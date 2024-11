VCCP refuerza su presencia en el mercado español con el lanzamiento de Girl&Bear Spain, su estudio de creación de contenidos

Girl&Bear Spain se encargará del desarrollo contenidos de primer nivel, integrando en sus servicios el diseño y la gestión de la producción de campañas en todos los puntos de contacto, abarcando toda la gama de contenidos, ya sean audiovisuales, digitales, experienciales o gráficos.

Para ello, Girl&Bear Spain contará con los recursos y la experiencia tanto de VCCP Spain como de la red internacional de VCCP. Además, facilitará a los anunciantes el acceso al mejor talento de la industria, tanto en España como en el resto del mundo, a través de una red de colaboradores que integran creadores, diseñadores, editores, fotógrafos, realizadores, productoras o desarrolladores a nivel internacional.

La oficina de Madrid de VCCP será la tercera del grupo en lanzar Girl&Bear, que actualmente cuenta con su sede central en Londres y oficina en Praga.

Enfrentando el dilema moderno de producción entre la excelencia o el desarrollo eficiente a gran escala, Girl&Bear ofrecerá soluciones a medida de cada cliente, pudiendo adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

Girl&Bear contará con el apoyo de Faith, la unidad de negocio especializada en IA del grupo VCCP, que le permitirá aprovechar las posibilidades de la IA para producir con una mayor calidad y eficiencia en cada punto de contacto.

Además, contará con soluciones para optimizar el desarrollo automatizado de piezas de gran calidad a gran escala, para la transcreación y localización de campañas multimercado, así como soluciones de “service” facilitando la producción en España de campañas internacionales.

Estos servicios garantizarán que los creadores españoles o latinoamericanos integrados en la red de colaboradores de Girl&Bear puedan trabajar de manera más eficiente, brindando sus servicios a clientes internacionales.

Girl&Bear Spain empezará trabajando para los clientes actuales de VCCP Spain, pero también ofrecerá soluciones para clientes de forma directa, tanto en España, como en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo.

Girl&Bear Spain estará liderado por Eliana Cantonati, Head of Girl&Bear Spain, que reportará a Javier Suso (CEO de VCCP en España) y a Claire Young (CEO de Girl&Bear). Jesús Mellado asumirá funciones de Head of Content and Design, supervisando el desarrollo de contenidos y el trabajo de diseño de Girl&Bear Spain.

Eliana Cantonati se incorporó al equipo de VCCP España como Directora de Servicios al Cliente en 2019 y fue promocionada al cargo de Head of Account Services de VCCP Spain en 2023. Ha trabajado en agencias como VML, PS21 e Yslandia y para clientes de primer nivel como: Grupo Mahou San Miguel, Telefónica, Netflix, Warner Bros, Pepsico, Casa Tarradellas, Merck Group o DIA. A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales, en donde desarrolló su experiencia en diferentes disciplinas como trade marketing, marketing digital, publicidad convencional y marketing experiencial.

Young cuenta con más de 20 años de experiencia en producción, trabajando en algunas de las agencias creativas más respetadas de la industria, como Mother, Exposure y JWT, y ha liderado la producción en VCCP Londres durante los últimos seis años.

Javier Suso, CEO de VCCP Spain, comentó: “La revolución que vive nuestro sector implica la redefinición de la forma de diseñar y producir contenidos, por eso Girl&Bear aterriza en España. Una nueva unidad del grupo VCCP hace aún más relevante nuestra propuesta en España y Latinoamérica al facilitar el acceso a una producción de contenidos de clase mundial, la máxima agilidad y eficiencia en producciones a gran escala, y la reducción de la complejidad en la localización de campañas internacionales, todo ello maximizando relevancia local".