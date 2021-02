Sostenibilidad, Big Data y creatividad, las tendencias que marcarán el comercio electrónico en 2021

La creatividad estará en el centro para generar más emoción en los consumidores y captar su atención con una experiencia cada vez más agradable

A medida que surgen nuevos paradigmas económicos, tecnológicos, sociales y ambientales, ¿cuáles son los aspectos, desarrollos y cambios que darán forma a la industria del ecommerce? Basándose en su experiencia, Veepee ha examinado de cerca la tecnología disponible, cada vez más innovadora, los nuevos comportamientos de los consumidores y los canales alternativos que marcarán el crecimiento de la venta online.

Durante casi dos décadas, el comercio electrónico ha crecido a doble dígito cada año atrayendo cada vez a más clientes, generando más pedidos y superando los 600.000 millones de euros de facturación en 2019 en Europa (2020 EcommerceEurope). Según la compañía, "en el contexto actual, se prevé que este crecimiento del sector se acelere. El mundo se ha vuelto digital, por tanto, ya no es concebible que no se satisfagan las necesidades de los consumidores y que no tengan acceso a los productos en cualquier lugar y en cualquier momento".

Un futuro sostenible y circular impulsado por el boom del mercado de segunda mano y consumidores más conscientes

En 2021, el comercio electrónico estará aún más marcado por preocupaciones éticas. La tendencia de los consumidores a comprar productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente ha impulsado el "recommerce" -comercio inverso o comercio de segunda mano-. Y eso es solo el comienzo. Durante los próximos cinco años, se espera que el mercado mundial de recommerce crezca entre un 15% y un 20% anual.Un 25% de los consumidores online adquirió un producto de segunda mano en 2019 y un 70%, además, aseguró que estaban dispuestos a comprar más productos de segunda mano en el futuro (Institut Français de la Mode). Esto representa una gran oportunidad tanto para las marcas como para las plataformas de eocmmerce. Tanto desde la perspectiva económica como la medioambiental, es un modelo beneficioso para todos y ya está muy presente en los hábitos de consumo de los millennials y la generación Z. El auge del mercado de segunda mano es solo la punta del iceberg.

"El desafío global radica en la necesidad de pensar en la circularidad que está llamada a dar forma al futuro del ecommerce. Presionará a los minoristas a reinventar su modelo de negocio, desde la cadena de suministro hasta el diseño del producto pasando por la gestión de inventario, gracias a las perspectivas que ofrece la IA o los datos" subraya Jacques-Antoine Granjon, CEO y fundador de Veepee.

Big data, la fuerza motriz del ecommerce

El Big Data permite predicciones de demanda y optimizar la gestión de stock mediante el análisis de datos relacionados con las ventas, el comportamiento del consumidor y los hábitos de compra. Esto ofrece oportunidades tanto a las marcas como a los consumidores.

"Los datos son la clave para mejorar la experiencia del usuario, entender las necesidades del consumidor y aumentar la eficiencia operativa" asegura el director general de la compañía en España, Albert Serrano. El objetivo es comprender mejor los datos para aumentar la capacidad de pronóstico tanto de las marcas como las plataformas de ecommerce, con el fin de ofrecer servicios y productos personalizados a costes y precios más bajos.

Predicción, optimización y relevancia, mediante la IA

La inteligencia artificial ya utiliza el historial de compras y el comportamiento de navegación de los consumidores para ofrecer los productos que mejor satisfacen sus necesidades.

La IA asume cada vez más el papel de un personal shopper capaz de ofrecer recomendaciones y consejos personalizados.

Para las marcas, la IA podría permitir optimizar aún más la cadena de suministro en función de la demanda. Analizar tendencias, productos, canales de venta, hábitos de los consumidores y el comportamiento de potenciales clientes mediante el uso de algoritmos permite identificar los mejores canales, el mejor momento y el mejor precio para vender un producto. Esto impulsa las ventas, aumenta las tasas de conversión y, por tanto, las ganancias. Según la compañía, "la IA es una tendencia en crecimiento porque ofrece oportunidades en términos de previsibilidad, optimización y relevancia. Además, satisface la necesidad de hiperpersonalización tanto para los consumidores como para las marcas, mediante la implementación de algoritmos cada vez más eficientes".

La creatividad en el centro: utilizar el arte y la tecnología para construir la experiencia de cliente

La combinación del arte y la tecnología permite mejorar la experiencia de cliente mediante una estética más atractiva y creativa. Cada vez más plataformas buscan generar emoción en los consumidores y captar su atención con una experiencia cada vez más agradable. "Cuanto más tiempo logremos mantener a los miembros en nuestra plataforma, ofreciendo una experiencia agradable y estéticamente atractiva, más posibilidades tenemos de que encuentre la marca y el producto adecuados".