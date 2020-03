PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Hace unas décadas, cuando la vida todavía era en blanco y negro, las empresas operaban de manera un poco diferente. Si una empresa quería nuevos clientes, sacaban anuncios en las guías telefónicas, interrumpían las cenas con llamadas frías o pasarían por tu casa sin avisar. Entonces llegó internet y la vida cambió.

Cuando llegó Internet, las empresas estaban en mejores condiciones de agregar valor a la vida de sus clientes. Ahora pueden usar el Marketing Digital pero no sólo eso, sino utilizar todas las oportunidades y formas de cautivar a los clientes sin interrumpir ni parecer intrusivo. Y esto es lo que mejor hace el Inbound Marketing.

Si alguna vez te has encontrado buscando en Google la frase "qué es el inbound marketing", no te preocupes. Definitivamente no eres la única persona. De hecho, Google recibe esta pregunta casi cada día.

Algunos especialistas en marketing, como Steve Jobs, han cambiado fundamentalmente el mundo de los negocios tal y como lo conocemos y otros, han influido en cómo entendemos hoy el comportamiento del consumidor. Es una gran ventaja estar al tanto de los consejos que nos dan las maravillosas mentes del marketing de nuestro tiempo; además, es importante saber dónde se originaron estas tácticas.

Si estás buscando inspiración para tu próxima campaña y te interesa la historia del marketing, échale un vistazo a algunos consejos de los mejores especialistas en marketing de todos los tiempos y saber más sobre cómo triunfar con tus estrategias de Inbound Marketing

Crea productos atractivos y practica el marketing inteligente

La publicidad de Apple no solo ayudaría a crear una de las compañías más exitosas de la historia, sino que también cambiaría la estrategia de marketing tradicional tal como la conocemos. Buenos ejemplos son la campaña de la Super Bowl "Think Different" y la campaña "Get a Mac" y las revelaciones imperdibles de productos con su estrategia de marketing general, genial y minimalista incorporaba el diseño elegante de sus productos y ayudaba a dar vuelta la quiebra de Apple.

El regalo de Steve Jobs fue el marketing: entendió y aprovechó la idea de que los productos y las campañas de marketing inteligentes son las claves del éxito. Creó experiencias espectaculares y aprovechó las emociones de su audiencia para vender sus productos.

Algunas conclusiones del genio del marketing de Jobs serían estas: hacer un excelente producto, construir una experiencia de marca emocionante a través de eventos y campañas, y seguir innovando para sus clientes.

Aprovecha las redes personales

El marketing online implica aprovechar las redes personales de agentes independientes dentro de una empresa. Estos agentes evangelizan los productos o servicios, ya que la estructura de incentivos se basa en la rapidez y la amplitud con la que se puede construir y distribuir a una red de clientes.

Por ejemplo, la compañía de Mary Kay Ash fundó su firma mundial de cosméticos en 1963, basada en la premisa del Marketing online. Si bien es posible que no haya sido la primera en hacer esto, ha sido una de las más exitosas: descubrió cómo incorporar el Marketing online en la estructura misma de un estilo de vida de clase media.Mary Kay construyó un imperio de maquillaje.

Convierte tu marca personal en un espectáculo

La ex primera dama Michelle Obama se ha convertido en un ícono cultural en la última década por su presencia pública pero accesible en el escenario mundial. Recientemente, sin embargo, se ha disparado a alturas aún mayores con el lanzamiento de su libro, Becoming. Sin duda, el libro iba a ser un éxito, pero lo que lo convirtió en un triunfo deslumbrante, best-seller y rotundo fue el regalo de Michelle Obama para la comercialización.

Se lanzó una gira de libros de 12 ciudades para el lanzamiento de Becoming; sin embargo, la reacción y producción de cada evento de gira de libros se parecía más a un concierto de rock que a una lectura de libros. Las entradas se vendieron hasta por 3000 dólares y los estadios deportivos en los que se celebraron los eventos a menudo se agotaron. En un momento en que el público prefiere la televisión a los libros, la genia del Marketing ha convertido su libro más vendido en un momento.

Haz que tu producto se venda solo

Peter Drucker era conocido por su carrera de 60 años en el asesoramiento de gestión. Drucker fue el padre fundador de la teoría de la gestión y el asesor de algunos de los CEO más notables de las empresas, incluidos Alfred Sloan y Andy Grove.

Si bien escribió muchos libros sobre administración, una de sus citas sobre los clientes es particularmente conmovedora: "El objetivo del marketing es conocer y comprender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste a él y se venda solo". Si realmente conoces a tu audiencia y has creado un producto con una excelente adaptación al mercado de productos, entonces se venderá solo.

Piensa siempre en cómo llamar la atención de tu audiencia

Gary Vaynerchuk, también conocido como Gary Vee, es mejor conocido por su influencia en el marketing digital y de redes sociales. Es el fundador de VaynerX, una compañía de medios y comunicaciones, así como de la agencia de publicidad VaynerMedia.

Gary Vee identificó el potencial de Internet a fines de los 90, moviendo la compañía de vinos de su familia al entorno online para captar más la atención del mercado. Debido a su perspicacia, se ha convertido en un éxito dando conferencias para otras compañías con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad.

Google lanzó AdWords por primera vez en los años 90 y Gary Vee se subió a él; ahora está enseñando a las empresas cómo mapear la atención de la audiencia. Dice estar obsesionado con llegar a los consumidores y que, independientemente de los avances tecnológicos o las interrupciones del mercado, se trata de captar la atención de la audiencia. Además, recomienda aprovechar las oportunidades que son la mejor inversión.

Centrarse en los resultados

Como vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de Adobe, Ann Lewnes es una apasionada de la creatividad y los medios. Durante su mandato, se centró en soluciones de marketing digital y en devolver la creatividad al espacio tecnológico y sus campañas de marketing.

Actualmente, es pionera en una nueva categoría de marketing: pasar del marketing digital a la gestión de la experiencia del cliente. Valora la cooperación y la comunicación, dos habilidades cruzadas a prueba de recesión que ayudan a las personas a abogar por sí mismas.

Lewnes atribuye su éxito en Adobe a duplicar los resultados basados ??en datos. Para mejorar la habilitación de martech, o tecnología de marketing, dice que la lucha principal es lograr que las personas y los procesos adecuados funcionen. Es fundamental que aproveches tu talento y la tecnología para generar resultados y no dar por hecho que la tecnología hará todo el trabajo por ti.

¿Aplicarás estos consejos en tus estrategias?

