuvo una destacada participación en la reciente premiación de anuncios publicitarios, logrando reconocimientos por su creatividad y originalidad. El máximo galardón fue otorgado a la campaña “Clean Sponsorship”, desarrollada por la agencia DM9 para Consul de Whirlpool Brasil. Bajo la dirección de Bruno Zanetti y la producción de Corazón Filmes, el anuncio logró un impacto significativo, apoyado por la producción de sonido de Satelite Audio.

En la primera posición de los finalistas se ubicaron dos campañas. Una de ellas fue “VW 70 años”, creada por Almap BBDO para Volkswagen Brasil, que celebra los 70 años de la marca en el país. La producción estuvo a cargo de Boiler Filmes y fue dirigida por Dulcidio Caldeira, con un soporte de audio de Raw Audio y postproducción de Flow Effects y Acauan Pastore. Además, Giusti Comunicação contribuyó al éxito de esta pieza visual y emotiva. El otro primer finalista fue “Atacama Fashion Week”, una propuesta innovadora de Artplan para Desierto Vestido. Producida por Sugarcane Filmes y dirigida por Igor Selingarde, contó también con Raw Audio en la producción de sonido y se destacó por su ambientación en el desierto de Atacama.

El segundo lugar entre los finalistas fue para la campaña “Reviews” de Africa Creative para Kraft Heinz Brasil. Bajo la dirección de Silvio Medeiros y producida por silviomedeiros.net, esta propuesta contó con el apoyo en sonido de Punch Áudio y la colaboración de Borderless Citizen, logrando una pieza creativa y directa.

Otra producción que compartió la segunda posición fue “Errata at 88”, un trabajo de Almap BBDO para Johnnie Walker de Diageo Brasil. Dirigida por Rodrigo Resende y Diego Villas Bôas, la producción estuvo a cargo de Almap BBDO, con audio de Cabaret Studio y el apoyo de Giusti Comunicação, Inside Out PR y Suba Junto. La campaña se destacó por su enfoque nostálgico, homenajeando la tradición de la marca y sus valores a lo largo del tiempo.

CENTROAMÉRICA & CARIBE

En la región de Centroamérica y el Caribe, las campañas publicitarias sobresalieron por su creatividad y audacia, logrando reconocimiento en la reciente premiación de publicidad. El máximo galardón fue para la campaña “Reprinting Nica”, desarrollada por Havas Costa Rica y BETC HAVAS para La Prensa Nicaragua. Esta pieza, producida por Fulfierros y con la producción de audio de Punch Áudio, destacó por su impacto visual y mensaje relevante en el contexto nicaragüense.

El primer lugar entre los finalistas fue para tres propuestas notables. La campaña “The Billboard you shouldn’t be able to read but you can”, de McCann San José para Gollo Motors de Gollo, dirigida por Huelander Escalante y producida por Fulfierros, sorprendió por su innovación en la publicidad exterior, mientras que “The skin test soap”, creada por The Table by De Ferrari Borrell para Amadita Laboratorio Clínico, de República Dominicana, destacó por su enfoque creativo en el sector de la salud.

En el segundo puesto, la campaña “Malekus. Los últimos 600.” de Havas Costa Rica y BETC HAVAS para The Rainforest Lab, con producción de Fulfierros y sonido de Quiet City Music + Sound, se destacó por su mensaje sobre la conservación ambiental y los pueblos indígenas.

En la tercera posición se ubicó la campaña “Welcome to the group” de PHD Costa Rica y Shiift Porter Novelli, TBWARIOT, para Cambiemos la Regla de Nosotras Women Connecting, producida por Kaiju. Esta pieza resaltó por su mensaje inclusivo y empoderador, promoviendo la conexión entre mujeres.

Finalmente, el cuarto finalista fue “Jugadas perdidas”, una propuesta creativa de Joystick para Imperial de FIFCO Costa Rica. La producción, también realizada por Kaiju, se destacó por su enfoque divertido y fresco, posicionando la marca en un tono cercano y accesible para el público.

CHILE

Chile se destacó con campañas publicitarias de gran impacto en la reciente premiación, donde la creatividad y la innovación fueron los protagonistas. El galardón principal fue para la campaña "La espera", desarrollada por 1984 para Kraft Heinz Chile, con la producción de Fábula y dirigida por Santiago Correa. Esta pieza logró capturar la atención por su narrativa emocional y su capacidad para conectar con el público a nivel personal.

El primer finalista fue “Comida para Gusanos” de VML Chile para el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Producida por Oriental Films y con postproducción de Atómica, esta campaña resaltó la importancia de la salud pública en un contexto social relevante, con el apoyo adicional de Clear Channel para su distribución.

En el segundo lugar se ubicó "Muertes invisibles", una potente campaña creada por Pousta para el Club Deportivo Palestino. Con producción de Blackstar y dirigida por Esteban Cabezas, Sebastián Lara, Diego Cabezas, Fabián Novoa y Javier Santelices, esta propuesta se destacó por su enfoque social y su tratamiento impactante del tema. La producción de audio y sonido estuvo a cargo de Pulso Music, lo que complementó perfectamente el mensaje visual.

La tercera posición fue para “Steal Artois”, de VML Chile para Stella Artois de AB InBev Chile. Dirigida por Iván Vescovo y producida por Rebolucion, la campaña sorprendió por su enfoque audaz y creativo. El trabajo de sonido fue realizado por Clio, sumando un toque distintivo a la pieza.

Finalmente, el cuarto finalista fue "The Perfect serve chalice", una propuesta de draftline Chile para Stella Artois de AB InBev Chile, producida por Ten Days In Paris. Esta pieza destacó por su elegancia y precisión en la representación de la marca, reforzando la imagen premium de Stella Artois.

COLOMBIA

El máximo galardón fue para “Filter Caps” de Ogilvy Colombia para Filsa Colombia. Con la dirección de Gina Medina, la producción de Primo y el trabajo de sonido de Diego Cáceres Producciones, esta campaña sobresalió por su enfoque visual y mensaje impactante en un sector de gran relevancia.

El primer finalista fue “Imagine with Petacos” de DDB Colombia / Buentipo Anchor para Bavaria de AB InBev Colombia, también dirigida por Gina Medina y con producción de Primo. La campaña, que invita a la reflexión a través de un concepto simple y poderoso, fue acompañada por la producción de audio de Diego Cáceres. Otra pieza destacada en el primer lugar fue “Patrocinio sudado” de Isla para Gatorade de PepsiCo Colombia. Producida por Aleta Media y dirigida por Matías Ferrari, la campaña capturó la esencia de la marca de manera fresca y auténtica, reflejando la energía deportiva que caracteriza a Gatorade.

En el segundo lugar se ubicó “A Second of Happiness” de DDB Colombia para McDonald's de Arcos Dorados Colombia. Con la producción de Los Notarios y dirigida nuevamente por Gina Medina, esta campaña logró transmitir el mensaje de felicidad a través de pequeños momentos, complementada por el sonido de DC Producciones.

El tercer finalista fue "Beer retirement account" de Monks para Poker de AB InBev Colombia. Esta campaña, dirigida por Cristián Roncancio y producida por Primo, innovó con su enfoque irreverente y divertido, apuntando al público joven.

Finalmente, el cuarto finalista fue "Adopta tus alergias" de McCann Worldgroup Colombia / MRM Spain, MRM Santiago para Allegra de Sanofi Colombia. Dirigida por Daniel Rodríguez y con producción de CRAFT / Akira Cine, esta pieza resaltó por su tono educativo y su enfoque en la salud, logrando transmitir la importancia de tratar las alergias de manera efectiva.

ECUADOR

En Ecuador, destacó con una selección de campañas, donde la más premiada fue “Rice of Glory”, una pieza realizada por Maruri Ecuador para Arroz Super Extra de Super Extra. Con la dirección de Emi Alvarenga y producción de Landia, esta campaña, que contó con la colaboración de Grey Argentina, destacó por su narración visual y mensaje emotivo, capturando la esencia de la marca de arroz en una historia que celebra el esfuerzo y la tradición.

El primer finalista fue “Gamer Loan” de Paradais DDB para Banco del Pacífico. Dirigida por Tito Durán, esta campaña innovó al fusionar el mundo de los videojuegos con la oferta de crédito del banco, utilizando un tono moderno y atractivo para los jóvenes. La postproducción estuvo a cargo de Christopher Valdiviezo, lo que contribuyó a darle un acabado dinámico y profesional.

En el segundo lugar, se posicionó “Pete Zahat - Trollvertising” de BBA para Pizza Hut Ecuador. Con la dirección de Raúl Banderas y producción de BBA, la campaña destacó por su estilo único y su enfoque audaz, jugando con los estereotipos de la cultura digital y el humor contemporáneo para atraer la atención del público joven.

El tercer finalista fue “Lucky news” de Paradais DDB para Ecuasal, una pieza que, aunque más sobria, capturó la atención por su mensaje positivo y optimista, alineado con los valores de la marca.

Finalmente, el cuarto lugar fue para “Made from recycled materials”, una campaña de BBDO Chile / BBDO Ecuador para Volkswagen de Ecuador. Con dirección de Ale Burset y producción de Wolf Credo, la campaña fue una apuesta por la sostenibilidad y la innovación, utilizando materiales reciclados como un mensaje clave para promover la conciencia ambiental, con postproducción de Longest Line.

ESPAÑA

Con España, la industria publicitaria vivió una destacada edición de premios, donde la campaña ganadora fue "Find Your Summer" de LOLA MullenLowe para Magnum Ice Cream de Unilever España. Dirigida por Juan Cabral, la pieza, que contó con la producción de MJZ, destacó por su capacidad para capturar la esencia del verano a través de una narrativa visual refrescante y vibrante. La producción de audio fue realizada por Big Sync, mientras que la postproducción estuvo a cargo de Glassworks. Además, Mindshare contribuyó como otra empresa en la ejecución de la campaña.

El primer finalista fue "El robo de fin de año" de CYW para Netflix España y Estella Galicia de Hijos de Rivera. Esta propuesta creativa, dirigida por John Filipe, apostó por un enfoque de comedia y misterio, destacándose por su atmósfera intrigante y su capacidad para involucrar al espectador en una historia bien estructurada. La postproducción fue realizada por Icònic, con el apoyo adicional de Havas Media Group Spain S.A.U y Youplanet.

En el segundo puesto, "Impulse" de Cheil España para Samsung España se alzó como una propuesta innovadora, dirigida por Alfredo Lobo. La campaña, que transmitió la emoción de la tecnología avanzada, fue producida por Somos 5, con la postproducción también a cargo de esta misma empresa, junto con Acid Tango, que aportó su toque creativo y especializado.

El tercer finalista fue "Me ofrezco", una campaña de Revuelta / Mono Madrid para Wallapop. Con la dirección de OCKHAM, esta pieza destacó por su tono divertido y su enfoque en las posibilidades que ofrece la plataforma. La producción de audio y sonido estuvo a cargo de Chaco Music House y La Panadería, mientras que la postproducción fue realizada por McNulty.

Finalmente, el cuarto lugar lo ocupó "The power of a fragrance", de LOLA MullenLowe para Axe/Lynx de Unilever España. Esta campaña, dirigida por Lionel Goldstein, apostó por el poder sensorial de la fragancia como concepto central. Con producción de Czar.be y la colaboración de Senstudio en la producción de audio, la campaña mostró un enfoque sofisticado y estilizado, complementado por la postproducción realizada por Czar.be.

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos logró una gran representación de diferentes sectores. La campaña ganadora fue "Wrong Candidates" de Alma DDB para Change the Ref, una pieza que reflejó de manera crítica y poderosa la necesidad de cambiar el rumbo político. La campaña fue aclamada por su capacidad para generar reflexión y poner el foco en temas de relevancia social.

El primer finalista fue "The Last Barf Bag" de FCB Chicago para Dramamine, una campaña humorística que capturó la atención con su tono irreverente. Producida por Rakish y dirigida por Sunny Sixteen, contó con una producción de audio y sonido a cargo de JSM Music y postproducción de 456 Studios. Además, colaboraron otras empresas como 360PR, The Shipyard, Extra Packaging y SPCFuel para aportar al enfoque integral de la campaña.

En el segundo puesto, "La historia no contada de los niños que dan voz a una generación" de Casanova McCann y McCann Detroit para US Bank se destacó por su poderosa narrativa visual y emocional, dirigida por Rudy Valdez. La campaña, que relató las experiencias de niños que impulsan un cambio generacional, contó con la producción de 9A Films y la colaboración de Weber Shandwick en la difusión del mensaje. Además, el enfoque de sonido fue trabajado por DeAndre James.

También en el segundo lugar, "Literacy Pen" de Monks para Literacy Pen de la World Literacy Foundation destacó por su capacidad para sensibilizar sobre la alfabetización, con una producción conjunta entre Primo, EMERGE Beijing y Believe TV. La producción de audio y sonido estuvo a cargo de Vox Haus.

El tercer finalista fue "The Missing Review" de República Havas para Amigos For Kids, una campaña emotiva que apeló al sentido de comunidad y la importancia del apoyo infantil. Con la producción de El Living y MDS Digital, y la colaboración de Twins Music en la producción de audio, esta campaña se centró en el bienestar de los niños y cómo la falta de una reseña puede afectarles. Dirigida por un equipo de creativos, incluyó a Arturo Vazquez, Lucas Cardona, Fernando Torres, Camila Londoño, Jeronimo Gonzalez Montalvo, Max Scott y Tom Huergo.

Finalmente, el cuarto puesto lo ocupó "Fans Theories Release" de Monks para Bad Bunny en Spotify México. Aunque los detalles de la producción fueron limitados, la campaña destacó por su capacidad de conectar con la audiencia de manera emocional a través de su contenido interactivo y sonoro, con la producción de audio y sonido realizada por Super Charango.

MÉXICO

La campaña ganadora fue “Thanks for Coke-Creating” de VML México / VML Brasil para Coca-Cola de Coca-Cola Brasil. Con una dirección de Erik Tapia y producción de Mango Films, esta campaña celebró la colaboración con los consumidores de Coca-Cola, destacando el poder de la co-creación. La producción de audio y sonido fue realizada por Raw Audio, mientras que otras empresas como VML Brasil, Sugarcane Filmes, Ogilvy y EssenceMediacom también estuvieron involucradas en la ejecución.

El primer finalista fue “This is not a game” de VML México para Movistar México, dirigida por Lucas Shannon. Esta pieza reflexionó sobre el impacto de las apuestas y los videojuegos en la sociedad, con una producción de audio y sonido a cargo de BDS y postproducción realizada por Landia. La campaña también destacó por su enfoque visual y narrativo, que atrapó la atención del público.

En el segundo lugar, “Address The Invisible” de Archer Troy para Techo México y Google subrayó la importancia de visibilizar las problemáticas sociales invisibles. Con dirección de Eduardo Canto y producción de Onirica, esta campaña reflexionó sobre la pobreza y la desigualdad, transmitiendo un mensaje poderoso que apeló a la empatía del público.

El tercer finalista fue “Install our logo” de Leo Burnett México / Gato y Hey Kid Design Studio para ADT Security. Con una dirección de Axel Elizondo y Tom Escobar, esta campaña utilizó un enfoque creativo y provocador para resaltar la importancia de la seguridad. La producción de audio y sonido fue realizada por Cluster, que también colaboró en la postproducción. La campaña fue apoyada por Starcom México.

Finalmente, el cuarto lugar lo ocupó “Not so happy animals” de GUT México para NotCo. Con dirección de Mike Usandivaras y Martin Jalfen, esta campaña, que apeló a la empatía hacia los animales, fue producida por Primo y Papamusic, quienes también se encargaron de la producción de audio y sonido.

PARAGUAY

La campaña ganadora fue “Ñande Soldaditos” de Koku para Eureka Kids de Pici SRL, una producción nacional que capturó la esencia de la infancia y el juego. La dirección y producción fueron realizadas por Koku, mostrando el talento local en la creación de contenidos dirigidos al público infantil.

El primer finalista fue “Domicilios con descuento” de WILD FI Paraguay para TaDa Delivery de AB InBev Paraguay. Dirigida por Pietro Scappini, esta campaña se centró en el servicio de entrega con descuentos, capturando la atención de los consumidores. La producción fue realizada por Renovatio, y la postproducción estuvo a cargo de WILD FI Paraguay.

En el segundo lugar, “TaDa Onfire” de Grey México para TaDa de AB InBev Paraguay se destacó con una dirección de Juan Manuel Montero y producción de Guarani Films. Con un enfoque dinámico y fresco, esta campaña mostró la emoción y la rapidez del servicio. También estuvo involucrada la empresa Flow Studio LA para la postproducción.

El otro segundo finalista fue “Carta de un amoral” de WILD FI Paraguay para Control Condoms. Dirigida por Joaquín Serrano, esta campaña provocadora utilizó un enfoque audaz y directo para tratar temas de salud y responsabilidad sexual, con producción de Otro Mundo.

En el tercer lugar, “Afichaca” de Koku para Pilsen de Cervepar destacó como una pieza creativa que utilizó el humor y la cultura local para conectar con el público paraguayo.

Finalmente, el cuarto finalista fue “Cenizas de vida” de Garabato MullenLowe para WWF Paraguay, una campaña que abordó la problemática ambiental, destacando la importancia de la preservación de la naturaleza.

PERÚ

La campaña ganadora fue “Sightwalks - Veredas que guían” de Circus Grey Perú para Cemento Sol de Unacem Perú. Esta campaña se destacó por su innovación al vincular el producto con el entorno urbano de manera creativa. La producción fue realizada por Rebeca Producciones y Canica Films, y la dirección estuvo a cargo de Mario Angulo, Alvaro Luque, Mario Bertocchi y Alonso Gutiérrez. El sonido fue producido por Agosto Music, y la postproducción fue manejada por Nativo Post.

El primer finalista fue “Amunas recovery” de Publicis Perú para Cusqueña de AB InBev Perú. Esta campaña abordó temas de superación y recuperación, asociando el producto con momentos de disfrute. La dirección fue realizada por Erick Díaz, y la postproducción estuvo a cargo de The Pub, con apoyo de Agosto Music en la producción sonora.

En el segundo lugar, “Animal alerts” de Serviceplan Alemania / Lanfranco & Cordova NYC, Tulom PR para PetPace se destacó por su enfoque innovador hacia el cuidado animal. La producción fue realizada por Rebeca Producciones, y la dirección estuvo a cargo de Matías Gutiérrez. El sonido fue de Agosto Music, con postproducción de Nativo Post.

El tercer finalista fue “Hey! Ese no es un niño” de VML Perú para Alianza Lima / Nike / Gatorade / Hyundai de Alianza Lima. Esta campaña, dirigida por Kubrick y con producción de Estudios Machina, capturó la atención por su tono deportivo y emocional.

El tercer finalista fue "Hey! Ese no es un niño" de VML Perú para Alianza Lima / Nike / Gatorade / Hyundai de Alianza Lima. Esta campaña, dirigida por Kubrick y con producción de Estudios Machina, capturó la atención por su tono deportivo y emocional.

PORTUGAL

En Portugal, las campañas publicitarias destacaron por su creatividad y enfoque en temas sociales, con un fuerte componente emocional y cultural que conectó con diversas audiencias. La campaña ganadora fue “Improbable Housemates” de Dentsu Creative Iberia para MEO, que combinó humor y reflexión sobre la convivencia, logrando un gran impacto en el público. La producción fue realizada por Ministério dos Filmes, dirigida por Marco Martins, y la postproducción estuvo a cargo de Glimpse, con el sonido producido por Guel.

El primer finalista fue “Look for Freedom” de Havas Portugal / H/ Advisors, Havas Media para Amnesty International. Esta campaña se centró en temas de derechos humanos, invitando a reflexionar sobre la libertad. Fue producida por Canal 180, con postproducción de la misma empresa.

El segundo lugar lo ocupó “Adote uma obra prima” de Nossa para União Zoófila de Lisboa. Esta campaña destacó por su enfoque en la adopción responsable de animales, siendo dirigida por Telmo Vicente y producida por Mossa Film Lab.

En el tercer lugar, “Drawn To Equality” de Dentsu Creative Iberia para VISA Portugal se centró en la promoción de la igualdad, utilizando elementos gráficos y visuales innovadores para transmitir el mensaje de manera clara y poderosa.

Finalmente, el cuarto finalista fue “Backwash - La tienda de los objetos que nadie quiere” de Havas Portugal para EDP. Esta campaña creativa abordó el concepto de reutilización y sostenibilidad, con producción de Henrique Blanc.

PUERTO RICO

La campaña ganadora fue “Braided History” de DDB Latina Puerto Rico para Mizani de L'Oréal Caribe, la cual celebró la herencia cultural y la belleza en su forma más auténtica, producida por DDB Latina Puerto Rico.

El primer finalista fue “Medalla Drinkers Know”, también de DDB Latina Puerto Rico para Medalla Light de Compañía Cervecera de Puerto Rico. Dirigida por Peter Peralta y Luis Romero, la campaña resaltó el sabor y la identidad de la cerveza local, creando un vínculo cercano con los consumidores puertorriqueños.

En el segundo lugar, “LoopHotel” de DDB Latina Puerto Rico para Cerveza La H de Rimas Music, dirigida por Melvin Valencia, captó la atención con una propuesta innovadora, resaltando el espíritu dinámico y enérgico de la marca a través de un concepto visual llamativo.

El tercer finalista fue “Car parts for Life” de De la Cruz/Ogilvy para Fundación Stefano / Empresas Fonalledas, que destacó por su mensaje social y de responsabilidad, utilizando las piezas de automóviles como metáforas de la vida y la solidaridad.

Finalmente, el cuarto finalista fue “Children's Book for Men” de DDB Latina Puerto Rico para Children's Book For Men de El Vocero, una campaña dirigida por Kacho López, que utilizó la ironía para promover la lectura y la reflexión en un público masculino con un enfoque humorístico.

URUGUAY

En Uruguay, las campañas publicitarias destacaron por su enfoque emotivo, reflexivo y creativo, abordando tanto causas sociales como la identidad cultural. La campaña ganadora fue “Historias que no pudieron ser” de Innvented Uruguay para Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Producida por Oriental Films y dirigida por Charly Gutierrez y Marindia, esta pieza fue un homenaje conmovedor a las víctimas de desapariciones forzadas en Uruguay.

El segundo lugar fue para “Libertadoras” de WILD FI Uruguay para Museo Histórico Nacional / Museo Juan Manuel Blanes. Con producción de Oriental Films y la dirección de Fabian Rojas e Ignacio Giannini, la campaña celebró las figuras femeninas históricas con una poderosa narrativa visual. La producción de audio y sonido fue realizada por La Mayor y Federico Moreira, mientras que la postproducción estuvo a cargo de Oriental Films.

En el primer finalista, “Operación grafiti” de Amén McCann para Océano FM, dirigido por Enzo Cimillo, fue una pieza que jugó con el arte urbano y el mensaje de rebeldía, creando una conexión directa con el público joven de Uruguay.

El segundo finalista fue “Canciones no originales” de From para Hyundai Uruguay, que se destacó por su creatividad en el uso de la música y el sonido, producido por Absolut.

En tercer lugar, “Exposición de la autoestima” de Ogilvy Uruguay para Dove de Unilever Uruguay, dirigida por Mauricio Barreto, se centró en promover la autoestima y la belleza real, con la producción de audio y sonido también a cargo de Absolut.

Finalmente, el cuarto finalista fue “La Máquina del Tiempo” de Publicis Impetu para Tienda Inglesa Uruguay, dirigida por Oliver Lee Garland y producida por Olga Lee. La campaña utilizó la nostalgia y la innovación, con un enfoque visual atractivo y la producción de sonido de La Mayor, para contar una historia que transportó al público a través del tiempo.