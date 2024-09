Las nuevas normativas sobre envases están redefiniendo el panorama del marketing y el packaging, imponiendo un nuevo marco de exigencias tanto a nivel económico como operativo. La implementación del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables en España, pionera en la Unión Europea desde enero de 2023, marca un hito en la regulación de materiales que, hasta ahora, han sido centrales en la estrategia de packaging de muchas empresas. Esta normativa, sumada a las futuras restricciones a nivel europeo e internacional, como el Tratado de Naciones Unidas contra la contaminación por plásticos, establece un reto claro: adaptarse o asumir las consecuencias tanto económicas como reputacionales de no cumplir con las nuevas exigencias.

El impacto directo de estas normativas en el sector es evidente

La imposición de tasas y gravámenes sobre materiales no reciclables representa un aumento de los costos para las empresas, lo que afecta no solo a la producción, sino también al diseño y la selección de materiales. Las marcas, tradicionalmente centradas en optimizar la estética y funcionalidad de sus envases, ahora deben priorizar la sostenibilidad, lo que implica la adopción de materiales reciclables o reutilizables que, en muchos casos, son más costosos y complejos de manejar. Esto fuerza a las compañías a replantear sus estrategias de packaging, buscando un equilibrio entre cumplir con las normativas y mantener la rentabilidad.

Sin embargo, el desafío no se limita al cumplimiento de las leyes. El estudio de SAP Insights muestra que, si bien el 84% de las organizaciones en España afirma estar bien informada sobre las nuevas normativas, la mayoría de ellas no está preparada para reaccionar con rapidez ante los cambios regulatorios que se avecinan. Esto pone de manifiesto una brecha importante entre el conocimiento teórico y la capacidad práctica de adaptación. La gestión de datos juega un papel crucial en este escenario. El seguimiento y registro de los materiales utilizados, así como del estatus de reciclaje de los envases, es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo. A pesar de ello, solo el 49% de las empresas españolas registra datos sobre el contenido de los envases y apenas el 43% hace un seguimiento de su reciclabilidad.

La tecnología emerge como un aliado clave para el sector

El análisis de datos y las soluciones digitales permiten a las empresas no solo cumplir con las normativas vigentes, sino anticiparse a futuros cambios. Las compañías que apuestan por soluciones tecnológicas avanzadas, como es el caso de González Byass o Persán, pueden calcular de forma precisa las tasas e impuestos sobre envases y optimizar la elección de materiales en función de sus compromisos corporativos con la sostenibilidad. Esto no solo reduce los riesgos asociados a posibles sanciones, sino que también abre nuevas oportunidades en términos de innovación y responsabilidad social, aspectos cada vez más valorados por los consumidores.

Según ha señalado María Monasor, SAP Global Sustainability Principal, “Uno de los grandes problemas de los residuos plásticos es la dificultad para comprender la reciclabilidad de los materiales. En este contexto, la tecnología se revela como un importante aliado para las empresas a la hora de realizar un registro de la información y de analizar los datos para entender mejor la reciclabilidad de los materiales, introducir los cambios necesarios y poder cumplir con las normativas, vigentes y futuras”.

Creatividad para encontrar soluciones innovadoras

La creatividad, hoy más que nunca, se presenta como un aliado fundamental en la reciclabilidad de los materiales y el diseño de envases en la industria del packaging.

A medida que las regulaciones se endurecen y los consumidores exigen mayor responsabilidad ambiental de las marcas, las empresas se ven obligadas a reimaginar no solo los materiales que utilizan, sino también la manera en que los presentan. El diseño de envases ya no es solo una cuestión estética o funcional; ahora se ha convertido en una poderosa herramienta para comunicar sostenibilidad y cumplir con normativas cada vez más estrictas.

El impulso creativo permite a los diseñadores de envases encontrar soluciones innovadoras que integren materiales reciclables o biodegradables sin comprometer la experiencia del consumidor. Por ejemplo, mediante el uso de plásticos reciclados, cartones con menos tratamiento químico o incluso envases comestibles, las marcas pueden reducir drásticamente su impacto ambiental y, al mismo tiempo, mantenerse atractivas y competitivas. La creatividad es crucial para equilibrar estos dos aspectos: hacer que los envases sean visualmente atractivos y cumplir con los estándares de sostenibilidad.

El reto también está en rediseñar productos para que usen la menor cantidad posible de materiales no reciclables o que faciliten su separación para reciclaje. Aquí, la creatividad va más allá de los materiales; también abarca la forma y el uso del envase. El packaging modular, las etiquetas que se disuelven con agua, los cierres reutilizables o los envases que cumplen funciones secundarias después de su primer uso son algunas de las ideas que surgen cuando la innovación se combina con el compromiso medioambiental. Además, la creatividad no solo impacta en el diseño físico de los envases, sino también en cómo las marcas comunican su compromiso con la sostenibilidad. Al ser transparentes sobre el origen de los materiales y su ciclo de vida, las marcas pueden establecer una conexión más fuerte con consumidores conscientes, quienes valoran cada vez más la responsabilidad ambiental. El storytelling y el branding ecológico están ganando terreno, permitiendo a las empresas construir narrativas en torno a sus esfuerzos de reciclaje y reutilización.

En este entorno, la creatividad se convierte en un motor de cambio que no solo permite cumplir con las regulaciones, sino que también impulsa la diferenciación en un mercado donde la sostenibilidad es un factor competitivo clave. Las empresas que logren aplicar la creatividad a sus estrategias de packaging no solo tendrán una ventaja en términos de cumplimiento normativo, sino que también estarán mejor posicionadas para atraer a un público que valora la innovación y la responsabilidad ambiental.

La adaptación a las nuevas normativas sobre envases no es una opción, sino una necesidad para cualquier empresa que desee mantener su competitividad en un mercado cada vez más consciente de los desafíos ambientales. Las organizaciones que no tomen medidas proactivas enfrentarán no solo el riesgo de sanciones, sino también una pérdida de reputación en un entorno donde los consumidores y los inversores priorizan la sostenibilidad. La clave para el éxito reside en la capacidad de las empresas para integrar la sostenibilidad en sus estrategias de packaging y marketing, utilizando la tecnología y los datos como herramientas esenciales en este proceso de transformación.