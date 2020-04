PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La industria de la moda funciona con un ciclo de producción muy rápido y muy marcado por las temporadas y las colecciones. El secreto del éxito de la llamada fast fashion está en leer rápidamente las tendencias de mercado y en sacar productos que se ajusten al momento. Las cosas llegan y desaparecen, compradas por clientes que saben que la presencia en tiendas del producto estará limitada a una franja de tiempo concreta. Por tanto, dependen brutalmente de las temporadas pero también de las colecciones y de la rotación constante de producto.

Pero ¿qué ocurre cuando las tiendas están cerradas, el consumo cae y la rotación de producto se estanca? Eso es lo que le ha ocurrido a la industria de la moda estos días. El confinamiento contra el coronavirus ha tenido un impacto directo en su posición en el mercado. Los consumidores han centrado sus pautas de consumo en todo aquello que es esencial, han eliminado los productos que no son estrictamente necesarios y, básicamente, se están pasando la cuarentena en sus casas en chándal.

Para la industria de la moda, son muy malas noticias. Tanto que muchas compañías ya dan por perdida la temporada y que no pocos analistas creen que la situación implicará un cambio estructural a largo plazo en cómo se hacen las cosas.

La industria de la moda gallega, por ejemplo, da ya por perdida la campaña de primavera y la distribución de la colección asociada, como publica Faro de Vigo tras hablar con diferentes players del mercado.

Inditex o Bimba y Lola están centrando sus esfuerzos en sus tiendas online con descuentos especiales durante estas semanas. Aun así, la industria piensa ya en 2021 pero también, como indican en el análisis, en un cambio de modelo posible en cómo se generan los productos. En vez de una producción tan rápida, se podrían modificar las decisiones de negocio.

Un nuevo modelo para la moda

Esto podría significar cambiar cómo se produce en términos de ciclos, pero también en recuperar la producción en términos de geografía. En vez de dejar la producción de moda en Asia, se podría traer de vuelta a Europa. "Es algo de lo que se habla y probablemente habrá un menor peso de la producción en lejanía, pero no será un vuelco radical", considera en declaraciones al diario Alberto Rocha, secretario general de Cointega - Cluster Gallego Textil Moda.

No solo la industria de la moda gallega se lo plantea. Desde el British Fashion Council (BFC) también han apuntado, como recoge Euronews, que este podría ser el momento de pensar cómo la industria puede ser más sostenible.

La industria se encuentra en una crisis de inventario, explica Caroline Rush, la máxima responsable de ese organismo, con un montón de ropa ya producida sin salida. Posiblemente, tengan que pensar en reciclar la ropa, lo que podría abrir la puerta a un modelo de negocio más sostenible en el futuro y, de forma indirecta, a un golpe contra la estructura de la fast fashion.

Y, al fin y al cabo, como le apunta a Elle Sandra Bravo, consultora y socióloga de moda en Everis, "después de esto, las personas ya no volveremos a ser las mismas, y la forma de comportarnos y relacionarnos tampoco". Los consumidores ya no comprarán del mismo modo y la moda no será una excepción a la regla.

La recuperación ¿para cuando?

Y todo esto podría además complicar los procesos de recuperación y hacer más complicado el reajuste del mercado.

La industria de la moda española, según una encuesta de Modaes.es, cree que la recuperación del sector llevará un año. Un 51% de los entrevistados cree que, desde que se puedan abrir tiendas hasta que se normalice el mercado, pasará un año. Solo un 4% ve la recuperación en términos de un mes.

Primark, otro de los gigantes de la fast fashion y del mercado low cost, acaba de reconocer que perderá 650 millones de libras (740 millones de euros) mensuales en ingresos perdidos por el cierre de tiendas. La compañía ha hecho ya un reajuste de cuentas para lo que queda del año y ha retrasado la apertura de nuevas tiendas.