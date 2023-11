Adsmovil recibe el premio Greenovation de FIAP por su iniciativa de compensación de carbono en la publicidad digital

La sostenibilidad y la preocupación por el medioambiente es un tema que nos compete a todos. Este pensamiento es el que llevó a Alberto Pardo, CEO y Fundador de Adsmovil, a buscar la manera de que la empresa se convirtiera en Carbono Neutro en el 2021, y para lograrlo realizó un acuerdo con la fundación Saving the Amazon, comprometiéndose a sembrar 10.000 árboles en la Amazonía colombiana, con un captura potencial de 3.058 toneladas de CO₂ en 10 años.

Sin embargo, esta iniciativa que forma parte del enfoque integral por la responsabilidad ambiental y la contribución de Adsmovil a la lucha contra el cambio climático no se quedó allí. La inquietud por generar estrategias más sostenibles debe involucrar a todas las industrias, y la publicidad digital no puede ser ajena a este cambio. Es preciso asumir lo que está ocurriendo, comprometerse y adoptar una postura sostenible similar a las medidas que están adoptando otras industrias.

Con esta mentalidad, Adsmovil se ha propuesto medir y contrarrestar la huella de carbono de las campañas digitales de sus clientes a través de dos acuerdos fundamentales. El primero con Scope3, la principal fuente de datos del sector publicitario sobre emisiones de la cadena de suministro, para medir, entender y cuantificar el impacto generado por la energía consumida por los servidores que despliegan y entregan los anuncios de los anunciantes, para posteriormente compensar estas emisiones con la siembra de 100.000 árboles en los próximos tres años, en el marco de su acuerdo con la fundación Saving the Amazon.

“Creemos que cada acción cuenta, y tenemos que garantizar la creación de un futuro sostenible para las generaciones que vienen. No queremos entregarle a nuestros hijos un planeta peor que el que conocemos y, si no tomamos acción todos, si cada actor del ecosistema en el planeta no se hace responsable, no podremos cambiar el curso y evitar una catástrofe. Depende de todos, todos tenemos que comprometernos y poner nuestro granito de arena”, afirma Alberto Pardo, CEO & Fundador de Adsmovil.