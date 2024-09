Campopiano, Sasaki, Bertelli y Doria conferencistas de El Ojo de Iberoamérica 2024

El Ojo presenta a las mentes más brillantes de la publicidad, la comunicación, el marketing, la innovación, internacional y regional, que se reunirán este año en el Auditorio Principal de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de noviembre. En un ambiente íntimo y de inspiración, las diferentes personalidades compartirán con los asistentes los secretos de sus carreras, las nuevas tendencias creativas y cuál es su visión sobre una industria en constante transformación. Javier Campopiano, Global CCO de McCann Worldgroup y McCann, Bruno Bertelli, Global CEO de LePub y Global CCO de Publicis Worldwide, Yasu Sasaki, Global Chief Creative Officer, dentsu, Chief Creative Officer, dentsu Japan y Managing Executive Officer (Creative), Dentsu Inc. e Ícaro Doria, Presidente y CCO de DM9 serán parte del Ciclo de Conferencias 2024.

Las Conferencias de El Ojo de Iberoamérica han marcado un antes y un después en la industria de la región durante 27 años. En el escenario de El Ojo, los referentes de la industria regional y mundial comparten sus conocimientos y vaticinan cuál es el próximo paso que deben realizar las agencias, redes y anunciantes para ir más allá de los límites actuales y estar a la vanguardia del mercado de la creatividad.

Javier Campopiano, Global CCO de McCann Worldgroup y McCann

Javier es responsable del liderazgo creativo, el producto y la ambición de la red global McCann Worldgroup, que abarca más de 100 países y más de 15.000 personas.

Comenzó su carrera como pasante en Ogilvy Argentina y luego se convirtió en Director Creativo Regional en América Latina para Ogilvy, Saatchi & Saatchi y FCB antes de mudarse a los EE. UU. para convertirse en Director Creativo de FCB Nueva York. Posteriormente, pasó a FCB México como Socio & CCO para luego aceptar la convocatoria de Pablo del Campo que lo llevó a desempeñarse como SVP Chief Creative Officer de Saatchi & Saatchi US & Latin America. La carrera de Campopiano siguió como Director Creativo de Grey Group Europa y luego Director Creativo Mundial de Grey Group y OpenX, la agencia de WPP dedicada a The Coca Cola Company, donde supervisó el desarrollo creativo global de ambas agencias. A mediados de 2023 asumió como Global Chief Creative Officer (CCO) en McCann Worldgroup y en McCann.

Ampliamente reconocido como uno de los principales talentos creativos de la industria, Campopiano ganó fama mundial por su rol creando la campaña “It’s a Tide Ad” para el Super Bowl 2018, que arrasó en las premiaciones de 2019, ganando un Black Pencil en D&AD, un León de Titanio y el Gran Effie, entre otros. Por otro lado, sus innovadores esfuerzos para Pringles incluyeron al primer personaje que dejó un videojuego para interactuar con los jugadores en la vida real, y una competencia que ofreció a una persona la oportunidad de recibir un pago por trabajar dentro de un videojuego como un personaje no jugable. En diciembre de 2022, encabezó la trilogía de cortometrajes de “Christmas Always Finds Its Way” para Coca-Cola en asociación con Amazon e Imagine Entertainment, empujando los límites de los formatos creativos a un nuevo mundo de brand storytelling.

El trabajo de Javier ha sido reconocido y premiado en todo el mundo: se enorgullece de haber recibido más de 200 Leones de Cannes, incluidos Grandes Premios en Exterior y Cine y un León de Titanio, y también ha ganado varios premios de oro, plata y bronce en El Ojo de Iberoamérica donde en 2010 conquistó tres Grandes Ojos (Media, Innovador y Promo) por “Teletransporter” para Cerveza Andes. En 2020, trabajando para FCB México obtuvo el Gran Ojo Producción Audiovisual por “Pioneers” para Nivea México. También tiene en su haber numerosos premios en Clio, LIA, The One Show, D&AD—incluído un Black Pencil—y El Círculo de Creativos Argentinos, entre otros. En 2018, deslumbró en la XXI Edición del Festival El Ojo de Iberoamérica con su conferencia “¿Eres un Robot?” y ese mismo año presidió el Jurado de El Ojo Film. En la edición 144 conquistó la tapa de LatinSpots.

Yasu Sasaki, Global CCO de Dentsu

Yasuharu Sasaki (también conocido como Yasu) se incorporó a Dentsu Inc. en 1995, pasando sus días como redactor publicitario, filmando la vida salvaje en las montañas y océanos del mundo. Posteriormente, Yasu utilizó su formación en informática para convertirse en miembro fundador del equipo creativo interactivo de Dentsu Inc. Yasu trabajó en Dentsu América como Director Creativo Ejecutivo y como Director General de la División de Planificación Creativa de Dentsu Inc. antes de asumir su cargo actual como Director General Creativo de dentsu Japan en 2023.

A lo largo de toda su carrera, ha perseguido la creación de nuevo valor combinando creatividad y tecnología, recibiendo numerosos premios, entre ellos el Cannes Lions Gold, D&AD Yellow Pencil, CLIO Grand Prix, etc. Yasu fue Presidente del Jurado de los Creative Data Lions en Cannes Lions en 2019, de la categoría D&AD Digital en 2020, y de los Brand Experience & Activation Lions en Cannes Lions en 2022. Además, fue Jefe de Jurado de Effie APAC en 2023, y al año siguiente formó parte del Jurado de los Dan Wieden Titanium Lions, así como Presidente del Jurado de las categorías LIA Evolution y Creative Use of Data, entre otras funciones.

En el año 2011 en El Ojo de Ibeoroamérica, Yasu brindó junto a Kotaro Sugiyama (en ese momento Executive Advisor de Dentsu Inc. Japón) la conferencia titulada “Buena innovación en escenario digital” para hablar de la innovación a nivel global. Este año Yasu vuelve a El Ojo de Iberoamérica para presentarse nuevamente con la conferencia “Humanizing Brands with Creativity” donde volverá a compartir su mirada y pensamiento.

Bruno Bertelli, Global CEO de LePub y Global CCO de Publicis Worldwide

Bruno empezó su carrera como redactor publicitario en Nueva York. Después de una amplia experiencia con cuentas globales de alto perfil, se unió a Publicis Italia en 2011 como ECD, trabajando para marcas internacionales como Heineken, Diesel, Barilla y Netflix. En mayo de 2016, fue nombrado CCO Global de Publicis Worldwide y desde 2022 ha tenido el rol adicional de CEO Global de LePub, un grupo de agencias creativas que ahora es una red global establecida.

Bruno es reconocido mundialmente como uno de los mejores líderes creativos, quien a lo largo de su carrera ha logrado más de 400 premios internacionales, incluidos 189 Cannes Lions.

Es conocido por su visión estratégica, pensamiento innovador y habilidades excepcionales en dirección creativa. Gracias a una colaboración constante con marcas internacionales de renombre, ha demostrado su talento para transformar la comunicación de las marcas a través de enfoques innovadores y un liderazgo visionario.

Icaro Doria, Presidente y CCO de DM9

Icaro Doria es Presidente y CCO de DM9 desde julio de 2022, año en que retornó a Brasil para liderar la reapertura de esta agencia icónica de Brasil.

Antes fue CCO de Hill Holliday y Global CCO de Havas Health & You, donde fue responsable de la producción creativa de la red de más de 70 oficinas en todo el mundo. Anteriormente, Icaro fue director creativo en Estados Unidos en Arnold Worldwide, que también forma parte de Havas Network. Antes de Arnold, fue CCO en DDB Nueva York.

Icaro fue socio fundador y CCO de Wieden + Kennedy São Paulo, donde inició la agencia en la mesa de la cocina de su socio y la dirigió hasta una tienda con capacidad para 200 personas. Durante siete años, también trabajó junto al miembro del Salón de la Fama y leyenda del baloncesto Kobe Bryant en varios proyectos, desde el vigésimo año de Kobe en la NBA hasta un esfuerzo por mantener a los niños estadounidenses en los deportes.

Este año en Cannes la agencia DM9 se consagró con cuatro Oros, cuatro Platas, ocho Bronces y 20 finalistas, por sus trabajos "Clean Sponsorship", para Consul, "Audience Delivery", para iFood, y “Whopper Island”, para Burger King; ubicándose en el LatinSpots Ranking entre las 3 primeras agencias latinas más premiadas en Cannes.

Desde la fundación de Wieden+Kennedy São Paulo hasta el relanzamiento de DM9, Icaro ha hecho todo y, sin embargo, siente que apenas está comenzando.

Icaro ha llevado a múltiples agencias a sus mejores períodos creativos, con la creencia de que la amabilidad y la generosidad son el único camino hacia un trabajo excelente, inspirador y transformador. Y este año estará presente en El Ojo 2024 compartiendo ese espíritu en “Kobe & Me / Kobe y Yo” en la que hablará de su experiencia trabajando junto a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y de cómo la mentalidad mamba desempeña un papel a la hora de contar ideas imposibles de ignorar.

La inscripción para participar de la edición 2024 se encuentra disponible para que agencias, consultoras creativas y estratégicas, creativos, anunciantes, productoras, realizadores, empresas de PR, Gaming, Data, Design, Tecnología y Medios, puedan inscribir sus mejores trabajos y competir en el festival en cada uno de los Premios y Categorías de esta edición. Participar en estos premios, les permite, además, competir en los premios al Desempeño del Año a nivel Local y Regional en los rubros de Mejor Agencia, Mejor Agencia Independiente, Mejor Creativo/a, Mejor Productora, Mejor Realizador/a, Mejor Anunciante y Mejor Red de Comunicación.