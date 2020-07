PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La crisis causada por la pandemia del coronavirus tuvo primero un efecto directo sobre la vida de los consumidores a nivel sanitario. La crisis obligó a tomar decisiones basándose en criterios de salud pública, para detener el avance de la enfermedad y sus complicaciones. El cierre completo que implantaron varios países europeos paralizó la economía para intentar frenar los contagios y el efecto de la pandemia.

Otros países optaron por no cerrar la actividad y así salvar su economía, aunque, como apunta en un análisis sobre la situación en Suecia The New York Times, los resultados estuvieron lejos de ser los esperados.

Tras la crisis sanitaria y la reacción ante esa situación, ahora llega el momento de la nueva normalidad y de afrontar lo que muchos temen será una crisis económica. La gran pregunta está en si la situación que se avecina será similar a la crisis económica de hace una década, que hundió varias economías europeas, entre ellas la española, o si la situación será está vez diferente. En España, las encuestas apuntan a que consumidores y empresarios son más bien pesimistas.

Según el Informe Europeo de Pagos- Edición especial COVID-19 de Intrum, las empresas españolas son las más pesimistas de Europa cuando se les pregunta por el impacto que podría tener una crisis económica y la recesión en su negocio.

El 54% de las empresas españolas encuestadas asegura que prevé que la recesión tenga "graves consecuencias para su organización", lo que supone 16 puntos por encima de la media europea. Las compañías españolas que más temen al futuro son las de hostelería y ocio. Un 73% asegura que cree que la crisis tendrá un efecto "severo" en su negocio.

Las empresas españolas llevan además temiendo al futuro desde que empezó la crisis sanitaria. Tres de cada cuatro encuestados aseguran que ya estaba temiendo esos efectos mientras se estaba en medio de la pandemia.

No solo las empresas temen lo que traerá la situación económica: también lo hacen los ciudadanos de a pie. El optimismo de los españoles ha caído abruptamente en los últimos seis meses, según datos de Cetelem.

Así ven los consumidores el futuro según el Observatorio Cetelem

Según los datos del Observatorio Cetelem "el índice de optimismo de los españoles ha disminuido en 7,5 puntos porcentuales desde principios de año". En enero estaba en el 72,2%. En junio ya estaba en el 64,7%.

Eso sí, los consumidores creen que sus situación personal es mejor que la situación del país, donde la visión es más negativa. Los españoles creen que las cosas empeorarán en los próximos meses. Es lo que cree un 45,6% (una cifra más baja que la del mes anterior) frente al 31,1% que espera mejoras y el 23,3% que cree que se quedará estable.

¿Saldrá Europa antes de la crisis que Estados Unidos?

Pero ¿son estos temores y este pesimismo reales? ¿Se avecina un futuro complejo? La memoria de la crisis económica de hace diez años hace temer lo peor, aunque la situación de partida es diferente y la respuesta también.

De hecho, algunos analistas creen, como demuestra un análisis de The New York Times, que Europa saldrá antes de esta crisis que Estados Unidos, ya que los mecanismos de protección puestos en marcha por los países (y con los que EEUU no cuenta) habrían suavizado el golpe, pero también habrían hecho que para las empresas sean más fácil volver a activarse.