Marketing, tendencias y auge de las tarjetas de regalo que triunfan entre marcas y consumidores

Las tarjetas de regalo, también conocidas como cheques de regalo o vales o gift carts, se han consolidado como una de las herramientas de marketing más poderosas y efectivas dentro del sector minorista global. Con un mercado que alcanzó los 752.7 mil millones de dólares en 2022, se espera que este mercado siga creciendo a una tasa anual compuesta (CAGR) del 14.5% hasta 2030. Este crecimiento no es casualidad, ya que las tarjetas de regalo ofrecen una serie de ventajas tanto para las empresas como para los consumidores, lo que las convierte en una estrategia clave en un entorno competitivo.

Amazon, como líder en comercio electrónico, ha sido pionera en el uso de las tarjetas de regalo. Esta práctica no solo permite a sus clientes regalar productos de una forma sencilla y accesible, sino que también fomenta las compras recurrentes al ofrecer una plataforma práctica para canjearlas. Del mismo modo, grandes marcas del grupo Inditex, como Zara y Pull&Bear, han sabido aprovechar esta herramienta para atraer a nuevos compradores, fidelizar a los existentes y aumentar su presencia en el mercado. Al ofrecer una opción de regalo flexible y conveniente, las empresas consiguen mantener a los consumidores dentro de sus ecosistemas y promover un flujo constante de ventas.

Netflix, Spotify o Xbox son otros ejemplos destacados de marcas que han adoptado los cheques regalo como parte de su estrategia de ventas. Estas plataformas han logrado aprovechar este recurso para atraer nuevos usuarios y fidelizar a los existentes, facilitando el acceso a sus servicios mediante un formato práctico y adaptable. En el caso de Netflix y Spotify, las tarjetas de regalo permiten a los consumidores disfrutar de suscripciones prepagadas sin necesidad de asociar una tarjeta de crédito, una opción especialmente atractiva para adolescentes o usuarios que prefieren controlar sus gastos digitales. Xbox, por su parte, utiliza estas tarjetas para fomentar la compra de juegos, expansiones y suscripciones como Xbox Game Pass, ampliando así su ecosistema y aumentando la interacción de los jugadores con su plataforma. Estas marcas no solo se benefician del incremento en ventas generado por los cheques regalo, sino también del efecto de difusión, ya que muchas veces estas tarjetas son regaladas a personas que pueden no haber considerado usar sus servicios previamente. En este sentido, los cheques regalo se convierten en una puerta de entrada estratégica hacia la ampliación de su base de clientes.

Los cheques regalo tienen su mayor demanda durante periodos clave del año marcados por celebraciones y eventos comerciales

La temporada navideña es el principal momento de auge, ya que se trata de la época de regalos por excelencia en muchas culturas. La flexibilidad que ofrecen estos cheques resulta ideal para quienes buscan obsequios personalizados o desean simplificar sus compras. Otras fechas importantes incluyen el Día de San Valentín, los Días de la Madre y del Padre, y las graduaciones. En estas ocasiones, los cheques regalo permiten a los destinatarios disfrutar de experiencias, adquirir productos de su preferencia o cubrir necesidades específicas, convirtiéndose en una opción práctica y valorada. Eventos como el Black Friday y el Cyber Monday también impulsan su popularidad, gracias a promociones y descuentos especiales que fomentan su compra.

A lo largo del año, los cumpleaños y celebraciones personales generan una demanda constante de cheques regalo, mientras que el periodo de regreso a clases motiva su uso para adquirir materiales escolares y tecnología. En el ámbito corporativo, las empresas suelen utilizarlos como incentivos o bonificaciones para empleados, especialmente hacia el cierre del año fiscal o en eventos internos. Festividades culturales y regionales como el Año Nuevo Chino, Diwali o Eid al-Fitr también son ocasiones clave para el uso de cheques regalo, ya que respetan las tradiciones y brindan una opción práctica para regalar. En cada uno de estos periodos, la facilidad y conveniencia de los cheques regalo los consolidan como una herramienta esencial para consumidores y empresas.

Cada vez, más consumidores prefieren recibir tarjetas de regalo en lugar de otro tipo de obsequios

Aproximadamente el 59% de los consumidores prefieren recibir tarjetas de regalo en lugar de otros tipos de obsequios, una cifra que subraya el valor de este producto como una opción de regalo popular y funcional. Además, un 75% de los consumidores asegura haber adquirido al menos una tarjeta de regalo en el último año, lo que demuestra la penetración de este modelo en las estrategias de compra. Las tarjetas de regalo no solo son apreciadas por su flexibilidad, sino también por su capacidad de fomentar un gasto adicional. Se estima que un 65% de los usuarios gasta más allá del valor de la tarjeta cuando la utiliza, lo que genera un aumento en las ventas minoristas de hasta un 35%. Este fenómeno se debe a la tendencia de los consumidores a añadir más productos de los originalmente pensados, especialmente cuando el saldo restante de la tarjeta les da una razón para continuar comprando.

Desde el punto de vista de las empresas, los beneficios de ofrecer tarjetas de regalo son múltiples. Según diversos estudios, el 72% de las empresas destacan que las tarjetas de regalo son una herramienta eficaz para atraer nuevos clientes. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que la competencia por captar y retener a los consumidores es cada vez más feroz. Además, entre el 30% y el 40% de las empresas indican que las tarjetas de regalo contribuyen a mejorar la lealtad de los consumidores, ya que este tipo de productos refuerzan el vínculo entre la marca y el cliente. La facilidad con la que se pueden regalar y canjear las tarjetas de regalo, especialmente en su formato digital, las convierte en una opción popular para diferentes festividades, promociones comerciales y campañas de fidelización.

El crecimiento de las tarjetas de regalo digitales es una de las tendencias más notables en la industria en los últimos años.

Estas versiones digitales han experimentado un aumento del 200% en los últimos tres años, un crecimiento impulsado por la mayor adopción de teléfonos inteligentes y la conveniencia de gestionar las tarjetas a través de billeteras digitales y aplicaciones móviles. Un 55% de los millennials prefieren este formato por su rapidez y facilidad de uso, lo que destaca la importancia de adaptarse a las nuevas preferencias tecnológicas de los consumidores. Además, las tarjetas digitales ofrecen a las empresas una forma de reducir costos operativos y mejorar la experiencia del usuario, ya que eliminan la necesidad de producción y distribución física.

Las tarjetas de regalo también han demostrado ser percibidas como una alternativa más personal al dinero en efectivo. Un 47% de los consumidores considera que este tipo de obsequios tiene un toque más íntimo y personal, ya que indican un interés específico por la marca elegida. En lugar de ser un regalo genérico, las tarjetas de regalo ofrecen la oportunidad de hacer un regalo personalizado, adaptado a los gustos y preferencias del destinatario. Esta percepción otorga a las marcas la oportunidad de fortalecer su relación con los consumidores y fidelizarlos mediante una experiencia de compra más directa y significativa.

Desde una perspectiva empresarial, la efectividad de las tarjetas de regalo no solo se refleja en su capacidad para atraer y fidelizar clientes, sino también en su alta tasa de canje. Un impresionante 93% de las tarjetas de regalo se canjean en los primeros 60 días después de su recepción, lo que minimiza las pérdidas y asegura que el valor de la tarjeta se utilice para generar más ventas. Solo un 3% de las tarjetas no se utilizan completamente, lo que demuestra que las empresas pueden estar seguras de que la mayoría de las tarjetas generarán algún tipo de transacción. Este alto índice de canje también refuerza el ciclo de consumo, ya que los consumidores tienden a realizar compras adicionales una vez que utilizan sus tarjetas, lo que se traduce en ventas adicionales para las empresas. Además, la popularidad de las tarjetas de regalo no se limita solo a los productos de consumo, sino que también se ha expandido a otros sectores y servicios. Por ejemplo, los autónomos han comenzado a aceptar tarjetas de regalo como forma de pago por sus servicios, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado de tarjetas de regalo. Esta flexibilidad para adaptarse a diferentes sectores y tipos de transacciones hace que las tarjetas de regalo sean cada vez más versátiles y atractivas tanto para los consumidores como para las empresas.

El mercado de las tarjetas de regalo también está experimentando un enorme crecimiento impulsado por el aumento de la adopción de tarjetas digitales, especialmente entre los millennials y la generación Z.

Estos segmentos demográficos son los principales impulsores de esta tendencia, ya que tienen un poder adquisitivo creciente y prefieren utilizar tarjetas de regalo tanto para regalos personales como para su propio uso. La preferencia por las tarjetas digitales, debido a su conveniencia y facilidad de manejo, ha llevado a las principales compañías de tarjetas de regalo a concentrar sus esfuerzos en este formato. Una de las principales razones por las que las tarjetas de regalo digitales son tan populares es su capacidad para integrarse fácilmente con las tecnologías móviles, como las billeteras digitales y las aplicaciones de pago. Los consumidores pueden almacenar y usar sus tarjetas de regalo en sus teléfonos inteligentes de manera sencilla, lo que les permite hacer compras tanto en línea como en tiendas físicas sin la necesidad de cargar con tarjetas físicas. Este avance ha sido clave para expandir el uso de las tarjetas de regalo en el comercio electrónico, que sigue creciendo a un ritmo acelerado.

Las tarjetas de regalo han demostrado ser una herramienta clave tanto para empresas como para consumidores, ofreciendo beneficios significativos como la atracción de nuevos clientes, el fomento de la lealtad, y el aumento de las ventas. Su creciente popularidad, especialmente en su formato digital, refleja una tendencia clara hacia la conveniencia y la personalización en el comercio minorista. Con un mercado en expansión y un amplio potencial de crecimiento, las tarjetas de regalo siguen siendo un componente fundamental de las estrategias comerciales de las empresas que buscan mantenerse competitivas en un mercado cada vez más globalizado y digitalizado.