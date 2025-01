Álvaro López, nuevo Director Creativo Ejecutivo de McCann

McCann acaba de anunciar el nombramiento de Álvaro López como nuevo Director Creativo Ejecutivo de la agencia en Madrid, reportando de forma directa a Eoin Sherry, Chief Creative Officer de McCann España. Se trata de un movimiento natural, en línea con la evolución de la agencia tras la llegada de la nueva cúpula directiva, con foco en elevar el producto creativo y potenciar el talento interno.

Álvaro se incorporó a McCann en 2016, donde hasta el momento desempeñaba el rol de Director Creativo de Grupo, contribuyendo a algunos de los proyectos más innovadores y premiados de la agencia en los últimos años.

Su trayectoria de más de 15 años, lo posiciona como un destacado profesional de la industria creativa en España. Antes de unirse a McCann, López trabajó en agencias de prestigio como Del Campo Saatchi & Saatchi, Contrapunto BBDO y Lola MullenLowe en Madrid. En una etapa anterior, también trabajó para agencias internacionales como Leam Mean Fighting Machine, BBH y Saatchi & Saatchi en Londres, así como The Vidal Partnership en Nueva York, lo que le ha permitido desarrollar una visión multicultural y holística de la creatividad.

A lo largo de su carrera, Álvaro ha liderado proyectos para algunas de las marcas más influyentes del panorama local e internacional, como IKEA, Google, X (Twitter), Heineken, Mahou-San Miguel, Foster’s Hollywood, Iberia, Unilever, Toyota, Campofrío, LaLiga, DGT y The Coca-Cola Company, entre otras.

Su talento creativo ha sido reconocido en muchos de los festivales creativos nacionales e internacionales más prestigiosos, con premios en Cannes Lions, D&AD, The One Show, LIA, NY Festivals, Eurobest, Épica Awards, Laus, FIAP, El Sol, CdeC, Premios Eficacia, Inspirational y El Ojo de Iberoamérica, entre otros. Su expertise y pasión por la creatividad también lo han llevado a ser jurado en eventos como Cúspide (Puerto Rico), FIP, Powered by Tweets (Twitter) y La Ciudad Se Mueve.

En relación a este nombramiento, afirmaba Eoin Sherry: “Alvaro lleva años demostrando que la creatividad es un juego de equipo. Este nombramiento no es más que un reconocimiento de algo que ya hacía muy bien, liderar con humildad, empatía y ejemplo”

“Estoy emocionado de asumir este nuevo rol y poder liderar a un equipo tan diverso y talentoso para sacar ideas innovadoras. Es un reconocimiento que asumo con ilusión y responsabilidad, sabiendo que en McCann hay una tradición de grandes ECD’s. Y mi objetivo es claro: mantener ese listón creativo para incluso elevar la marca en España y en el mundo, potenciando el buen rollo y las grandes ideas.

A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de trabajar con creativos increíbles, y me entusiasma seguir haciéndolo ahora desde una posición de mayor responsabilidad, colaborando con líderes como Eoin Sherry, Emiliano González De Pietri y Javier Campopiano. Estoy deseando trabajar junto a nuestros clientes para crear campañas memorables que trasciendan la publicidad y tengan un impacto real en sus negocios”, comentaba por su parte Alvaro López.