Penguin Random House Grupo Editorial, JCDecaux y Carat firman la mejor campaña de medios tradicionales de todo el mundo al conseguir el oro de los M&M Global Awards

“Siéntate a leer 2024”, la campaña de exterior para fomentar de la lectura entre los madrileños del Ayuntamiento de Madrid, se ha llevado el oro en los prestigiosos premios M&M Global Awards en la categoría Best Campaign led by Traditional Media. Esta acción, que se puso en marcha el pasado mes de mayo, ha contado con la participación del grupo editorial Penguin Random House, la empresa líder en comunicación exterior, JCDecaux, y Carat, la primera agencia de medios de nuestro país que pertenece al grupo dentsu.

Un total de 20 bancos con forma de libro situados en diferentes calles de la capital de nueve distritos animaron a los ciudadanos a disfrutar de la lectura, además de dinamizar las librerías de proximidad, las bibliotecas de barrio y las principales zonas comerciales de la ciudad.

La campaña también tenía como objetivo promocionar a autores y títulos los libros del catálogo de PRHGE de una forma única y, al mismo tiempo, ayudar a la gente a desconectar del mundo y volver a conectar no solo con la lectura y la ciudad.

Cada banco, que representaba un título del catálogo del grupo editorial, incorporaba un enlace en formato QR que permitía a los lectores leer una parte del libro de forma gratuita y que obtuvo más de 6.000 capturas. Los medios se hicieron eco de la noticia por la originalidad de este nuevo formato publicitario, que ha traspasado nuestras fronteras.

La ubicación de los bancos permitió una gran visibilidad durante el mes de duró la campaña y el media efficiency se multiplicó por seis en medios ganados. Además, generó millones de visualizaciones de contenido orgánico en redes sociales, con un 99% de reacciones positivas haciendo que la conversación sobre la marca Penguin Random House Grupo Editorial creciera más de un 66,9% con respecto al año anterior.

El jurado ha valorado la originalidad y calidad de la campaña, así como su alcance, lo que le ha valido para hacerse con este preciado galardón.

Esta campaña también ha obtenido otros importantes premios y reconocimientos, como la plata en Best Use OOH en el Festival of Media Global Awards (FAO) 2024 y finalista en los premios AEVEA 2024, en la categoría Mayor Retorno y Eficacia.

La campaña del año anterior también resultó galardonada en los Premis Impacte 2023 con una plata en la categoría Impacte de l’Estratègia de Mitjans y en los Premios JCDecaux con un bronce en Mejor Experiencia de Marca. Además, fue finalista en los Premios Eficacia 2023.