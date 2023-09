Por qué el contexto en publicidad y marketing digital importa más que nunca

En el complejo escenario digital actual, caracterizado por una proliferación constante de contenidos en línea, una saturación abrumadora de mensajes publicitarios y un público que consume información de diversas fuentes en múltiples pantallas, la competencia por captar la atención, ganar notoriedad y crear una impresión duradera en la mente de los consumidores se ha convertido en la máxima prioridad para las marcas. En este contexto altamente competitivo, el concepto de "contexto" ha adquirido una relevancia sin precedentes, ya que desempeña un papel crucial en la búsqueda de una mayor eficacia publicitaria y en el establecimiento de relaciones más auténticas y perdurables con el público objetivo.

La publicidad contextual, dentro de este panorama, emerge como una estrategia publicitaria innovadora y altamente efectiva. A diferencia de los métodos publicitarios tradicionales que distribuyen anuncios de manera indiscriminada, la publicidad contextual se basa en una comprensión profunda del entorno y las preferencias del usuario. Esta estrategia tiene la capacidad de adaptarse al contexto específico en el que se presenta, ya sea en un sitio web, una aplicación móvil u otros entornos digitales. Es decir, la publicidad contextual tiene la capacidad de contextualizar los anuncios en función de la información relevante sobre el usuario, el contenido que este está consumiendo en ese momento y el contexto en el que se encuentra navegando.

Según un estudio de Statista sobre la inversión en publicidad contextual a nivel global, se prevé que esta partida aumente un 13,3% anual en todo el mundo entre 2020 y 2027. Más específicamente, los datos muestran que la apuesta por la publicidad contextual basada en intereses aumente un 14,2% y la basada en la ubicación, un 12,8% anual. De acuerdo a David Gómez, COO de SunMedia. “Además, es un tipo de publicidad que permite un alto nivel de creatividad, algo especialmente relevante en entornos con gran saturación de contenidos, tanto en formato nativo como en video, permitiendo a las marcas adaptarse al formato de contenido adecuado para cada usuario”, añade.

Esta personalización y adaptación al contexto y contenido se traducen en anuncios que son mucho más pertinentes y atractivos para el público objetivo. Por ejemplo, si un usuario está explorando un sitio web de tecnología, la publicidad contextual podría mostrar anuncios relacionados con productos electrónicos o servicios tecnológicos, lo que aumenta la probabilidad de que el usuario interactúe con el anuncio y, posiblemente, tome medidas, como hacer clic o realizar una compra. En esencia, la publicidad contextual busca la alineación perfecta entre el contenido que el usuario consume y los mensajes publicitarios que se le presentan, lo que maximiza la efectividad de la campaña.

La publicidad contextual ofrece una serie de ventajas significativas en el actual panorama digital. En primer lugar, se destaca su capacidad para ser un tipo de publicidad menos intrusiva en comparación con otros enfoques publicitarios. En un momento en el que los consumidores se enfrentan constantemente a una avalancha de anuncios, la publicidad contextual se presenta como una opción más relevante y menos molesta. Esto se debe a que el mensaje de la marca se alinea directamente con el contenido que el usuario está consumiendo en ese momento, lo que lo hace más coherente con sus intereses y menos invasivo.

Además, la publicidad contextual aprovecha datos valiosos y datos de primera mano (first party data) para garantizar su relevancia. Aunque a veces estos datos pueden ser difíciles de obtener, su valor para los anunciantes es innegable, ya que ofrecen una visión auténtica de las preferencias de los consumidores. Esta búsqueda de relevancia basada en el contexto y el comportamiento de los usuarios también impulsa la creatividad publicitaria. No es suficiente encontrar simplemente el contexto adecuado; también es esencial garantizar la calidad de los contenidos. Esto motiva a las marcas a ser más creativas y a utilizar la tecnología para ofrecer al público no solo relevancia, sino también un valor añadido.

Por último, la publicidad contextual tiene un impacto positivo en el engagement del usuario, la conversión y la recordación de la marca. Mejora la experiencia del usuario al proporcionar contenido más relevante, lo que aumenta las tasas de engagement de los consumidores. Además, atrae a clientes potenciales de manera efectiva, lo que se traduce en una mayor probabilidad de conversión. En última instancia, esto beneficia a la marca al impulsar su notoriedad y garantizar un recuerdo duradero en la mente del público. En resumen, la publicidad contextual emerge como una estrategia clave en un mundo digital saturado de información y anuncios, brindando beneficios que van desde la no intrusión hasta la mejora del compromiso del usuario y el fortalecimiento de la presencia de la marca.