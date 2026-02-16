El marketing digital y su impacto en la inteligencia emocional de los mexicanos

Según el primer informe sobre el estado del social paid media presentado por la consultora The Social Media Family, el ecosistema global de publicidad en redes sociales ha alcanzado una valoración de 305.319 millones de dólares. Este volumen financiero no solo demuestra la resiliencia del sector frente a las fluctuaciones económicas globales, sino que confirma cómo un triunvirato de gigantes tecnológicos ha logrado blindar su posición. Meta, YouTube y TikTok gestionan hoy más del 91% del gasto publicitario mundial en redes sociales, dejando un margen de maniobra extremadamente reducido para el resto de los competidores que buscan captar la atención de las marcas y los presupuestos de marketing.

El dominio de Meta, el conglomerado que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp, sigue siendo la columna vertebral de la industria. Con unos ingresos publicitarios que escalaron hasta los 200.966 millones de dólares en 2025, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg acapara casi el 66% del mercado. Esta cifra implica que, de cada tres dólares invertidos por las empresas en publicidad social, dos terminan en las arcas de Meta. La clave de esta hegemonía reside en una base de usuarios que superó los 3.580 millones de activos diarios al cierre del año, permitiendo una segmentación de audiencias y una eficiencia en la monetización que sigue siendo el estándar de oro para los anunciantes a pesar de la veteranía de sus plataformas principales.

En la segunda posición de este escalafón se sitúa YouTube, cuya integración en el ecosistema de Alphabet le otorga una ventaja competitiva única. La plataforma de vídeo generó 43.900 millones de dólares en ingresos por publicidad, lo que representa un 14,4% de la cuota de mercado. No obstante, su influencia real es mucho mayor si se considera que Alphabet, como matriz, controla el 31% de la publicidad digital total a nivel global. El modelo de YouTube ha evolucionado hacia una estructura híbrida donde el contenido gratuito financiado por anuncios convive con un floreciente negocio de suscripciones que ya eleva sus ingresos totales por encima de los 60.000 millones de dólares, consolidándose como el destino preferente para el consumo de vídeo de larga duración y contenido educativo.

El fenómeno de TikTok representa el crecimiento más agresivo dentro del sector. La red social propiedad de ByteDance alcanzó los 33.100 millones de dólares en ingresos publicitarios, logrando un incremento interanual superior al 40%. Este ascenso meteórico se sustenta en la explosión de TikTok Shop y en una capacidad de vinculación con el usuario que ha transformado los hábitos de consumo, especialmente fuera de las fronteras de Estados Unidos. Al capturar casi el 11% del mercado, TikTok ha completado un podio donde la agilidad algorítmica y el formato de vídeo vertical corto se han convertido en los motores indispensables para cualquier estrategia de comunicación que aspire a la relevancia cultural y comercial.

Mientras los tres grandes actores consolidan su escala, un grupo de plataformas de nicho sobrevive y prospera mediante la especialización extrema. LinkedIn se mantiene como el refugio indispensable para el sector profesional y la publicidad entre empresas, con unos ingresos de 8.200 millones de dólares. Por otro lado, Pinterest y Reddit han demostrado que la intención de compra y el sentimiento de comunidad son valores que los anunciantes están dispuestos a pagar. Reddit, en particular, sorprendió con un crecimiento del 74% en sus ingresos, lo que subraya el interés de las marcas por participar en conversaciones humanas auténticas. En contraste, otras plataformas como Snap o X enfrentan retos mayores para defender su cuota en un tablero donde la escala operativa y la capacidad de innovación tecnológica dictan las reglas del juego.

De cara al futuro inmediato de 2026, la industria se encamina hacia una integración total de la inteligencia artificial en la gestión de campañas, eliminando gran parte de la intervención manual en favor de la automatización operativa. El mercado publicitario digital, que ya supera el billón de dólares, se enfrenta ahora a un escenario donde la presión regulatoria sobre la privacidad y la transparencia de los algoritmos coexistirá con la expansión del comercio social nativo. La capacidad de las plataformas para diversificar sus ingresos y adaptarse a estas normativas determinará si el actual reparto de fuerzas se mantiene inalterable o si las grietas en el liderazgo de los gigantes permiten la entrada de nuevas propuestas de valor en el ámbito de la publicidad digital.