4 mitos alrededor del SEO ¿aún presentes en 2023?

La actividad que más realizan los españoles en Internet, concretamente un 81% de los internautas, y tan sólo por detrás de la mensajería instantánea, es la búsqueda de información, según revela la AIMC. En el ámbito del ecommerce, según el ONTSI, son cerca de 8 de cada 10 los internautas que se apoyan en los buscadores web para informarse así sobre sus compras.

En 2022, según un informe creado por Search Engine Journal y Moz, las inversiones en SEO por parte de las empresas se mantuvieron similares a 2021, con una media de inversión entre 1.000 y 5.000 dólares al mes y destinada principalmente a la optimización del motor de búsqueda de Google. Esto se debe a que Google cuenta con una cuota de mercado en motores de búsqueda por encima del 92%, según Statista, siendo además, la página más visitada en el mundo y en España.

Todos estos datos explican por qué las mejoras en el ámbito del SEO para potenciar la visibilidad de las marcas siguen siendo capitales en 2023: representan una línea estratégica para los departamentos de marketing de compañías de todos los tamaños y sectores. Sin embargo, según los expertos de Liferay Inc y SIDN Digital Thinking, existen 4 grandes mitos aún muy presentes acerca del SEO y que pueden suponer un importante lastre para el avance de la estrategia digital de las organizaciones. Estos son:

1# Mito de las tecnologías robustas

Concurre la tendencia de pensar que es más sencillo hacer SEO con tecnologías menos robustas, porque a menudo existe un antagonismo entre la idea de hacer marketing y las tecnologías más sólidas. Este es un mito que es necesario romper, porque las plataformas más robustas pueden aportar menor dependencia para los equipos de desarrollo en las estrategias de posicionamiento, pueden ofrecer capacidad de reacción en técnicas vinculadas a SEO onpage y técnico y, en definitiva, acaban aportando una mayor flexibilidad a la hora de ampliar capacidades OOTB o nuevos desarrollos. Ejemplos implementados por compañías como Iberdrola ratifican los grandes beneficios del uso de tecnologías robustas.

2# Mito de las grandes implementaciones

La interacción entre los departamentos de marketing digital y los equipos de implementación en los grandes proyectos online puede generar ciertas fricciones. Estas tensiones pueden surgir, principalmente, cuando se producen peticiones relacionadas con SEO que suponen importantes inversiones de tiempo por parte de los equipos de TI. Romper este mito es tan sencillo, según los expertos, como entender que los integradores son los facilitadores y que, con un buen conocimiento de la plataforma que se está utilizando y la disponibilidad de una buena documentación sobre las posibilidades SEO, se pueden evitar desarrollos innecesarios.

Para romper con este mito es importante, por tanto, contar con un equipo especializado en posicionamiento orgánico que cuente con experiencia y conocimiento en dichas tecnologías y además una plataforma tecnológica que aporte recursos y apoyo a los desarrollos oportunos.

3# Mito de dejar SEO para el final

Históricamente se presentaba cierta falta de rigurosidad en el enfoque SEO de una empresa, siendo habitual establecer unos objetivos SEO que no estaban alineados con los de implementación y en ocasiones no se tenían en cuenta en el inicio del proyecto ni se alineaban con los equipos de TI.

La implicación del equipo SEO en un proyecto web no se centra única y exclusivamente en la optimización de metaetiquetas o del contenido, sino que va mucho más allá. Podemos afirmar que el trabajo, previo al desarrollo, del equipo SEO (investigación de palabras clave, de competencia, conocimiento del mercado y del proyecto) es imprescindible, ya que reporta al equipo de desarrollo la base de un proyecto optimizado en cuanto a las directrices básicas del SEO y escalable en cuanto a las necesidades de negocio.

Para erradicar este mito y conseguir poner al SEO en la posición que le corresponde, es necesario, según los expertos, incluir a los equipos de Marketing Digital desde el inicio en la definición de los proyectos, establecer objetivos claros y KPIs bien definidos.

4# Mito de SEO es solo para B2C

Los expertos insisten en afirmar que las empresas B2B no se preocupan por el SEO porque no lo necesitan para llegar a sus potenciales clientes, y que son las empresas B2C las que deben hacer mayores esfuerzos e inversiones en esta área. Pero nada más lejos de la realidad, hoy en día cualquier empresa debe preocuparse por tener una buena posición en Google para que sus potenciales clientes, independientemente de si son empresas o particulares, puedan encontrarlos fácilmente cuando realizan las búsquedas de productos o servicios que estas empresas ofrecen. No obstante, la manera en la que se debe abordar el SEO en B2B es diferente a cómo se hace en el mundo B2C y esto es simplemente porque el público objetivo es distinto y la forma de llegar a ellos también.

Es cierto que son cada vez más las empresas B2B que tienen clara la importancia del SEO en su estrategia de marketing digital pero este mito sigue coexistiendo debido, en muchos casos, a que las palabras clave a posicionar de estos proyectos suelen tener volúmenes muy pequeños de búsqueda. Esto hace que se llegue a pensar incluso que son irrelevantes y por ello se descarten acciones SEO para el proyecto. Y aquí es donde se cae en el principal error: una keyword no puede clasificarse como importante o no solo por el volumen de búsqueda, hay que tener en cuenta otra serie de factores (tipos de mercado, como nicho o micronicho, si son keywords muy transaccionales, etc). En definitiva, una palabra clave con 10 búsquedas mensuales, puede tener una conversión de 9, mientras que otra con miles puede tener porcentajes de conversión ínfimos. La conclusión es que existen estrategias concretas para abordar el SEO de empresas tanto B2B como B2C, siendo para ambas de un interés igual de relevante.

Todos estos mitos han sido debatidos en el “Evento el SEO en grandes compañías: Revisando mitos” celebrado ayer en Madrid en las oficinas de Liferay, que ha contado con los testimonios de compañías e instituciones de referencia como Iberdrola y Universidad Europea.

Beatriz Escobar, Sales Director & Site Co-Lead para Iberia de Liferay ha destacado que “Para que las estrategias de SEO tengan éxito a día de hoy sin duda hay que tener en cuenta una infinidad de factores, pero apoyarse en una tecnología que agilice y facilite todas las implementaciones necesarias para optimizar el SEO hará la vida más fácil tanto a las áreas de TI como a las de la negocio”

Por su parte, Jesús Moya, CEO de SIDN Digital Thinking ha subrayado: “Desde que surgieron los motores de búsqueda y sobre todo desde la expansión global de la utilización de estos, hemos vivido un gran desarrollo que ha generado grandes mitos en las empresas. Participar en una mesa redonda como esta nos ha permitido hacer un recorrido por varias de estas falsas creencias y poner en valor cómo se plantean esas estrategias a día de hoy entre las grandes compañías”.

"En la gran mayoría de los casos, nos encontramos con proyectos a los que no se les está sacando el máximo partido debido a un problema de comunicación entre los equipos implicados y a la falta de un objetivo común. Desde nuestra visión, una agencia digital no debe ser un servicio externalizado más, sino una ampliación del equipo interno que esté centrada, no solo en la optimización del site, sino en desarrollar una estrategia completa alineada con los objetivos empresariales”, continúa Moya. “Contar con un partner tecnológico de confianza es otro valor añadido que facilita el trabajo y marca la diferencia”, concluye el CEO de SIDN.