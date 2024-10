Hijos de Rivera y Netflix, los grandes ganadores de la cuarta edición de los YouTube Work Awards

La campaña de la empresa gallega y la plataforma de streaming se han hecho con el Grand Prix, así como con el Best Audiovisual Orchestration. La Junta de Andalucía, el Atlético de Madrid y Pepsico han sido otros de los galardonados de la noche

Ayer se celebró la cuarta edición de los YouTube Work Awards en Madrid, donde se reconoció el valor de las campañas publicitarias más creativas, innovadoras y eficaces que han circulado en la plataforma de este último año. Este evento anual que celebra YouTube en varios países como Estados Unidos, Japón o Colombia, rinde homenaje a aquellas marcas y anunciantes que han apostado por la plataforma para conectar con su audiencia de un modo novedoso. YouTube, junto a un jurado de 20 personas reconocidas en la industria de la publicidad, ha reconocido a los siguientes anunciantes en las siguientes categorías:

El Grand Prix, el reconocimiento a la campaña más eficaz, creativa e innovadora, se lo llevó Hijos de Rivera y Netflix, por “Berlín, el robo de fin de año & Cabo Suelto”, ganando también en la categoría de Best Audiovisual Orchestration.

En la categoría de Best Collaboration: Brand & Creator, a la mejor colaboración estratégica y creativa con un creador de contenido, se impuso la Junta de Andalucía, gracias a su campaña “Frames from Andalucía”, que logró mostrar la autenticidad de la región a través de la mirada de creadores de contenido.

En la candidatura Creative Works, el club deportivo Atlético de Madrid con su “Taxi” se hizo con el galardón, debido a su mensaje emotivo y universal, su ejecución creativa y su capacidad para conectar con la audiencia.

La siguiente categoría fue Best Pure Digital Campaign, para aquellas campañas pensadas para medios digitales y/o que mejor han utilizado los distintos canales digitales. Multiópticas se lo llevó con "Generación Borrosa" por su enfoque digital innovador y su capacidad para generar debate y conciencia sobre un problema de salud importante.

Otro de los premios de la noche fue Best Campaign using AI, a aquellos ejercicios que hayan utilizado de forma exitosa la inteligencia artificial. En este caso, Pepsico con su “Doritos Brandless” se impuso gracias a su enfoque innovador y arriesgado.

El Best Brand Campaign, a la candidatura capaz de demostrar cómo el alcance de YouTube, las soluciones de Audiencias y los distintos formatos se han utilizado para generar notoriedad, se lo llevó Mondelēz con su “La Vida Es” para Suchard.

La categoría de Greatest Sales Impact, a aquel ejercicio que mejor ha demostrado el uso de YouTube para generar ventas, fue para MASORANGE con su campaña para Simyo, Fibra y Móvil Así, sí.

Finalmente, el Best Full Funnel Campaign lo ganó Mapfre con su “24/7 en acción”, con el que mostró la efectividad de YouTube para aumentar la notoriedad de marca y generar leads.

Por otro lado, en la gala de este año, se contó por primera vez con la participación de algunos de los creadores y creadoras de la plataforma como Iker Unzu, Cristinini y Linguriosa. De esta manera, se puso en valor todo el trabajo de estos divulgadores y creadores y cómo, gracias a ellos, se están atrayendo a más y más personas a la gran pantalla de YouTube.

Un jurado formado por 20 líderes en la industria del marketing, publicidad y creatividadPara analizar todas estas campañas, se contó con 20 líderes en su sector del mundo del marketing, publicidad, medios y creatividad actuando como jurado en dos instancias y todo ellos coordinados por Scopen. En el caso del jurado para los ganadores, ha estado compuesto por:

Jurado para ganadores

Elena Gris, Directora de Marketing en Hyundai; Esther García, CDMO Spain & Portugal de L'Oréal; Gonzalo Figari, Presidente del Club de Creativos de España; Ícaro Moyan, Chief Strategy Officer en GroupM; Mar García, CMO en Warner Music Spain; Óscar Dorda, Managing Director en Havas Media Network; Sandra Sotelo, Managing Director de PHD Media España; Sonia Rico, Directora de Marca y Comunicación de Orange España y Tinet Rubira, CEO de Gestmusic.

Jurado para finalistas

Alejandro Ayala, Brand Manager de Seagram 's, Pernod Ricard; Ana Ayuso, Directora de arte La Santa, Banco Santander; Aritz Reyes, Managing Director, Kinesso; Carla Juárez, CDSO de OMG Spain, Omnicom Media Group; Carlos Macho, CMO, YouPLanet; Cristina Izquierdo, Business & Marketing Director, Bankinter; Elena Pastor, Directora Creativa, EssenceMediacom; Henar Marcos, Directora de Marca y Comunicación, Banco Sabadell; Javier Oliveros, Brand & Content Marketing Manager, Disney+; Mariano Casares, Manager de Marca y Comunicación, MASORANGE y Virginia Masucci, BBDO & Proximity Spain, Social Media Manager.