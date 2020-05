PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

España es el país por antonomasia del sol y playa. Hasta el momento, entre las infinitas consecuencias que esta realidad tiene, es que un rayo de sol nos bastaba para salir a tomar algo a una terraza o a disfrutar del ocio y el deporte al aire libre. Desde luego, esto era así antes del coronavirus. Todavía está por ver cómo nos adaptaremos a esta realidad de mascarillas y guantes. Pero, ¿cómo es el español medio cuando no puede salir a la calle? ¿Cuáles son sus hábitos de ocio y tiempo libre? Me parece interesante analizar lo que ha pasado y sigue haciéndolo en las regiones de nuestro país mientras durante el confinamiento. ¿A qué dedica el tiempo libre, decía la canción?

Para ello, quería poner sobre la mesa, unos datos extraídos de un estudio que hemos realizado recientemente sobre el ocio antes y durante el confinamiento. Y de modo particular, acerca de los hábitos de los consumidores con respecto al sector del entretenimiento móvil en España. ¿En qué se han convertido nuestros teléfonos móviles? Básicamente, se podría decir que en poderosos aliados para ayudarnos a entretenernos cuando no hemos podido salir de casa. Así, se ha registrado en nuestro país, desde el pasado 24 de febrero hasta la última semana de abril, un incremento del entretenimiento móvil del 34,7%. Una cifra que supone miles de descargas de juegos para nuestros smartphones.

Al mismo tiempo, más del 60% de los adultos españoles que juegan desde su móvil, declaran que lo hacen para relajarse y que se encuentran muy a gusto mientras lo hacen, algo que para las marcas supone un aumento del valor de este punto de contacto con los usuarios. Además, si se tiene en cuenta que el entorno es totalmente seguro y que permite llegar a sus audiencias a escala y durante más tiempo, el atractivo del canal del entretenimiento móvil se vuelve indiscutible. Por eso, de todo lo dicho hasta ahora, la primera conclusión es clara; cuando estamos en casa, una de las actividades de ocio preferidas es el entretenimiento móvil. Utilizamos nuestros teléfonos para despejar la mente con esta actividad de ocio.

Eso en cuanto a los grandes números. Pero, ¿cuáles son los juegos preferidos para desconectar? En España, Score Hero! es el ganador indiscutible. Y no es de extrañar puesto que en nuestro país el fútbol es un eje vertebrador de la sociedad. A este le siguen, y por número de descargas, la aventura de conquista vikinga Coin Master, las aventuras del pandillero rebelde de Subway Surfers, el de estilo musical Magic Tiles 3 y el de habilidad e ingenio Square Bird. Eso en España, pero en Europa los gustos de los usuarios varían notablemente y el listado de los top 5 de juegos más descargados han sido Coin Master, Ludo King, Subway Surfers, Dragon City y Brain Test: Tricky Puzzles.

Siguiendo con la situación en Europa me parece de gran relevancia el dato que aporta App Annie sobre el negocio de las apps de juegos. Sólo en el mes de marzo los usuarios europeos se gastaron 740 millones en ellas. Y en España, de acuerdo al estudio global de Apps Flyer The Coronavirus (COVID-19). Impact on App Installs and Marketing Budgets los datos son muy buenos. Respiramos muy buena salud en el negocio de las apps en general y en el entretenimiento móvil en particular. Este último ha sido líder durante el confinamiento en crecimiento tanto en instalaciones como en sesiones gracias a sus aumentos del 110% y del 115% respectivamente.

¿Y cuál es el panorama mundial? El trabajo de nuestra compañía al que me refería al principio señala que durante las primeras seis semanas de la pandemia, los ingresos globales derivados de la compra de apps móviles no han parado de incrementarse. Además, en la categoría de entretenimiento móvil, el crecimiento ha sido superior al 20% en la primera semana. Y dentro de esta, se ha visto que los ingresos por las apps de juegos casuales para el gran público se han incrementado un 35% desde finales de febrero y un 12% desde la primera semana de abril. Por su parte, los derivados de los juegos para expertos (gamers), aumentaron un 17% durante la tercera semana de abril después de una caída del 14%. Mientras que los de tipo jugador medio, se incrementaron un 9% después de una caída del 13% de la semana anterior.

Todos los datos que se han ido intercalando más arriba, procedentes de diferentes estudios, ponen de manifiesto que el sector del entretenimiento móvil se encuentra en un momento de expansión y crecimiento desde comienzos de año, que además, durante las semanas de confinamiento ha experimentado un notable repunte. Y que sin duda, se ha consolidado como una de las nuevas formas de ocio en casa en España y una oportunidad para los anunciantes.